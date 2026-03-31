Még nincs kerozinhiány, de májusban komolyra fordulhat a helyzet az európai reptereken

A térségből érkező szállítmányok akadozása, a Hormuzi-szoros lezárása komoly nyomást helyez az ellátásra, aminek eredményeként a világ naponta több millió hordónyi kőolajterméket veszít. A kerozin ára emiatt több esetben még a nyersolajnál is gyorsabban emelkedik, és egyes légitársaságok már járatokat is töröltek.

Európa nettó importőrnek számít repülőgép-üzemanyagból, a kontinens rendszeresen vásárol a Perzsa-öböl térségéből, de jelentős beszállítónak számít India és Nigéria is. A legnagyobb importőrök között Franciaország, az Egyesült Királyság és Hollandia található.

Az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen olajkereskedelmi központ készletei már most a szezonális átlag alatt vannak. A kereskedők szerint jelenleg még elegendő készlet áll rendelkezésre, de az új szállítmányok elmaradása fokozatosan érezteti majd hatását.

Elemzők szerint az áprilisi ellátás még biztosítottnak tűnik, a valódi szűkülés azonban májusban jelentkezhet,

amikor a készletek apadni kezdenek és kevesebb import érkezik a régióba. Ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad, az európai finomítókra nehezedik majd a nyomás, hogy növeljék a repülőgép-üzemanyag termelését, ami akár lokális hiányokhoz is vezethet a légi közlekedésben.

