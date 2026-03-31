Régóta várt újításra készül az Apple
Az Apple a Siri virtuális asszisztens jelentős megújításán dolgozik. A tervek szerint az iOS 27-tel érkező verzió már képes lesz egyetlen utasításból több kérést is feldolgozni, emellett önálló alkalmazásként is működhet majd, és chatbotszerű felületet kap - írja a Bloomberg.
A fejlesztés lényege, hogy a felhasználók

egyszerre több feladatot is kiadhatnak a Sirinek.

Így például egyetlen mondattal kérhetik az időjárás lekérdezését, egy naptárbejegyzés létrehozását és egy üzenet elküldését. Jelenleg minden egyes műveletet külön kell kezdeményezni. Ez a korlát a Sirit jelentős hátrányba hozza a nagy nyelvi modellekre (LLM) épülő, modernebb mesterségesintelligencia-asszisztensekkel, például a ChatGPT-vel vagy a Google Geminiével szemben.

A többlépcsős parancsok kezelése kulcsfontosságú a személyes kontextuson alapuló, összetettebb funkciók működéséhez is. Ennek köszönhetően a Siri például egyetlen utasításra képes lesz megkeresni egy fotót, majd azt megszerkeszteni és elküldeni egy ismerősnek.

Hiába Donald Trump hangzatos bejelentése, hatalmas baj fenyegeti a globális légiközlekedést

Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Esésbe kapcsolt az olajár

A változtatások részeként az Apple chatbotszerűvé alakítja a Siri működését, az asszisztens pedig önálló alkalmazást is kap. Emellett a World Knowledge Answers nevű belső projekt keretében a Siri képessé válik webes információk elérésére és összefoglalására. A vállalat múlt héten bejelentett fejlesztése szerint az asszisztens az App Store-ból telepített, harmadik féltől származó szolgáltatásokhoz is hozzáférhet majd, túllépve a jelenlegi ChatGPT-integráción.

Az Apple a rendszerbillentyűzet frissítésén is dolgozik. A tervezett megoldás a Grammarlyhoz hasonlóan alternatív szavakat kínálna az autokorrekció részeként, bár a funkció bevezetéséről még nem született végleges döntés.

Az újdonságokat várhatóan a június 8-án kezdődő WWDC fejlesztői konferencián mutatják be. A mesterséges intelligenciára épülő Siri ötlete nem új keletű: az Apple már 2024 júniusában előállt a koncepcióval, de mérnöki nehézségek miatt többször is csúszott a megvalósítás.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Gyanús ármozgásokra figyeltek fel Magyarországon: már a hivatalos vizsgálat is elindult
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility