100 százalékos vámot vethet ki Donald Trump
Bloomberg értesülései szerint a Trump-kormányzat már csütörtökön büntetővámokat jelenthet be. Az intézkedés azokat a gyógyszergyártókat sújthatja, amelyek nem kötöttek megállapodást az amerikai gyógyszerárak alacsonyan tartásáról.

A tervezett lépés az 1962-es amerikai kereskedelmi törvény 232. cikkelyén alapul. Ez a jogszabály nemzetbiztonsági indokra hivatkozva teszi lehetővé az importvámok kivetését.

A források szerint 100 százalékos vámtarifa sújthatja azokat a vállalatokat, amelyek nem egyeztek meg a washingtoni vezetéssel, és tárgyalásokat sem folytatnak.

Donald Trump az elmúlt egy évben 100, vagy akár 200 százalékos büntetővámokkal is fenyegette a szektort. Ezzel a nyomásgyakorlással próbálta rávenni a cégeket a gyártókapacitások hazatelepítésére, valamint a belföldi gyógyszerárak letörésére.

A vezető gyógyszeripari vállalatok többsége, köztük a Pfizer és az Eli Lilly, már megállapodott a Fehér Házzal. A kooperációért cserébe hároméves mentességet kaptak a vámintézkedések alól. Az iparágat eredetileg mentesítették a kormányzat tavaly bevezetett átfogó vámpolitikájának hatálya alól, miután több mint tucatnyi céggel sikerült egyedi egyezséget kötni. Ezeket az általános vámokat az amerikai Legfelsőbb Bíróság idén februárban egyébként megsemmisítette.

Az informátorok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a tervek egyelőre nem tekinthetők véglegesnek. Bizonyos készítmények vagy terápiás területek esetében további kivételek is szóba jöhetnek.

