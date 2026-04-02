  • Megjelenítés
Beavatkozásról döntött a kormány: így változik a helyzet a benzinkutakon Csehországban
Üzlet

MTI
Korlátozza a nyereségrész maximális nagyságát, és csökkenti a gázolaj fogyasztási adóját a cseh kormány - közölte Andrej Babis miniszterelnök csütörtökön Prágában a cseh kormány rendkívüli ülése után. Az intézkedések április 8-án lépnek hatályba.

A cseh kormány döntése értelmében a kereskedők maximális lehetséges nyeresége a benzin és a gázolaj esetében 2,50 korona (40 forint) literenként.

A fogyasztási adó a gázolaj esetében literenként 1,35 koronával (21,60 forint) csökken, a benzin esetében nem változik.

Ezekkel az intézkedésekkel a kormány igyekszik korlátozni az üzemanyagpiacon megjelent extrém árakat - mutatott rá Alena Schillerová kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter. Leszögezte, hogy az intézkedés összhangban van az Európai Unió szabályaival.

Az intézkedés egy hónapra szól, azután a kormány újra foglalkozik a kérdéssel - hangzott el a sajtótájékoztatón.

Még több Üzlet

Csehországban az üzemanyagárak három és fél éve nem látott magas szintre emelkedtek a közel-keleti helyzet miatt - közölte az állami CCS ügynökség, amely az árak alakulását figyeli. A leginkább használatos 95-ös benzin jelenlegi országos átlagára 41,60 korona (665,60 forint), a dízel literje pedig 48,33 koronába (773,28 forint) kerül.

Az Irán elleni amerikai-izraeli légicsapások február végi kezdetén érvényes árakhoz viszonyítva a benzin átlagban majdnem nyolc koronával, a gázolaj pedig majdnem 15 koronával kerül ma többe Csehországban.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

