Még nincs kerozinhiány, de májusban komolyra fordulhat a helyzet az európai reptereken
Még nincs kerozinhiány, de májusban komolyra fordulhat a helyzet az európai reptereken

Portfolio
Európában egyelőre elegendő repülőgép-üzemanyag áll rendelkezésre ahhoz, hogy áprilisban elkerülhetők legyenek az ellátási zavarok, azonban májusban már szűkösebbé válhat a piac a közel-keleti konfliktus miatt – írja a Bloomberg.

A térségből érkező szállítmányok akadozása, a Hormuzi-szoros lezárása komoly nyomást helyez az ellátásra, aminek eredményeként a világ naponta több millió hordónyi kőolajterméket veszít. A kerozin ára emiatt több esetben még a nyersolajnál is gyorsabban emelkedik, és egyes légitársaságok már járatokat is töröltek.

Európa nettó importőrnek számít repülőgép-üzemanyagból, a kontinens rendszeresen vásárol a Perzsa-öböl térségéből, de jelentős beszállítónak számít India és Nigéria is. A legnagyobb importőrök között Franciaország, az Egyesült Királyság és Hollandia található.

Az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen olajkereskedelmi központ készletei már most a szezonális átlag alatt vannak. A kereskedők szerint jelenleg még elegendő készlet áll rendelkezésre, de az új szállítmányok elmaradása fokozatosan érezteti majd hatását.

Elemzők szerint az áprilisi ellátás még biztosítottnak tűnik, a valódi szűkülés azonban májusban jelentkezhet,

amikor a készletek apadni kezdenek és kevesebb import érkezik a régióba. Ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad, az európai finomítókra nehezedik majd a nyomás, hogy növeljék a repülőgép-üzemanyag termelését, ami akár lokális hiányokhoz is vezethet a légi közlekedésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

