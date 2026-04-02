Az Opus már a mesterséges intelligenciában látja a következő nagy lehetőséget, akár akvizíció is jöhet

Túlteljesítette ötéves stratégiájának pénzügyi céljait az Opus Gobal, most pedig újra akvizíciókra készül, és egy teljesen új üzletág felépítését tervezi. Jelenleg az energetika és az ipar a fő növekedési motor, miközben a menedzsment a mesterséges intelligenciában is lát még hatékonysági tartalékot, ahol akár cégfelvásárlás is jöhet. A választási ciklusok okozta gazdasági bizonytalanságra a vállalat nemzetközi terjeszkedéssel és a portfólió további diverzifikálásával reagálna - mondta el Lélfai Koppány, az Opus Global vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban.

Tegnap reggel tette közzé éves beszámolóját az Opus Global, amelyből kiderül, hogy a vállalat az ötéves stratégiában vállalt 99 milliárd forintos EBITDA-célt is túlteljesítette. Milyen új növekedési pályát és célokat határoztak meg a következő évekre?

Az ötéves stratégiánkban elég ambiciózus jövőképet vázoltunk fel 2029-ig. A 2024-2026-os évek még főleg a költséghatékonyságról szóltak, de itt is egy emelkedő EBITDA-pályát irányoztunk elő. Szintén nagyon fontos volt számunkra, hogy lássák, igenis fontos a teljes menedzsment számára a részvényesi értékteremtés. Ennek érdekében döntöttünk arról, hogy az Opus Global osztalékfizető cég lesz, és hirdettük meg három évre a 10 milliárd forint értékű sajátrészvény-visszavásárlási programot.

Most inkább egy stabil holdingként vagy egy növekedési sztoriként érdemes tekinteni a vállalatra?

Mind a két állítás igaz lehet, ha egy kicsit hosszabb távon nézzük a cégcsoport működését. A cégcsoport 2012 és 2022 között jelentős felvásárlásokat hajtott végre, ami akkor az egyik legnagyobb volt a magyar tőzsdei társaságok életében. Ezek után egy természetes lépés volt, hogy ezeket a társaságokat hatékony cégcsoporttá gyúrjuk össze. A konszolidáció éveiben a növekedés fókusza a meglévő portfólió belső szinergiáinak kiaknázására koncentrált, illetve fontos volt az organikus növekedés révén fenntartható stabil eredményesség is. A lehetőségek maradéktalan kiaknázását követően

az Opus stratégiai célja, hogy újra akvizíciós pályára álljon és tovább bővítse piaci jelenlétét, vagyis egy évi 20 milliárd forintos EBITDA-t termelő ötödik üzletágat építsen ki.

Az energetika és a turizmus húzta az eredményt, miközben az élelmiszeripari üzletág gyengébben teljesített. Terveznek portfólió-átrendezést ennek fényében?

Nem tervezünk ilyen átrendezést. Továbbra is azt gondoljuk, hogy cégcsoportunk gazdasági tevékenysége az elmúlt években kiépített pilléreken nyugszik. A négy szegmensbe sorolt stratégiai iparágak kellően szerteágazó tevékenységeket folytatnak, ami egy válságálló diverzifikációt jelent számunkra. Ráadásul, ha megvalósul az ötödik üzletág az tovább erősíti a stabilitásunkat. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy stratégiai ágazatokban piacvezető vagy ott kulcspozícióval rendelkező társaságokba fektettünk. Ezeknek a befektetéseknek csak hosszú távon van értelme, főleg, hogy mindenhol többségi részesedés a célunk.

Az elmúlt időszak eredményjavulásában láthatóan nagy szerepe volt a költségcsökkentési és hatékonyságjavító lépéseknek. Van még ezen a területen érdemi tartalék, vagy a jövőbeni eredménynövekedés már inkább a bevételi oldal bővülésétől függhet?

