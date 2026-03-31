Nagy mozgásokkal telik a nap a magyar tőzsdén

2026. március 31. 12:09

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig szintén többnyire negatív a hangulat, noha nemrég olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Eközben a magyar tőzsdén ütik a CIG Pannóniát, miután kiderült, hogy a vállalat nem fizet osztalékot. De felpattant az elmúlt napokban nagyot eső 4iG és Opus árfolyama is.



Ma kifejezetten sűrű lesz a menetrend: itthon a februári ipari termelői árak és a januári kereseti adatok jelennek meg. Európában a német kiskereskedelem, a francia infláció, a német munkanélküliség és az eurózóna infláció lesz fókuszban. Az Egyesült Államokból az FHFA házárindex, a chicagói beszerzésimenedzser-index és a Conference Board fogyasztói bizalmi mutató érkezik.