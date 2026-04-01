Mindenki Trump nagy beszédére vár, de kitartott az emelkedés Amerikában
Mindenki Trump nagy beszédére vár, de kitartott az emelkedés Amerikában

Az iráni hírek mozgatják ma is a tőzsdéket, tegnap Donald Trump a harcok lezárásáról beszélt, ma pedig bejelentette, hogy Irán elnöke tűzszünetet kért az Egyesült Államoktól. Az amerikai indexek jelentős pluszban zártak kedden, ma reggel Ázsiában is masszív emelkedéseket lehetett látni, az irányadó európai indexek pedig 2-3 százalékos pluszban állnak. A magyar piac is követi a nemzetközi hangulatot, a blue chipek közül az OTP valósággal kilőtt, míg az elmúlt napokban nagy volatilitást mutató midcapek ma vegyesen teljesítenek.
Maradt az emelkedésből

A nap végére a Dow fél százalékos pluszban zárt, az S&P-500 0,7%-ot, a Nasdaq pedig 1,2%-ot erősödött.

A befektetők Donald Trump élő televíziós beszédére várnak, ami magyar idő szerint csütörtök hajnali 3-kor jön, ebben elsősorban az iráni háborúról beszélhet, illetve a spekulációk szerint az USA és a NATO kapcsolatát tisztázhatja. Arra kicsi az esély, hogy rögtön be is jelenti az ország kilépését a védelmi szövetségből, de ez sem zárható ki.

Kenyértörés jöhet Trump és a NATO között? – Az amerikai elnök Ukrajnát is érintő, súlyos fenyegetésére derült fény

Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy leállítja az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat, ha az európai szövetségesek nem csatlakoznak a Hormuzi-szoros újranyitását célzó koalícióhoz – írja a Financial Times a tárgyalásokat jól ismerő tisztviselők alapján.

Olvadnak a pluszok Trump fenyegetése után

Az elmúlt percekben kisebb fordulat látszik a részvénypiacon miközben a dollár is erősödni kezdett arra a hírre, hogy Donald Trump amerikai elnök az Ukrajnának szánt fegyverszállítások leállításával fenyegetőzik, amennyiben az európai országok nem segítenek felszabadítani a Hormuzi-szorost.

A Dow Jones most 0,6%-os pluszban van, az S&P-500 0,7%-kal áll keddi záróértéke felett, míg a Nasdaq 1,1%-os pluszt mutat.

Kitart a jó hangulat a részvénypiacon

Továbbra sem veszít lendületéből az amerikai piac, a Dow Jones most 0,9%-os pluszban van, az S&P-500 1,1%-kal, míg a Nasdaq 1,6%-kal áll keddi záróértéke felett.

Lassan 100 dollárnál az olaj

A Brent típusú olaj hordónkénti ára szerdán 3,3%-kal 100,5 dollárra esett, vagyis lassan a lélektanilag fontos 100 dollárt ostromolhatja a jegyzés.

Jó hangulatban a Wall Street

A vezető amerikai tőzsdeindexek is emelkedéssel reagálnak a háború esetleges lezárásával kapcsolatos spekulációkra. A Dow Jones 1%-os emelkedésben van, az S&P-500 1,2%-kal, a Nasdaq pedig 1,7%-kal emelkedett keddi záróértéke fölé.

A világ legnagyobb cégeit fenyegette meg Irán támadással

Az iráni Forradalmi Gárda tizennyolc amerikai technológiai vállalatot fenyegetett meg a közel-keleti létesítményeik elleni támadással, válaszul az amerikai–izraeli katonai csapásokra. Ez az incidens is jól mutatja, hogy a modern konfliktusokban a technológiai infrastruktúra már stratégiai célponttá lépett elő - írta meg a Cnbc.

Kitartott a lendület, nagyot ment az OTP

Régiós és nemzetközi szinten is erősen teljesített a magyar tőzsde, a blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban.

Személyi és szervezeti változás jön a Mol-nál

A Mol 2025. november 27-én megtartott rendkívüli közgyűlése döntött a Mol Nyrt. holdingtársasággá alakulásáról, mely a mai napon hatályossá vált, ez pedig személyi és szervezeti változásokat hozott – derül ki a cég BÉT-közleményéből.

Veszélyben a nyári utazások: tömeges járattörlések jöhetnek, ha nem zárul le időben az iráni háború

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója arra figyelmeztetett: ha az iráni konfliktus nem zárul le időben, májustól komoly fennakadások jöhetnek az európai kerozinellátásban - írja a The Independent.

