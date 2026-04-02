Egy különleges folyadék oldhatja meg a napelemes rendszerek legnagyobb problémáját

Vanadium Redox Flow technológián alapuló hibrid erőmű naperőművi egységet és hozzá kapcsolódó villamosenergia-tárolót adtak át Vas vármegyei Söptén, amely beruházás az IDEONA Zrt. projektfejlesztésében valósult meg - derül ki a vállalat közleményéből.

A Kozár Szolár Kft. beruházásában Söptén megvalósult projekt egy

úgynevezett hibrid erőmű fejlesztés, amely egy korszerű napelemes erőmű és egy egyedülálló energiatároló rendszer integrált működésén alapul.

Az összesen 5,8 millió eurós beruházás célja, hogy hosszú távon is fenntartható és rugalmas megoldást nyújtson a megújuló energia rendszerszintű hasznosítására.

A söptei hibrid erőműben a napelemes egység 2,2 MW AC és 2,91 MW DC teljesítményű, amelyhez közvetlenül kapcsolódik a CellCube gyártmányú, 1 MW / 4 MWh kapacitású Vanadium Redox Flow (VRFB) energiatároló egység.

Az itt alkalmazott technológia innovációját az jelenti, hogy ebben az esetben a villamosenergia tárolása és leadása folyékony elektrolitban található vanádium-ionok töltésváltozásán keresztül történik. Ez a megoldás biztosítja, hogy az effajta megoldások sokkal hosszabb, akár harminc éven túli problémamentes működést is garantáljanak a rendszernek az alacsony degradáció miatt.

Söpte a következő generációs energiarendszerek mintapéldája: a megújuló energiatermelés és a hosszú időtartamú energiatárolási technológia gazdaságilag életképes kombinációja

- mondta a tárolótechnológiát szállító CellCube képviseletében, Fabio Denner, technológiai igazgató (CTO).

A Vanadium Redox Flow rendszernek további előnye, hogy az energiatároló nagy része vízből áll, nem tartalmaz környezetre káros összetevőt, ezért gyakorlatilag kizárt a robbanás vagy tűz veszélye, valamint a rendszer teljes egészében újrahasznosítható.

A beruházás keretében összesen 4123 darab napelem került telepítésre, melyek együttes éves energiatermelése eléri a 3300 MW/órát

- emelte ki a projekt fejlesztését végző IDEONA Zrt. képviseletében Dr. Mihalovics Péter igazgatósági elnök.

