Szivárognak a válságtervek: több tucat repülőgépet parancsolhat a földre a nagy európai légitársaság az iráni háború miatt
Szivárognak a válságtervek: több tucat repülőgépet parancsolhat a földre a nagy európai légitársaság az iráni háború miatt

A közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt a Lufthansa akár 40 repülőgépének leállítását is fontolgatja – írta a Spiegel egy belső dolgozói értekezletre hivatkozva.

A Handelsblatt üzleti lap korábban arról számolt be, hogy a német légitársaságcsoport 20 repülőgép forgalomból történő kivonását mérlegeli. A Spiegel információi szerint azonban ez csupán az egyik lehetséges válságkezelési forgatókönyv. A második, súlyosabb terv a konfliktus további elmérgesedése esetén lépne életbe.

Ez a lépés már 40 gép leállítását jelentené, ami a légitársaság kapacitásának mintegy 5 százalékos csökkenésével járna.

A magazin beszámolója alapján Carsten Spohr vezérigazgató a megbeszélésen elmondta, hogy egyelőre nem született végleges döntés. Ugyanakkor elismerte, hogy a 2026-ra tervezett 4 százalékos kapacitásbővítés valószínűleg már nem tartható cél. A Lufthansa hivatalosan nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