Az iráni háború alaposan átrajzolta a befektetési térképet: itt vannak a legnagyobb nyertesek és vesztesek

Az idei első negyedévben egymást érték a piacmozgató sokkok a világ tőkepiacain. Az év eleji hónapokat még az AI-sztori kifulladása, a technológiai részvények korrekciója és a Trump-féle kereskedelempolitikai bizonytalanság formálta, február végétől azonban egyértelműen az iráni háború vált a meghatározó tényezővé. A közel-keleti konfliktus az energiaárak megugrásán, az inflációs és növekedési félelmek erősödésén, valamint a romló befektetői hangulaton keresztül rajzolta át az eszközosztályok teljesítményét. Megnéztük, mely eszközök teljesítettek a legjobban ebben a turbulens környezetben, és hol szenvedték el a legnagyobb veszteségeket a befektetők.

Pluszos nyitás az amerikai tőzsdén, Trump beszédére várnak a piacok

Emelkedéssel nyitotta szerdán az amerikai tőzsdék, a Dow 0,8 százalékot, a Nasdaq 0,9 százalékot, az S&P 500 0,7 százalékot emelkedett.

Donald Trump szerdán bejelentette, hogy Irán elnöke tűzszünetet kért az Egyesült Államoktól. Washington azonban egyelőre feltételekhez köti az ajánlat megfontolását.  A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök szerda este 21 órakor, keleti parti idő szerint televíziós beszédben tájékoztatja a nemzetet az iráni helyzetről.

Itt az újabb fordulat: Trump elmondta, mi a háború befejezésének feltétele, hamarosan bejelentést tesz

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy Irán elnöke tűzszünetet kért az Egyesült Államoktól. Washington azonban egyelőre feltételekhez köti az ajánlat megfontolását - tudósított a Cnbc.

Venni kell a PannErgy részvényeit az OTP szerint

Megemelte a PannErgy részvényeire vonatkozó célárát az OTP elemzője, a friss célár 2546 forint, ami közel 28 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamról.

Mindkét fél ki akar szállni: mit jelenthet az iráni béke a piacoknak, és miért nem old meg mindent?

Irán és az Egyesült Államok is nyitná a békéhez vezető ajtót. A piac máris ünnepel. Csakhogy a tűzszünet önmagában nem hozza vissza a háború előtti világot, és ezt érdemes komolyan venni. A károk egy része már visszafordíthatatlan, és a következő hónapokban legalább annyira fontos lesz, hogy a piac hogyan árazza be a már megtörtént fizikai károkat, mint maga a békekötés kérdése.

Itt a friss brókersorrend: egy hajszálon múlt az első hely

Emelkedett a forgalom a budapesti tőzsdén márciusban, a napi átlagos forgalom meghaladta a 30 milliárd forintot – derül ki a BÉT közleményéből. A vezető brókercégeknél ismét szoros verseny alakult ki a Wood és a Concorde között, végül a Wood végzett az első helyen.

Nagyot javult az amerikai kiskereskedelmi forgalom

Az ADP felmérése szerint márciusban a foglalkoztatottság a várakozásokat meghaladóan 63 ezer fővel nőtt, míg a kiskereskedelmi forgalom havi alapn 0,6%-kal emelkedett.

Helikopter-karbantartó cég került a 4iG-hoz

Újabb tranzakciót zárt le a 4iG Űr-és Védelmi leányvállalata: megszerezte a HeliControl többségi részesedését.

Lehetőség vagy csapda? - Évek óta nem voltak ilyen olcsók a világ legnépszerűbb részvényei

Az amerikai részvénypiacokon az elmúlt években egyszerű volt a forgatókönyv: a nagy piaci esésekbe bele kellett venni és kivárni, ameddig a piac visszapattan. Az iráni háború kapcsán most ismét kialakult egy komolyabb korrekció, a vezető indexek durván 10 százalékot estek a történelmi csúcsaikhoz képest, ami felveti a kérdést, hogy vajon ismét működhet-e a bejáratott módszer. Habár a pontos választ erre még senki sem tudja, a piaci árazásokban találtunk néhány erős érvet a vételben való gondolkodás mellett.

Újra esik a 4iG és az Opus

Kitart az iráni háború végének reményétől fűtött jó hangulat az európai tőzsdéken, az irányadó indexek 2 százalék körüli pluszban vannak, emelkedik a magyar tőzsde is. A midcapeknél ma is jelentős mozgásokat látunk, a tegnap nagyot eső CIG Pannónia ma a nap nyertese, a reggel még gyorsjelentésre és osztalékemelésre ugró Opus árfolyama viszont ismét lefordult.

Akár 200 millió forintért vehet saját részvényeket a Waberer's

Sajátrészvényeket vásárolhat vissza a Waberer's a BÉT-en a következő három hónapban, legfeljebb 200 millió forint értékben - közölte a cég.