Sosem lehetünk elégedettek, és sosem dőlhetünk hátra ebben a kérdésben. Jól láthatjuk mennyire gyorsan változik a környezetünk és az egész világ, ami egy folyamatos alkalmazkodást kíván meg mindenkitől. A mi esetünkben a konszolidációs folyamat első része lezárult, azonban véget biztosan nem ért. Úgy látjuk és értékeljük, hogy

a mesterséges intelligencia olyan mértékben fejlődött az elmúlt időszakban, hogy ennek is be kell épülnie a cégcsoportunk életébe.

Ez egy újabb lehetőség lehet a további költségcsökkentésre. Akár még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy ilyen jellegű cég megvásárlásával először magunkat vizsgáljuk át, majd másoknak is segítenénk a saját tapasztalatainkkal felvértezve. Ez persze még csak egy korai elképzelés, de szerintem nyitnunk kell ebbe az irányba.

Az Opus Global egy diverzifikált holdingcég, nagyon különböző üzletágakkal, azok pedig nagyon különböző üzleti környezettel működnek. Mely üzletágakban látják jelenleg a legnagyobb növekedési potenciált a következő években? Mely területek húzhatják idén a csoport eredményét, és hol látják a legnagyobb kockázatokat?

A piaci környezet folyamatosan változik, így természetesen az egyes iparágak súlya is eltérő lehet. Most jelenleg az ipar és az energetika a két fő húzóerő, de fontos látni, hogy a turisztika is nagyon erősen jön fel, hiszen a szállodák fejlesztését követően szépen nő az eredményessége. Az élelmiszeriparban úgy általánosságban, akár egész Európát nézve is rossz a helyzet, hiszen a költségeket nagyon nehéz volt az elmúlt évben érvényesíteni az árakban. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy nemzetgazdasági szempontból is fontos iparágról van szó, aminek igen fontos jövője van, és mi hiszünk benne, hogy az élelmiszeriparban javulnia kell a körülményeknek.

Az építőipar és az ipari termelés ciklikussága mennyire befolyásolja jelenleg a kilátásokat?

A csoporthoz tartozó vállalatokat a világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete egyaránt befolyásolja. Az iparági folyamatoktól nem tudjuk teljesen függetleníteni magunkat, itt a célunk csakis az lehet, hogy hatékonyságban a legjobbak között legyünk, illetve olyan minőségi munkát tegyünk le az asztalra, amire kevesen képesek.

Az energetika az Opus egyik legfontosabb üzletágává vált az elmúlt években. Hogyan látják, hosszú távon inkább egy stabil cash flow-t termelő üzletág lesz ez, vagy van még érdemi növekedési potenciál is a szegmensben?

Természetesen fontos ágazatunk az energetika, hiszen ezért fektettünk ezekbe a cégekbe. A különböző üzletágak azonban nem egymással versenyeznek, mindegyiknek a maga területén kell kiváló teljesítményt nyújtani. Számunkra az a legfontosabb, hogy minden társaságunk az ágazati benchmarkokat meghaladó teljesítményre legyen képes. Visszatérve az energetikára azt biztosan látjuk, hogy a villamosenergia piac óriási mértékben növekszik, ami nálunk jelentős hatékonyságjavulással párosul. Van viszont egy másik fontos szempont az, amit szem előtt kell tartanunk, ez pedig az ellátásbiztonság. Ehhez pedig óriási beruházási igény párosul, ami komoly erőforrásokat köt le.

A napokban jelentette be az Opus Global a Ganz-tranzakciót. Hogyan illeszkedik ez a lépés az Opus hosszú távú ipari és energetikai stratégiájába, és mekkora növekedési potenciált látnak a transzformátorpiacban?

Jelenleg Európában olyan mértékű hálózatfejlesztés zajlik, hogy egyszerűen nem lehet elég transzformátort gyártani, de igaz ez más hálózati eszközökre is. Transzformátor esetében például a szállítási határidő akár 2-4 év is lehet. A teljes piac méretét 2025-ben 11 milliárd dollárra becsülik, és további stabil növekedést várnak.

Az Opus az elmúlt időszakban sajátrészvény-visszavásárlási programot indított. Mi ennek a fő célja, meddig folytatódhatnak a sajátrészvény-visszavásárlások?

