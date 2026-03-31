Nagy bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat
Ázsiában ugyan negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, de Európában pozitív hangulatban indulhat a mai nap és Amerikában is pozitív nyitás várható, miután nemrég olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA.

Hatalmas pénzügyi botrány körvonalazódik az Egyesült Államokban

A Financial Times értesülései szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter brókere nagyszabású összeget próbált vezető védelmi ipari vállalatokba fektetni. A kísérletre az Irán elleni amerikai–izraeli katonai akciót megelőző hetekben került sor. A Pentagon szóvivője határozottan cáfolta a hírt.

Egy hónapja tart a háború és már nagyon csúnya jövő várhat a németekre

Jelentősen rontották Németország gazdasági kilátásait a vezető gazdaságkutató intézetek: a 2026-os növekedési előrejelzést a korábbi 1,3 százalékról 0,6 százalékra vágták, miközben az iráni háború miatt megugró energiaárak az inflációs pályát is érdemben feljebb tolták. A szerdán hivatalosan bemutatandó prognózis szerint nemcsak a növekedés maradhat gyenge a következő években, hanem az árnyomás is tartósabban magas szinten ragadhat.

Súlyos lépésre kényszerült a jól ismert multi: ez a magyarokat is érinti

Globális felvételi stopot vezet be az Unilever legalább három hónapra az iráni háború miatt – derült ki a Reuters által látott belső vállalati feljegyzésből.

Pontot tett a 4iG a hatalmas üzlet végére

A 4iG közölte, hogy többségi tulajdonában álló leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. tegnap teljesítette az Axiom Space-be tervezett befektetés második, 70 millió dolláros részletét.

Nem fizet osztalékot a CIG Pannónia: jobb helye lesz a pénznek a fejlesztésekben

Április 20-án tartja éves rendes közgyűlését a CIG Pannónia. A 4 milliárd forint körüli tavalyi nyereség dacára tavalyhoz hasonlóan idén sem tervez osztalékot fizetni a biztosítótársaság, inkább a fejlesztésekre, a működés racionalizálására és a potenciális akvizíciókra koncentrál.

Itt a jelzés: a profik szerint megnégyszerezheted a pénzed ezzel a részvénnyel!

Miközben a paic az iráni háború egyre súlyosabb következményeire fókuszál, addig van egy részvény, melyben hatalmas potenciált látnak most a profik, az árfolyam pedig hamarosan akár több négyszeresére is emelkedhet.

Kisebb esésben az olajár

A Brent árfolyama most épp 1,3 százalékos mínuszban van, a hónap egészét tekintve azonban még így is, közel 53 százalékos pluszban van a hordónkénti jegyzés.

Pattannak a nemesfémek

Az arany árfolyama 1,1, az ezüsté pedig már 2,7 százalékos pluszban van ma reggel, miután a befektetők ismét a deeszkalációs forgatókönyveket árazzák.

Jöhet az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,64 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot esett, míg a CSI 300 0,56 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,86 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,76 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma kifejezetten sűrű lesz a menetrend: itthon a februári ipari termelői árak és a januári kereseti adatok jelennek meg. Ázsiában japán munkanélküliségi, ipari termelési és kiskereskedelmi számok jönnek, valamint a kínai beszerzésimenedzser-index. Európában a német kiskereskedelem, a francia infláció, a német munkanélküliség és az eurózóna infláció lesz fókuszban. Az Egyesült Államokból az FHFA házárindex, a chicagói beszerzésimenedzser-index és a Conference Board fogyasztói bizalmi mutató érkezik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 9,1 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 0,2 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 85,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 216,14 0,1% -2,1% -7,5% -5,9% 8,7% 36,7%
S&P 500 6 343,72 -0,4% -3,6% -7,8% -7,3% 13,7% 60,3%
Nasdaq 22 953,38 -0,8% -5,1% -8,2% -9,1% 19,0% 78,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 885,85 -2,8% 0,7% -10,6% 3,1% 39,8% 76,3%
Hang Seng 24 750,79 -0,8% 1,5% -5,0% -3,4% 5,7% -13,4%
CSI 300 4 491,95 -0,2% 1,7% -5,0% -3,0% 14,7% -11,8%
Európai részvényindexek              
DAX 22 562,88 1,2% -0,4% -8,4% -7,9% 0,5% 50,3%
CAC 7 772,45 0,9% 0,6% -7,4% -4,6% -1,8% 27,7%
FTSE 10 127,96 1,6% 2,4% -6,0% 2,0% 17,0% 49,6%
FTSE MIB 43 823,24 1,0% 1,5% -5,3% -2,5% 13,1% 77,9%
IBEX 16 969,2 1,0% 0,5% -5,1% -2,0% 27,5% 97,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 770,8 -0,8% -1,5% -3,7% 8,8% 32,1% 169,9%
ATX 5 293,88 0,4% 0,6% -6,0% -0,6% 26,8% 66,8%
PX 2 470,45 -0,5% -2,6% -6,8% -8,0% 16,6% 126,2%
Magyar blue chipek              
OTP 35 020 -1,9% -3,4% -8,6% -0,2% 34,8% 162,3%
Mol 4 012 0,5% 2,5% 9,9% 36,5% 35,5% 76,4%
Richter 11 900 -0,2% 1,2% 0,5% 20,6% 14,4% 30,7%
Magyar Telekom 2 050 -1,0% 1,2% -5,1% 14,4% 16,7% 400,0%
Nyersanyagok              
WTI 104,69 3,4% 17,2% 47,2% 82,8% 50,1% 72,9%
Brent 112,88 -0,5% 14,1% 45,1% 85,5% 53,5% 75,6%
Arany 4 533,33 0,1% 3,4% -14,4% 4,8% 47,0% 168,9%
Devizák              
EURHUF 388,9500 -0,1% 0,1% 2,0% 1,3% -3,4% 7,0%
USDHUF 339,2351 0,4% 1,2% 3,9% 3,8% -8,8% 9,4%
GBPHUF 446,3950 -0,6% -0,4% 2,5% 1,3% -7,2% 4,8%
EURUSD 1,1466 -0,5% -1,0% -1,8% -2,4% 5,9% -2,2%
USDJPY 160,1550 0,0% 0,9% 1,5% 2,2% 6,6% 45,2%
GBPUSD 1,3199 -0,7% -1,4% -1,3% -1,9% 2,0% -3,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 731 0,6% -5,9% -3,0% -24,8% -20,9% 13,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,33 -2,2% 0,0% 7,2% 4,0% 1,7% 150,9%
10 éves német állampapírhozam 3,01 -2,0% 0,7% 12,9% 5,2% 11,5% -1 047,2%
10 éves magyar állampapírhozam 7,36 -0,5% -2,3% 11,5% 7,1% 1,0% 165,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