A CIG Pannónia a legjobban teljesítő papír ma

A CIG Pannónia részvényei ma a legjobban teljesítő papírok az egyébként is jó hangulatú kereskedésben a BÉT-en, több mint 12 százalékot emelkedett az árfolyam. A részvény tegnai esése mögött fundamentális hír is állt, a cég ugyanis tegnap tette közzé közgyűlési előterjesztéseit, amelyből kiderült, hogy továbbra sem fizet osztalékot.

Friss, ropogós célár érkezett! Bőven van felértékelődési potenciál az OTP-ben

Nagyot emelkedett ma az OTP árfolyama, és ki is tört, az emelkedésben a legfontosab szerepe Donald Trump nagy bejelentésének van, de érkezett egy újabb célár is a részvényekre.

Nagyon csúnya, ami a Nike-nál történik

A Nike részvényei meredeken zuhantak az amerikai tőzsdén zárás után, miután a sportszergyártó közzétette legfrissebb negyedéves számait. A vállalat a naptári év hátralévő részében is csökkenő árbevételre számít, a kínai piacon pedig akár 20 százalékos visszaesés is várható a jelenlegi negyedévben - jelentette a Cnbc.

Esik az olajár az iráni hírekre, 100 dollár alatt a WTI

Mintegy 3 százalékot esett ma reggel az olajár, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy az Egyesült Államok heteken belül kivonulhat Iránból. Eközben a Hormuzi-szoros továbbra is nagyrészt lezárva marad, és a térségben folytatódnak a harci cselekmények - közölte a Cnbc.

Kitört az OTP! Most kell beszállni?

18 százalékot esett a február eleji csúcsról az OTP, többek között az iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanságok is nyomás alatt tartották az árfolyamot. Ma viszont nagyot megy az OTP, már 7 százalék pluszban is volt, nagy forgalom mellett tépik a részvényeit. A mai emelkedéssel pedig ki is tört az OTP, mutatjuk, most érdemes-e beszállni!

2-3 százalékos pluszok Európában

Masszív emelkedéseket látni az európai tőzsdéken, a DAX 2,9 százalékot, a CAC-40 2,4 százalékot, a Stoxx 600 2,4 százalékot menetelt felfelé ma reggel.

Erősen indul a nap a magyar tőzsdén

Nagyobb emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, a magyar piac sem kivétel, erősen kezd a BUX az OTP vezetésével.

Közel 6 százalékos pluszban az OTP

Erősen indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 3,4 százalékos emelkedéssel nyitott a kedvezőre forduló nemzetközi hangulatban.

A blue chipek közül az OTP árfolyama valósággal kilőtt, 6 százalékos pluszban kezdi a napot a bankpapír, kisebb mértékben, de emelkedik a Magyar Telekom és a Richter is.

A blue chipek közül az OTP árfolyama valósággal kilőtt, 6 százalékos pluszban kezdi a napot a bankpapír, kisebb mértékben, de emelkedik a Magyar Telekom és a Richter is.

Folytatja a sajátrészvény-visszavásárlásokat az Opus Global

Közzétette éves beszámolóját ma reggel az Opus Global, így folytatja a sajátrészvény-visszavásárlásokat a BÉT napi kereskedésében - derül ki a közleményből.

Rekorderedmény után osztalékemelésről döntött az Opus Global

Bár a működési bevételek csökkentek, rekord EBITDA-val és adózott eredménnyel zárta az Opus Global 2025-öt – derül ki a társaság ma reggel közzétett éves jelentéséből. A társaság igazgatósága megemelt 10,55 milliárd forintos osztalékjavaslatot terjeszt a közgyűlés elé, ami részvényenként 20 forint körüli összeget, a keddi záróárfolyammal számolva 4 százalék feletti osztalékhozamot jelenthet.

Mit csinál az aranyár?

Az aranyár kissé emelkedik ma, 0,5 százalékos a plusz, de ezzel kéthetes csúcsra került.

Hatalmas botrány után egy legendás ex-vezér veszi át a bajba jutott légitársaság irányítását, ki is lőtt az árfolyam

Az IndiGo, India legnagyobb légitársasága új vezérigazgatót nevezett ki: a brit légiközlekedési veterán, William Walsh veszi át az irányítást, miután elődje a decemberi tömeges járattörlések miatti nyomás közepette váratlanul lemondott. A hírre a cég részvényeinek árfolyama több mint 9 százalékot emelkedett - jelentette a Cnbc.

Kissé emelkedik az olajár

Az olajárak estek tegnap este Donald Trump szavait követően, ma reggel azonban ismét kissé emelkednek, a WTI 1,2 százalékot, a brent 0,8 százalékot menetelt felfelé.

