Csalódást keltő számok jöttek a Teslától

A Tesla első negyedéves értékesítési adatai elmaradtak a Wall Street várakozásaitól. A publikációt követően a vállalat részvényei közel 4 százalékot estek a mai kereskedésben, bár ehhez az általános kockázatkerülés is hozzájárult.

A vállalat január és március között 408 386 járművet gyártott. Ez az előző negyedévhez képest 6 százalékos visszaesést jelent, ugyanakkor éves összevetésben 12,6 százalékos a növekedés.

Az értékesítés 358 023 darabot tett ki az első negyedévben, ami a negyedik negyedévhez képest 14,4 százalékos csökkenés, de a tavalyi első negyedévhez képest 6,3 százalékos növekedést jelent. Ehhez képest azonban a vállalat által összeállított konszenzus 365 645 darabos, a Visible Alpha konszenzusa pedig 368 903 darabos értékesítést várt,

a tényszámok tehát mindkettőt alulmúlták.

A gyengébb számok hátterében elsősorban az áll, hogy szeptember végén az USA-ban lejárt az elektromos autók vásárlásához igénybe vehető 7500 dolláros állami adójóváírás. Ezzel jelentős ösztönzőt veszítettek el a potenciális vevők. Az elemzők szerint ez a fejlemény az egész évre rányomja majd a bélyegét az amerikai elektromosautó-keresletre. A helyzet a fokozódó versennyel párosulva komoly kihívást jelent a Tesla számára.

A kínai gyártású modellek eladása viszont pozitív képet mutat. Az első negyedévben 23,5 százalékkal nőtt az értékesítés éves alapon, szemben a negyedik negyedév 1,9 százalékos emelkedésével. Európában vegyesebb a kép. Tavaly a kontinens még rontotta a globális statisztikákat, de az első negyedévben egyes kulcspiacokon, például Franciaországban, a Tesla már növelni tudta a piaci részesedését.

A cég történetében először fordult elő, hogy két egymást követő évben csökkent az éves értékesítés, ráadásul egyes elemzők egy harmadik visszaeső évet sem tartanak kizártnak.

A Tesla tavaly elveszítette világelső pozícióját is az elektromos autók piacán, miután a tisztán elektromos járművek eladásában a kínai BYD története során először megelőzte az amerikai vállalatot.

A Wall Street figyelme ugyanakkor egyre inkább a negyedéves értékesítési adatokon túlra irányul. Elon Musk a Teslát a napenergia, a humanoid robotika és az önvezető taxik irányába tereli. A vállalat 1400 milliárd dolláros piaci kapitalizációja ma már nagyrészt ezeken a jövőbeli ambíciókon nyugszik. A júniusban, Austinban korlátozott kapacitással elindított robotaxi-szolgáltatás egyelőre szerény lefedettséggel működik. A rendszer Austin mellett csak San Franciscóban érhető el, amivel messze elmarad a Waymo országos szintű kereskedelmi jelenlététől. Az idei évre tervezett hálózatbővítés mellett ugyanakkor a kétüléses, kifejezetten önvezető taxinak szánt Cybercab gyártása is felpörög.

A Tesla árfolyama az amerikai piacnyitást követően 3,8 százalékos mínuszba került, míg idén 18,7 százalékos esett a papír.

Forrás: Reuters

