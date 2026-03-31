Nagy bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat

Hatalmas pénzügyi botrány körvonalazódik az Egyesült Államokban
A Financial Times értesülései szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter brókere nagyszabású összeget próbált vezető védelmi ipari vállalatokba fektetni. A kísérletre az Irán elleni amerikai–izraeli katonai akciót megelőző hetekben került sor. A Pentagon szóvivője határozottan cáfolta a hírt.
Egy hónapja tart a háború és már nagyon csúnya jövő várhat a németekre
Jelentősen rontották Németország gazdasági kilátásait a vezető gazdaságkutató intézetek: a 2026-os növekedési előrejelzést a korábbi 1,3 százalékról 0,6 százalékra vágták, miközben az iráni háború miatt megugró energiaárak az inflációs pályát is érdemben feljebb tolták. A szerdán hivatalosan bemutatandó prognózis szerint nemcsak a növekedés maradhat gyenge a következő években, hanem az árnyomás is tartósabban magas szinten ragadhat.
Súlyos lépésre kényszerült a jól ismert multi: ez a magyarokat is érinti
Globális felvételi stopot vezet be az Unilever legalább három hónapra az iráni háború miatt – derült ki a Reuters által látott belső vállalati feljegyzésből.
Pontot tett a 4iG a hatalmas üzlet végére
A 4iG közölte, hogy többségi tulajdonában álló leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. tegnap teljesítette az Axiom Space-be tervezett befektetés második, 70 millió dolláros részletét.
Nem fizet osztalékot a CIG Pannónia: jobb helye lesz a pénznek a fejlesztésekben
Április 20-án tartja éves rendes közgyűlését a CIG Pannónia. A 4 milliárd forint körüli tavalyi nyereség dacára tavalyhoz hasonlóan idén sem tervez osztalékot fizetni a biztosítótársaság, inkább a fejlesztésekre, a működés racionalizálására és a potenciális akvizíciókra koncentrál.
Itt a jelzés: a profik szerint megnégyszerezheted a pénzed ezzel a részvénnyel!
Miközben a paic az iráni háború egyre súlyosabb következményeire fókuszál, addig van egy részvény, melyben hatalmas potenciált látnak most a profik, az árfolyam pedig hamarosan akár több négyszeresére is emelkedhet.
Kisebb esésben az olajár
A Brent árfolyama most épp 1,3 százalékos mínuszban van, a hónap egészét tekintve azonban még így is, közel 53 százalékos pluszban van a hordónkénti jegyzés.
Pattannak a nemesfémek
Az arany árfolyama 1,1, az ezüsté pedig már 2,7 százalékos pluszban van ma reggel, miután a befektetők ismét a deeszkalációs forgatókönyveket árazzák.
Jöhet az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,64 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot esett, míg a CSI 300 0,56 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,86 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,76 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma kifejezetten sűrű lesz a menetrend: itthon a februári ipari termelői árak és a januári kereseti adatok jelennek meg. Ázsiában japán munkanélküliségi, ipari termelési és kiskereskedelmi számok jönnek, valamint a kínai beszerzésimenedzser-index. Európában a német kiskereskedelem, a francia infláció, a német munkanélküliség és az eurózóna infláció lesz fókuszban. Az Egyesült Államokból az FHFA házárindex, a chicagói beszerzésimenedzser-index és a Conference Board fogyasztói bizalmi mutató érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 9,1 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 0,2 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 85,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 216,14
|0,1%
|-2,1%
|-7,5%
|-5,9%
|8,7%
|36,7%
|S&P 500
|6 343,72
|-0,4%
|-3,6%
|-7,8%
|-7,3%
|13,7%
|60,3%
|Nasdaq
|22 953,38
|-0,8%
|-5,1%
|-8,2%
|-9,1%
|19,0%
|78,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 885,85
|-2,8%
|0,7%
|-10,6%
|3,1%
|39,8%
|76,3%
|Hang Seng
|24 750,79
|-0,8%
|1,5%
|-5,0%
|-3,4%
|5,7%
|-13,4%
|CSI 300
|4 491,95
|-0,2%
|1,7%
|-5,0%
|-3,0%
|14,7%
|-11,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 562,88
|1,2%
|-0,4%
|-8,4%
|-7,9%
|0,5%
|50,3%
|CAC
|7 772,45
|0,9%
|0,6%
|-7,4%
|-4,6%
|-1,8%
|27,7%
|FTSE
|10 127,96
|1,6%
|2,4%
|-6,0%
|2,0%
|17,0%
|49,6%
|FTSE MIB
|43 823,24
|1,0%
|1,5%
|-5,3%
|-2,5%
|13,1%
|77,9%
|IBEX
|16 969,2
|1,0%
|0,5%
|-5,1%
|-2,0%
|27,5%
|97,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 770,8
|-0,8%
|-1,5%
|-3,7%
|8,8%
|32,1%
|169,9%
|ATX
|5 293,88
|0,4%
|0,6%
|-6,0%
|-0,6%
|26,8%
|66,8%
|PX
|2 470,45
|-0,5%
|-2,6%
|-6,8%
|-8,0%
|16,6%
|126,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 020
|-1,9%
|-3,4%
|-8,6%
|-0,2%
|34,8%
|162,3%
|Mol
|4 012
|0,5%
|2,5%
|9,9%
|36,5%
|35,5%
|76,4%
|Richter
|11 900
|-0,2%
|1,2%
|0,5%
|20,6%
|14,4%
|30,7%
|Magyar Telekom
|2 050
|-1,0%
|1,2%
|-5,1%
|14,4%
|16,7%
|400,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|104,69
|3,4%
|17,2%
|47,2%
|82,8%
|50,1%
|72,9%
|Brent
|112,88
|-0,5%
|14,1%
|45,1%
|85,5%
|53,5%
|75,6%
|Arany
|4 533,33
|0,1%
|3,4%
|-14,4%
|4,8%
|47,0%
|168,9%
|Devizák
|EURHUF
|388,9500
|-0,1%
|0,1%
|2,0%
|1,3%
|-3,4%
|7,0%
|USDHUF
|339,2351
|0,4%
|1,2%
|3,9%
|3,8%
|-8,8%
|9,4%
|GBPHUF
|446,3950
|-0,6%
|-0,4%
|2,5%
|1,3%
|-7,2%
|4,8%
|EURUSD
|1,1466
|-0,5%
|-1,0%
|-1,8%
|-2,4%
|5,9%
|-2,2%
|USDJPY
|160,1550
|0,0%
|0,9%
|1,5%
|2,2%
|6,6%
|45,2%
|GBPUSD
|1,3199
|-0,7%
|-1,4%
|-1,3%
|-1,9%
|2,0%
|-3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 731
|0,6%
|-5,9%
|-3,0%
|-24,8%
|-20,9%
|13,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,33
|-2,2%
|0,0%
|7,2%
|4,0%
|1,7%
|150,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,01
|-2,0%
|0,7%
|12,9%
|5,2%
|11,5%
|-1 047,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,36
|-0,5%
|-2,3%
|11,5%
|7,1%
|1,0%
|165,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