Nagy emelkedések Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Nagy emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 2,9 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 3,4 százalékkal került feljebb.
  • A javuló hangulat annak köszönhető, hogy Donald Trump és az iráni elnök is a háború esetleges lezárásáról beszélt tegnapi nyilatkozataiban, Trump szerint Irán biztonsági garanciákért cserébe hajlandó beszüntetni a harcokat.
  • Az ázsiai tőzsdék jól teljesítenek ma reggel, a Nikkei 4,6 százalékos pluszban áll a pénzügyi szektor vezetésével, a Hang Seng 2 százalékot emelkedett, míg a Shanghai Composite 1,4 százalékot erősödött.

    A nap nyertese a dél-koreai tőzsde, a Kospi 8 százalékot száguldott.

  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,8 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,3 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma több fontos hazai adat is publikálásra kerül: a kormányzati szektor egyenlege, a nemzetgazdaság pénzügyi számlái és a hitelintézetek összevont mérlege. Nemzetközi szinten a japán Tankan üzleti hangulatindex és a feldolgozóipari bmi, az eurózóna munkanélküliségi rátája, valamint az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP foglalkoztatottsági adat, a februári kiskereskedelem és az ISM feldolgozóipari index kerül a piacok fókuszába.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,4 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 0,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 85,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 341,51 2,5% 0,5% -4,5% -3,6% 10,3% 40,5%
S&P 500 6 528,52 2,9% -0,4% -4,2% -4,6% 16,3% 64,3%
Nasdaq 23 740,19 3,4% -1,1% -4,0% -6,0% 23,1% 81,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 063,72 -1,6% -2,3% -9,3% 1,4% 43,4% 75,0%
Hang Seng 24 788,14 0,2% -1,1% -3,8% -3,3% 7,2% -12,7%
CSI 300 4 450,05 -0,9% -0,6% -4,4% -3,9% 14,5% -11,9%
Európai részvényindexek              
DAX 22 680,04 0,5% 0,2% -4,7% -7,4% 2,3% 51,1%
CAC 7 816,94 0,6% 0,9% -3,5% -4,1% 0,3% 28,8%
FTSE 10 176,45 0,5% 2,1% -2,9% 2,5% 18,6% 51,6%
FTSE MIB 44 309,71 1,1% 2,2% -0,4% -1,4% 16,4% 79,8%
IBEX 17 049,6 0,5% 0,8% -0,1% -1,5% 29,8% 98,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 380,6 0,5% -1,0% 0,6% 9,3% 36,9% 173,8%
ATX 5 343,25 0,9% 1,4% -1,7% 0,3% 31,1% 69,1%
PX 2 509,95 1,6% 0,5% -2,9% -6,5% 19,2% 130,2%
Magyar blue chipek              
OTP 35 420 1,1% -1,5% -1,1% 0,9% 41,7% 168,3%
Mol 3 956 -1,4% -1,2% 8,5% 34,6% 35,0% 76,9%
Richter 11 840 -0,5% 1,8% 2,2% 20,0% 15,4% 30,0%
Magyar Telekom 2 065 0,7% 0,5% -3,1% 15,2% 27,0% 407,4%
Nyersanyagok              
WTI 102,86 -1,7% 10,4% 38,1% 79,6% 43,1% 73,9%
Brent 112,88 0,0% 9,0% 38,6% 85,5% 50,9% 77,7%
Arany 4 623,27 2,0% 4,7% -9,5% 6,9% 47,9% 171,2%
Devizák              
EURHUF 386,1750 -0,7% -1,4% -1,3% 0,6% -4,2% 6,6%
USDHUF 335,1632 -1,2% -0,9% -0,9% 2,5% -10,2% 8,7%
GBPHUF 439,5901 -1,5% -2,5% -1,3% -0,2% -8,6% 3,3%
EURUSD 1,1522 0,5% -0,5% -0,4% -1,9% 6,7% -2,0%
USDJPY 159,5350 0,0% 0,4% 1,1% 1,8% 6,7% 44,3%
GBPUSD 1,3187 -0,1% -1,4% -0,9% -2,0% 2,2% -4,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 215 2,2% -3,3% -0,2% -23,1% -17,4% 16,0%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 2,98 -1,0% -0,1% 9,0% 4,2% 10,6% -995,5%
10 éves magyar állampapírhozam 7,25 -1,5% -4,0% 7,2% 5,5% -0,5% 160,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Izrael megszállásra készül, Trump szerint mindjárt vége a harcoknak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Izrael a Hezbollahhal vívott harcok miatt tartós megszállás alá tervezi helyezni Libanon déli, a Litáni-folyótól délre eső részét. Trump szerint Irán biztonsági garanciákért cserébe hajlandó beszüntetni a harcokat. Az amerikai elnök közben nagyon haragszik a NATO európai tagállamaira, amiért nem segítették őt a háborúban. Cikkünk folyamatosan frissült az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

