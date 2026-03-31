Nem fizet osztalékot a CIG Pannónia: jobb helye lesz a pénznek a fejlesztésekben
Április 20-án tartja éves rendes közgyűlését a CIG Pannónia. A 4 milliárd forint körüli tavalyi nyereség dacára tavalyhoz hasonlóan idén sem tervez osztalékot fizetni a biztosítótársaság, inkább a fejlesztésekre, a működés racionalizálására és a potenciális akvizíciókra koncentrál.

Az éves rendes közgyűlés

  • tervezett időpontja: 2026. április hó 20. (Hétfő) 10:00 óra,
  • helye: Courtyard by Marriott Budapest City Center, 1088 Budapest, József körút 5. 1. emelet, Jászai Mari terem
  • részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján.

A hétfői piaczárás után megjelent határozati javaslatok között szerepel, hogy a közgyűlés elfogadja a társaság EU által befogadott pénzügyi beszámolási strandardok alapján készített 2025. évi egyedi pénzügyi kimutatásait és üzleti jelentését  

  • 182,136 milliárd forint mérlegfőösszeggel,
  • 4,255 milliárd forint adózott eredménnyel, valamint
  • 4,675 milliárd forint teljes átfogó jövedelemmel.

A BÉT honlapján közzétett előterjesztésekből az is kiderül, hogy a menedzsment nem tervez osztalékfizetést, a határozati javaslat szerint ugyanis

a társaság a 2025-ös üzleti év az adózott eredményének és eredménytartalékának terhére nem fizet osztalékot.

A társaság tőzsdei jelenlétének 15. születésnapja alkalmából megrendezett befektetői napon Fedák István vezérigazgató még úgy nyilatkozott, hogy a nehézségek ellenére 2020 óta folyamatosan nyereséges a biztosító, és 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban osztalékot is fizetett. Akkor azt mondta, változatlanul céljuk az, hogy ha nem találnak jobb felhasználási lehetőséget, akkor minden nyereséges év után osztalékot fizessenek a részvényesek.

Sokak számára meglepetés lehet az osztalékfizetés elmaradása, ugyanakkor ennek friss indoklása megfelel a fenti logikának. A közzétett információk szerint ugyanis

az osztalékfizetés elmaradását az új technológiák bevezetése, a 2029-ig szigorú időrendben ütemezett stratégiai fejlesztések és a potenciális felvásárlások indokolják,

a közzétett dokumentum ugyanis így fogalmaz:

„A CIG Pannónia Csoport az Innovációs projekt sikeres eredményeire építve stratégiája megújításaként rendelkezik az új technológiák bevezetésére és használatára vonatkozó, a csoportunkra szabott vízióval és a már megvalósított és működésbe integrált informatikai fejlesztésekre épülve további belső erőforrásból finanszírozott – jövőbeli megtakarítást eredményező –

fejlesztések révén kívánja racionalizálni és modernizálni működését.

Mindez a terveink szerint egy 2029-ig terjedő, szigorú időrendben ütemezett stratégiai fejlesztést és a Növekedési Stratégiánk második szakaszának fő irányvonalát jelenti azzal, hogy egyben készen állunk a növekedésünk biztosítása érdekében akvizíciós célpontok felkutatására és pozitív esetben e célpontok akvirálására is. E feladat kiemelt prioritást kap az előttünk álló évben, években. Az említett fejlesztés, valamint a további – kiemelten beruházásigényes – tervek finanszírozási oldalon jelentkeznek és addicionális erőforrásokat igényelnek, amely erőforrások biztosítása – ha csak időszakosan is és nem felülírva a Társaság konzervatív osztalékpolitikáját és elkötelezettségét e téren –

a Társaság managementje szerint előnyt kell hogy élvezzen az idei osztalékfizetéssel szemben,

egyúttal azonban megteremti az alapját annak a hosszú távú eredményességnek amely a jövőben, közép- és hosszútávon értéket teremt a Társaságunk Részvényesei számára.”

