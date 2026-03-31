Szépen csendben emelkedik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma

A Bloomberg hajókövetési adatai alapján
a kétirányú áthaladások heti átlaga hétfőre hét hajóra emelkedett az előző heti ötös átlaggal szemben.
Ez a szám még mindig csak töredéke a normál forgalomnak. Ugyanakkor arra utal, hogy egy szűk, válogatott flotta továbbra is zavartalanul közlekedik a szorosban. Ezek a hajók főként Iránhoz, Kínához, vagy más, Teheránnal baráti viszonyt ápoló ázsiai országhoz köthetők.
A térségben kedd hajnalban tovább nőtt a feszültség, miután Dubaj partjainál egy iráni drón csapást mért egy teljesen megrakott kuvaiti olajtankerre. A támadás különösen figyelemre méltó Donald Trump amerikai elnök legutóbbi jelzéseinek tükrében. Trump ugyanis utalt rá, hogy Washington akkor is lezárhatja az Irán elleni katonai műveleteket, ha a Hormuzi-szoros nagyrészt zárva marad. Ezzel háttérbe szorulna a tengeri útvonal azonnali megnyitásának prioritása.
A legfrissebb adatok szerint hétfő és kedd hajnal között legalább hat, többnyire Kínához és Iránhoz köthető hajó hagyta el a Perzsa-öblöt. A befelé tartó forgalom ugyanebben az időszakban csupán néhány, szintén ehhez a két országhoz köthető üzemanyag-tankerre és ömlesztettáru-szállító hajóra korlátozódott. Ezenfelül egy görög tulajdonú olajtanker bukkant fel az Indiai-óceán keleti részén, Szumátra közelében. Ez a hajó március 10-én még a Perzsa-öbölben kapcsolta ki az automatikus azonosító rendszerét (AIS), felbukkanása pedig arra utal, hogy sikeresen áthaladt a szoroson.
A hajóforgalom pontos nyomon követését az elektronikus zavarás és az AIS-jeladók szándékos kikapcsolása egyaránt nehezíti. Mivel a magas kockázatú vizeken számos hajó "elsötétül", a valós áthaladási számok az elsődleges adatoknál magasabbak is lehetnek. Ezek az értékek a késleltetve beérkező információk alapján utólag még felfelé módosulhatnak - írja a Bloomberg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
