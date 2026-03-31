Örömhír érkezett az autósoknak az MNB-től: olcsóbbak lett a kötelező biztosítások

Tavaly év végén 56 013 forint volt a normál használatú személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja, ami 0,9 százalékos csökkenést jelez az előző negyedéves értékhez képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss negyedéves Kgfb-indexéből. Ezen belül a Budapesten kívüli autósok átlagos éves díja (kb. 52 ezer forint) közel 29 ezer forinttal maradt el fővárosi társaikétól (kb. 81 ezer forint).
Éves szinten összességében 1,7 százalékkal csökkent az országos átlagdíj,
a fővárosi szerződéseknél 0,3 százalék, míg a nem budapestieknél 1,8 százalékos mérséklődés tapasztalható 2024 utolsó negyedévével összevetve. A biztosítók kárráfordítása ugyanakkor egy év alatt 8,4 százalékkal, míg egy negyedévet tekintve 2,7 százalékkal emelkedett. Így a díjak és a kárkifizetések közötti különbség szűkült, ami az ár-érték arány javulását jelzi.
Az MNB korrigált indexe – amely az adó- és kárráfordítási hatásoktól megtisztított átlagos díjakat mutatja, így a tényleges díjváltozásokat jelzi – 118 százalékra csökkent, ami a tavalyi évhez képest 9,4 százalékos ár-érték arány javulás.
A korábbi konszolidációt követően az utóbbi időszakban a kárkifizetések jelentősebb növekedése látható. A kifizetett károk összege 8,5 százalékkal nőtt, miközben a kárgyakoriság a tavalyival közel azonos, 2,4 százalék maradt. Az egyedi, normál használatú személygépjárművek állománya bővült, darabszámuk 4,206 millióra emelkedett.
Az egyéb járműkategóriáknál az egyedi teherautók és nehéz pótkocsik esetében stagnálás, kisebb mértékű díjcsökkenés történt.
A nagyobb elemszámú flottás járműkategóriákban ugyanakkor az átlagos éves díjak egy év alatt 5-16 százalék közötti mértékben emelkedtek,
stagnálás csak a kisebb buszoknál volt tapasztalható.
A pénzügyi felügyelet 2021-től negyedévente teszi közzé a kgfb díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosítói adatszolgáltatáson alapuló Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) segítségével.
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Az Európai Unió egyszerre próbál nyomást gyakorolni Oroszországra és fenntartani saját energiaellátását.
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Hatalmas pénzügyi botrány körvonalazódik az Egyesült Államokban
Trump egyik legfontosabb emberéről van szó.
Bekövetkezett, amitől sokan féltek Európában: fontos gyógyszerek bevezetését halasztják el sorra az amerikai gyártók az
A Trump-kormány a legnagyobb kedvezmény elvén alapuló árképzést vezetett be.
Egy hónapja tart a háború és már nagyon csúnya jövő várhat a németekre
Frissítették az előrejelzéseiket az elemzőházak.
Mindenkit megnyugtatott a Fed elnöke a magánhitelpiaccal kapcsolatban
Jót tehet a nyilatkozat a nyugtalankodó piacnak.
Súlyos lépésre kényszerült a jól ismert multi: ez a magyarokat is érinti
Azonnal életbe lépett az intézkedés.
A háborús sokk ellenére is bővült a kínai gyáripar márciusban
De azért vannak kockázatok.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Több mint 50 éve volt legutóbb ilyen földrengésszerű átrendeződés a dán politikai mezőnyben
A grönlandi geopolitikai feszültség miatti népszerűségére építve a dán kormányfő előrehozott választásokat írt ki.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?