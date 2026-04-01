Soha ekkora bukó nem volt még az angol fociban: mit művelnek Londonban?
MTI
A klubvilágbajnok Chelsea szerdán bejelentette, hogy az előző idényben 262,4 millió font (115 milliárd forint) adózás előtti veszteséget könyvelt el, ami a legsúlyosabb az angol labdarúgás történetében.

Az eddigi negatív csúcs a Manchester Cityhez fűződött, amelynek vesztesége 194,9 millió font volt a 2010/11-es szezonban. A Chelsea bevételei a tavaly júniusban zárult pénzügyi évben elérték a 490,9 millió fontot (215 milliárd forint), mivel a Premier League-ben a negyedik helyen végzett a csapat és megnyerte a Konferencia-ligát.

A londoni klub közleménye szerint a rekord nagyságú veszteség oka, hogy

jelentősen emelkedtek a működési költségek - elsősorban a mérkőzésnapok költségei -, ami a nemzetközi porondra való visszatérésnek tudható be.

A klubvilágbajnokságot júliusban megnyerő Chelsea március közepén a Premier League történetének legnagyobb pénzbüntetését kapta. A klubnak a pénzügyi jelentéstételről, harmadik féltől származó befektetésekről és az utánpótlás-nevelésről szóló szabálypontok megsértése miatt kell 10,75 millió font (4,87 milliárd forint) bírságot fizetnie.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján.

