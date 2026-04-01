Mindenki Trump nagy beszédére vár, de kitartott az emelkedés Amerikában

Az elmúlt percekben kisebb fordulat látszik a részvénypiacon miközben a dollár is erősödni kezdett arra a hírre, hogy Donald Trump amerikai elnök az Ukrajnának szánt fegyverszállítások leállításával fenyegetőzik, amennyiben az európai országok nem segítenek felszabadítani a Hormuzi-szorost.

A Dow Jones most 0,6%-os pluszban van, az S&P-500 0,7%-kal áll keddi záróértéke felett, míg a Nasdaq 1,1%-os pluszt mutat.