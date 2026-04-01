A legrosszabbra készül Európa vezető légitársasága a háború miatt
A legrosszabbra készül Európa vezető légitársasága a háború miatt

A Lufthansa már felkészült az Európán kívüli kerozinhiány lehetőségére. Az iráni konfliktus ugyanis megzavarta az ellátási útvonalakat, Ázsiában pedig már mutatkoznak a szűkösebb készletek első jelei.

Carsten Spohr vezérigazgató a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában elmondta, hogy egyes ázsiai repülőterek a korlátozott üzemanyag-ellátás miatt már nem fogadnak további járatokat. A légitársaság vezetője hangsúlyozta:

ha kiterjedt kerozinhiány alakul ki, annak hatásait várhatóan először Európán kívül fogják megérezni.

A német légitársaságcsoport ugyanakkor pénzügyi szempontból felkészült a kihívásokra. A 2026-os üzemanyagszükségletének több mint 80 százalékát már fedezeti ügyletekkel biztosította, így az áringadozások kockázatával szemben viszonylag védett pozícióban van.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján.

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

