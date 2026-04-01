Hatalmas visszahívás: ezeket az autókat kell azonnal szervizbe vinni
Tűzveszély miatt mintegy 700 ezer autót hív vissza világszerte a Stellantis konszern. A visszahívás a cégcsoport szinte összes márkáját érinti, köztük a Peugeot, a Citroën, a Fiat, a Jeep, az Alfa Romeo és a Lancia modelljeit is.

A német Szövetségi Gépjárműügyi Hivatal (KBA) kedden közzétett értesítése szerint a 2023 közepe és 2026 eleje között gyártott modelleket egy lehetséges hiba miatt kell ellenőrizni. A probléma következtében víz juthat a motortérbe, ami végső soron akár tüzet is okozhat.

A Stellantis szerdán megerősítette a visszahívás tényét. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az ügyfelek biztonsága kiemelt prioritás a vállalat számára.

A gyártó tájékoztatása szerint a hiba elhárítása díjmentes, és a szakszervizekben mindössze nagyjából harminc percet vesz igénybe.

