Turbulens üzleti környezetre, de erősebb második félévre számít a Delta Group

A Delta Group első féléves konszolidált árbevétele 12,3 milliárd forintot, az EBITDA 202 millió forintot ért el - derül ki a cég ma, piaczárás után közzétett első féléves jelentéséből. A várttól elmaradó eredményszámokat az elhúzódó akvizíciós folyamatok, valamint a költségoptimalizálás egyszeri költségei, a tavalyi év első félévében kialakult gazdasági lassulás elhúzódó hatása, valamint a rendelésállomány egy részének későbbre tolt teljesítése okozta – olvasható a cég közleményében. Hozzáteszik, hogy a vállalat a jelenlegi rendelésállománya és a várható piaci folyamatok alapján az elsőnél erősebb második üzleti félévre számít, és elérhetőnek tartja az éves 30 milliárd forint árbevételt.

A Delta Group Nyrt. az 5 éves stratégia terve alapján egyszeri, nagyobb költséggel járó cégfelvásárlások első szakaszának megvalósítását végzi. Az organikus növekedés mellett akvizíciók révén bővíti tevékenységi körét, a vállalat méretét, aminek költségei megterhelték az első féléves eredményt. Az elmúlt egy évben a vállalat 70 társaságból választotta ki azt a 4 céget, amelyek stratégiájába illeszkedően bővítik tevékenységi és szolgáltatási körét. Az akvizíciós folyamatok azonban a tervezettnél tovább tartanak, emiatt az eddig még le nem zárt akvizíciókból származó bevételek csak az idei üzleti év negyedik negyedévtől jelennek meg a Delta Group mérlegében.

Az első már akvirált cég a Robotizálunk Kft., amely az ipar 4.0, a robotizáció és automatizáció területén erősíti a vállalatcsoportot. A rendszerintegrációs megoldások alkalmazásfejlesztője és interfész‑készítési szolgáltatásokat kínáló Art of Info Kft. esetében a megállapodást a felek már aláírták. Az Upscale IT Kft. és az Upscale Labs Kft. 51%-os üzletrészének megvásárlásáról a szándéknyilatkozatot elfogadták a felek. Az ügylet végén a Delta szolgáltatási köre többek között cloud‑natív fejlesztésekkel, mesterséges intelligenciára épülő technológiákkal bővül majd. Az akvizíciók a következő három évben is folytatódnak, és a társaság erre a célra további 4–6 milliárd forintot különít el.

Az üzleti környezet kedvezőtlen hatása mellett az egyszeri akvizíciós költségek is gyengítették az első féléves eredményt és a likviditást, ennek ellenére a társaság a féléves időszakban is megőrizte pozitív EBITDA szintjét (212,072 millió forint). Az első félévre eső működési bevétel 12,284 milliárd forint volt, ami a 2025-ös üzleti év (23,893 milliárd forint) bevételének több mint 50%-a az idei éves tervnek pedig a 40%-a.

Ez elmarad ugyan az ilyenkor megszokott időarányos szinttől, de a rendelésállomány alapján a második félév képes lehet kompenzálni ezt

- közölte a cég.

A Delta Group mérlegfőösszege 18,229 milliárd forint, ami 15,41 százalékkal magasabb az előző évinél (15,795 milliárd forint). A növekedés mögött elsősorban a forgóeszközök bővülése, azon belül is a vevőkövetelések (+37,61%) és a készletek (+41,74%) emelkedő állománya állt. A társaság a meglévő piacmeghatározó ügyfélkörét (többek között: Audi, Bosch Csoport) is tovább szélesítette és vált a BMW valamint a Wizz Air partnerévé, ahol az első teljesítések már lezárultak.

Összességében a lassan induló első félév ellenére és a második félévben is turbulens üzleti környezetre számítva, a Delta Group működési bevétele az idei üzleti év végéig elérheti a 30,6 milliárd forintot. A vállalat az év második félévében a költségszint további javulását, valamint éves szinten az EBIT pozitív értékét várja – derül ki a közleményből.