A sajátrészvény-vásárlási programot 2024-2026 között hirdettük meg 10 milliárd forint értékben, amit nemcsak betartottunk, hanem túl is teljesítünk. A sajátrészvény-visszavásárlások még folytatódnak, hiszen április 9.-én egy újabb legalább 1 milliárd forint értékű fix ügyletes tranzakciókat hajtunk végre. Emellett az április 30.-i közgyűlésen további vásárlásokra is kérünk felhatalmazást a részvényeseinktől.

Az osztalékemelés egyszeri lépés a jó eredmény után, vagy hosszabb távon is magasabb payout-rátával számolhatnak a befektetők?

Célunk a konszolidált adózott eredmény minimum 15 százalékának osztalékként történő kifizetése volt a konszolidációs időszakában. Ez lesz a harmadik év, hogy osztalékot fizethetünk, és ebben az időszakban közel megduplázódik az osztalék mértéke. A jövőt tekintve optimista vagyok, nagy fantáziát látok a mesterséges intelligencia bevonásával az eredményességünk növelésére. A jövő osztalékára viszont még korai lenne konkrét összeget mondani, hiszen a vállalati felvásárlásoknak is lesz majd forrás igénye.

A közelgő választások általában növelik a bizonytalanságot a gazdasági környezetben. Önök szerint hogyan lehet ilyen időszakban erősíteni az Opus önálló befektetési sztoriját és a vállalat fundamentumaira épülő megítélését a befektetők szemében?

A környezet akár gazdasági, akár politikai, mindig kihívást jelent a cégcsoportunk számára. Ez így volt a múltban és így lesz a jövőben is. A változásokhoz alkalmazkodnunk kell, és szerintem az elmúlt pár évben ezt sikeresen meg is tettük, és a jövőben is így lesz. A négy különböző ágazati lefedettségünk pedig valóban válságállóvá tesz, ha ugyanis valamelyik ágazat bajban van, a többi azt ellensúlyozni tudja.

Terveink között szerepel, hogy terjeszkedünk a nemzetközi piacokon, ezzel is csökkentve a magyar piac kockázatát.

Célunk, hogy a másodlagos meglévő értékláncokra támaszkodó vagy a portfóliónk iparágaihoz nem kapcsolódó szegmensbe fektessünk be, ezáltal biztosítva, hogy a szegmensek részesedése ne haladja meg a 35 százalékot.

A piaci szereplők részéről visszatérő kritika, hogy nehéz átlátni az Opus csoport működését és az egyes leányvállalatok eredménytermelő képességét. A Portfolio transzparencia-felmérésében az Opus az elmúlt években jellemzően a mezőny második felében szerepelt. Lát-e a menedzsment ezen a téren fejlesztési lehetőséget, és terveznek-e a jövőben rendszeresebb befektetői kommunikációt vagy bővebb adatközlést?

Nem tartom jogosnak ezt a kritikát. Az igaz, hogy nagyon komplex befektetési portfolióval rendelkezünk, de minden negyedévben részletes jelentést teszünk közzé minden egyes üzletágunkról külön-külön is. Ráadásul nagyon sokat tettünk a cégstruktúránk egyszerűsítése érdekében is, ami szintén segíti az átláthatóságot. Egyébként ősszel tervezünk egy ankétot is, ahol a rézvényeseinknek, vagy az érdeklődő befektetőknek, elemzőknek tartunk majd egy részletesebb ismertetőt.

Röviden összefoglalva mi ma az Opus befektetői sztorija, miért lehet érdekes a részvény most a befektetőknek? Mennyire reális a jelenlegi árfolyamszint?

Az Opus egy stabil készpénztermelő vállalat, amely négy fontos stratégiai ágazatban van jelen. Ezzel egy olyan diverzifikált portfólióba lehet fektetni, amire a mai folyamatosan változó világgazdasági helyzetben szükség van. A cégcsoport vezetése egyértelműen elkötelezett a részvényesi értékteremtésben, és nemcsak vezetőként, hanem részvényesként is részt veszünk az Opus életében.

Címlapkép forrása: Opus Global

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.