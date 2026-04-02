Jelentős mínuszban kezdi a napot a magyar tőzsde
A tegnapi felpattanásnak már csak a nyomai látszanak a magyar tőzsdén, ma újra lefordult a BUX a globális piacokon tapasztalható hangulatromlással együtt.
A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 1,7 százalékot esett, így jelenleg 122 149 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos mínuszban áll, a Richter árfolyama 1,1 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 3,9 százalékos mínuszban van.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a MBH JZB és az Appeninn indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
