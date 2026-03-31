Megszólalt Warren Buffett a sötét botrányról: elképesztő vagyon sorsát pecsételhetik meg a kiszivárgott dokumentumok

Warren Buffett egyelőre nem kíván elköteleződni amellett, hogy folytatja éves, több milliárd dolláros adományait a Gates Alapítvány számára. Ezt a befektető a Jeffrey Epstein-ügy kapcsán nyilvánosságra került dokumentumok után adott első tévéinterjújában közölte.

A 95 éves Buffett januárban mondott le a Berkshire Hathaway vezérigazgatói posztjáról. A CNBC-nek adott interjúban elmondta: nem beszélt Bill Gatessel azóta, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium februárban nyilvánosságra hozta az ügyhöz kapcsolódó iratokat. Ezekből kiderült, hogy Gates és a prostitúció elősegítése miatt 2008-ban bűnösnek vallott Epstein többször is találkozott, állítólag jótékonysági célú megbeszélések keretében.

Buffett 2006 óta adományozza el vagyonát. Azóta több mint 47 milliárd dollár értékű Berkshire-részvényt juttatott a Gates Alapítványnak, csak tavaly az alapítványnak szánt támogatás meghaladta a 4,5 milliárd dollárt. Arra a kérdésre, hogy folytatódnak-e az adományok, Buffett kitérően válaszolt:

Megvárom, hogyan alakulnak a dolgok.

Az igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumok között Gates és Epstein közös fotói is szerepelnek. Emellett olyan képek is napvilágot láttak, amelyeken Gates kitakart arcú nők társaságában látható. Gates korábban azt állította, hogy Epsteinnel kizárólag jótékonysági témákban találkozott, ugyanakkor elismerte, hogy hiba volt a kapcsolattartás. Határozottan tagadta viszont, hogy időt töltött volna Epstein szexuális visszaéléseinek áldozataival.

A Vanity Fair magazin e hónap elején arról számolt be, hogy Epstein közreműködhetett a Gates Alapítvány támogatásainak megszervezésében. A lap szerint egy nemzetközi békével és biztonsággal foglalkozó agytrösztnél a 2013 és 2019 közötti, összesen 8 millió dollárnyi juttatás "jelentős részét" ő intézhette. Ezt a kutatóintézetet ugyanakkor fiatal kelet-európai nők vízumszerzésével is kapcsolatba hozták. A Gates Alapítvány a lapnak úgy nyilatkozott, hogy Epsteinnek nem volt szerepe a támogatási döntésekben.

Buffett a CNBC-nek hangsúlyozta, hogy nem bánta meg az alapítványnak szánt adományait, de azt kívánta, bárcsak "bizonyos dolgok ne történtek volna meg".

