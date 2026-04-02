Jön az újabb forduló a Gigabit Magyarország Programban - Milliárdos támogatásokat osztanak szét
Jön az újabb forduló a Gigabit Magyarország Programban - Milliárdos támogatásokat osztanak szét

MTI
A Gigabit Magyarország Program a még nem megfelelően ellátott vidéki területekre juttatja el a korszerű szélessávú lefedettséget. A korábbi fordulókban meg nem pályázott járásokra hamarosan újabb kör indul, amely 12,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással ösztönzi fejlesztésekre a távközlési szektor vállalatait - jelentette be csütörtöki közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A minisztérium felidézte, hogy a már lezajlott első két ütemben 140 járásban tervezett hálózatfejlesztésekre nyertek el 81,6 milliárd forint támogatást az iparági vállalkozások. A harmadik szakaszban 2026. április 17. és május 15. között várják majd a jelentkezéseket.

A további 12,4 milliárd forintból 34 pályázható járásban megvalósuló korszerűsítésekre lehet állami hozzájárulást igényelni.

Az első két szakasz projektjeinek legkésőbb 2028 végéig, a harmadik fordulóban nyertes fejlesztéseknek 2029 nyarára kell elkészülniük.

A közlemény Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt idézte, aki elmondta:

2030-ig minden háztartásba el szeretnénk juttatni a legkorszerűbb, nagy sebességű internetkapcsolatot.

A Gigabit Magyarország Program segítségével érdemben bővítjük a vezetékes szélessávú lefedettséget. Azon dolgozunk, hogy a támogatásból legalább 300 ezer, a távközlési cégek saját forrásból elvégzett fejlesztéseivel együtt pedig több mint 800 ezer magyar család, vállalkozás számára váljon elérhetővé a gigagyors internet. A korszerű hálózat kiépítésével a következő évtized kihívásaira készítjük fel a ma még lemaradásban lévő térségeket is."

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

