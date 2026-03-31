Örömhír érkezett az autósoknak az MNB-től: olcsóbbak lett a kötelező biztosítások
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja egy év alatt 1,7 százalékkal csökkent, ami a biztosítók közötti verseny élénkülését jelzi. A biztosítói kárráfordítás eközben 8,4 százalékkal emelkedett, ami a korrigált index csökkenésével együtt a kgfb 9,4 százalékos ár-érték arányának javulását mutatja az ügyfelek számára - közölte az MNB.

Tavaly év végén 56 013 forint volt a normál használatú személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja, ami 0,9 százalékos csökkenést jelez az előző negyedéves értékhez képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss negyedéves Kgfb-indexéből. Ezen belül a Budapesten kívüli autósok átlagos éves díja (kb. 52 ezer forint) közel 29 ezer forinttal maradt el fővárosi társaikétól (kb. 81 ezer forint).

Éves szinten összességében 1,7 százalékkal csökkent az országos átlagdíj,

a fővárosi szerződéseknél 0,3 százalék, míg a nem budapestieknél 1,8 százalékos mérséklődés tapasztalható 2024 utolsó negyedévével összevetve. A biztosítók kárráfordítása ugyanakkor egy év alatt 8,4 százalékkal, míg egy negyedévet tekintve 2,7 százalékkal emelkedett. Így a díjak és a kárkifizetések közötti különbség szűkült, ami az ár-érték arány javulását jelzi.

Az MNB korrigált indexe – amely az adó- és kárráfordítási hatásoktól megtisztított átlagos díjakat mutatja, így a tényleges díjváltozásokat jelzi – 118 százalékra csökkent, ami a tavalyi évhez képest 9,4 százalékos ár-érték arány javulás.

Alig indult el a nap, máris ütnek egy magyar részvényt!

Nem fizet osztalékot a CIG Pannónia: jobb helye lesz a pénznek a fejlesztésekben

Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok

A korábbi konszolidációt követően az utóbbi időszakban a kárkifizetések jelentősebb növekedése látható. A kifizetett károk összege 8,5 százalékkal nőtt, miközben a kárgyakoriság a tavalyival közel azonos, 2,4 százalék maradt. Az egyedi, normál használatú személygépjárművek állománya bővült, darabszámuk 4,206 millióra emelkedett.

Az egyéb járműkategóriáknál az egyedi teherautók és nehéz pótkocsik esetében stagnálás, kisebb mértékű díjcsökkenés történt.

A nagyobb elemszámú flottás járműkategóriákban ugyanakkor az átlagos éves díjak egy év alatt 5-16 százalék közötti mértékben emelkedtek,

stagnálás csak a kisebb buszoknál volt tapasztalható.

A pénzügyi felügyelet 2021-től negyedévente teszi közzé a kgfb díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosítói adatszolgáltatáson alapuló Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) segítségével.

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás
Üzent az Opus vezérigazgatója a befektetőknek a nagy árfolyamesés után
