  • Megjelenítés
Megszólalt Warren Buffett a sötét botrányról: elképesztő vagyon sorsát pecsételhetik meg a kiszivárgott dokumentumok
Üzlet

Portfolio
Warren Buffett egyelőre nem kíván elköteleződni amellett, hogy folytatja éves, több milliárd dolláros adományait a Gates Alapítvány számára. Ezt a befektető a Jeffrey Epstein-ügy kapcsán nyilvánosságra került dokumentumok után adott első tévéinterjújában közölte.

A 95 éves Buffett januárban mondott le a Berkshire Hathaway vezérigazgatói posztjáról. A CNBC-nek adott interjúban elmondta: nem beszélt Bill Gatessel azóta, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium februárban nyilvánosságra hozta az ügyhöz kapcsolódó iratokat. Ezekből kiderült, hogy Gates és a prostitúció elősegítése miatt 2008-ban bűnösnek vallott Epstein többször is találkozott, állítólag jótékonysági célú megbeszélések keretében.

Buffett 2006 óta adományozza el vagyonát. Azóta több mint 47 milliárd dollár értékű Berkshire-részvényt juttatott a Gates Alapítványnak, csak tavaly az alapítványnak szánt támogatás meghaladta a 4,5 milliárd dollárt. Arra a kérdésre, hogy folytatódnak-e az adományok, Buffett kitérően válaszolt:

Megvárom, hogyan alakulnak a dolgok.

Az igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumok között Gates és Epstein közös fotói is szerepelnek. Emellett olyan képek is napvilágot láttak, amelyeken Gates kitakart arcú nők társaságában látható. Gates korábban azt állította, hogy Epsteinnel kizárólag jótékonysági témákban találkozott, ugyanakkor elismerte, hogy hiba volt a kapcsolattartás. Határozottan tagadta viszont, hogy időt töltött volna Epstein szexuális visszaéléseinek áldozataival.

Még több Üzlet

A Vanity Fair magazin e hónap elején arról számolt be, hogy Epstein közreműködhetett a Gates Alapítvány támogatásainak megszervezésében. A lap szerint egy nemzetközi békével és biztonsággal foglalkozó agytrösztnél a 2013 és 2019 közötti, összesen 8 millió dollárnyi juttatás "jelentős részét" ő intézhette. Ezt a kutatóintézetet ugyanakkor fiatal kelet-európai nők vízumszerzésével is kapcsolatba hozták. A Gates Alapítvány a lapnak úgy nyilatkozott, hogy Epsteinnek nem volt szerepe a támogatási döntésekben.

Buffett a CNBC-nek hangsúlyozta, hogy nem bánta meg az alapítványnak szánt adományait, de azt kívánta, bárcsak "bizonyos dolgok ne történtek volna meg".

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Gyanús ármozgásokra figyeltek fel Magyarországon: már a hivatalos vizsgálat is elindult
Fordultak a tőzsdék, egyre vastagabbak a pluszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility