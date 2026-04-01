  • Megjelenítés
Hatalmas dobás a Moltól: további két tőzsdei céget is érintő ügyletet jelentettek be
Üzlet

Portfolio
Jelentősen, 40%-ra növeli befolyását az Alteoban a Mol, ezzel párhuzamosan eladja 15%-os részesedését a Waberer's-ben - jelentette be szerdán az olajcég. A pénzmozgással nem járó ügylet tehát egyszerre három tőzsdei társaságot érint.

A Mol és a Gránit Alapkezelő által kezelt Főnix Magántőkealap ma adásvételi szerződést kötött arról, hogy a Mol kizárólagos tulajdonában lévő Mol RES Investments Zrt. megszerezze a Főnix Alteo Nyrt-ben fennálló 3 064 849 részvényből álló, 15,38%-os részesedését – közölte a Mol szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A tranzakció ellenértékeként a Mol kizárólagos tulajdonában álló Mol Vagyonkezelő Kft. értékesíti a Waberer’s International Nyrt.-ben meglévő 2 654 061 részvényből álló, 15%-os részesedését a Főnix részére. A tranzakciót követően

a Mol-csoport teljes részesedése az Alteoban 39,97%-ra nő.

A Mol az okos energiaátmenetben hisz, amelyben egyszerre érvényesülnek a fenntarthatósági és versenyképességi szempontok. Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat olyan okos és megbízható partnerekre van szükségünk, mint az Alteo, ezért még szorosabbra fűzzük stratégiai együttműködésünket. Közösen dolgozunk a fenntartható energetikai megoldások fejlesztésén és elterjedésén – ennek jó példája a nemrég átadott tiszaújvárosi 40 megawattos energiatároló projekt is. A jövőben együtt növeljük tovább a megújulóenergia-kapacitásainkat, és ezzel is hozzájáruljunk Magyarország energiabiztonságának erősítéséhez - mondta Bacsa György, a Mol-csoport stratégiai ügyvezető igazgatója.

Még több Üzlet

Tekintettel arra, hogy a Waberer’s és az Alteo is tőzsdén jegyzett társaságok, az ügylet a társaságok részvényárfolyamainak 180 napos átlaga alapján került árazásra és a csere részét képező részvénycsomagok egyenértékűnek tekinthetőek, így

a tranzakció nem jár pénzmozgással.

A részvénycserével párhuzamosan a Lead Ventures Alapkezelő Zrt. által kezelt Riverland Magántőkealap megvásárolja a Főnix tulajdonában álló, mindösszesen 1 837 686 darab, 9,22%-os részesedését megtestesítő Alteo részvényt.

A Waberer’s részvényátruházás feltétele a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyása, míg az Alteo részvényátruházásokhoz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal engedélyének megszerzése szükséges. A tranzakciók zárása 2026. második negyedévében várható. Az egyes tranzakciók zárása a többi tranzakció zárásához kötött – zárul az olajcég közleménye.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility