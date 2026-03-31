Őrült mozgások voltak ma is a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdéken jó a hangulat, pluszban zárt a magyar tőzsde is. A midcapeknél ma is nagy volt a volatilitás, nagyot emelkedett a 4iG, az Opus, az Appeninn és a PannErgy, esett viszont a CIG Pannónia és a Waberer's.

Ma a BUX-index 0,5 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, az OTP árfolyama 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékos pluszban áll az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Richter árfolyama 0,5 százalékot esett, míg a Mol árfolyama 1,4 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán nagy mozgások voltak ma is, a legjobban a 4iG és az Opus teljesített, előbbi 13,0, utóbbi 10,5 százalékot erősödött, a sor végén a CIG Pannónia állt 14,7 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 22,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a MBH Bank, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Alan Schein Photography

