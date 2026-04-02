Az Air France-KLM beszállna a portugál állami légitársaságba
Az Air France-KLM beszállna a portugál állami légitársaságba

Az Air France-KLM csütörtökön bejelentette, hogy nem kötelező érvényű ajánlatot tett a TAP Air Portugal kisebbségi részesedésének megvásárlására. A lépés egybeesik a portugál kormány azon törekvésével, hogy folytassa a nemzeti légitársaság privatizációját.

A francia-holland vállalat az első a három érdeklődő európai légitársasági csoport közül, amely hivatalos ajánlatot nyújtott be a TAP részvényeire.

A lisszaboni kormány a cég papírjainak akár 49,9 százalékát is értékesítené.

A portugál légitársaság iránt a British Airways anyavállalata, az IAG, valamint a német Lufthansa is érdeklődik.

Benjamin Smith, az Air France-KLM vezérigazgatója közleményében hangsúlyozta, hogy a cégcsoport célja a lisszaboni jelenlét megerősítése. Ezzel párhuzamosan a légi összeköttetések bővítését is tervezik más portugál városokkal, kiemelten Portóval.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

