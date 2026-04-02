Újabb rekordév az AKKO Investnél

Újabb rekordévet zárt az AKKO Invest, miután konszolidált szinten árbevétele 46 milliárd forint fölé, míg az üzleti működés eredményét mutató EBITDA 4 milliárd forint közelébe emelkedett. A társaság adózott eredményét egyszeri tételek terhelték, ugyanakkor a társaság fő tulajdonosa, a WING Csoportba tartozó Mevinvest tavaly első félévi 10 milliárd forintos tőkeemelésének köszönhetően jelentősen csökkent az AKKO Invest kötelezettségállománya, így a működés során megtermelődött nyereség és forrás akvizíciókra, üzletfejlesztési lehetőségekre is fordítható.

Az AKKO Invest konszolidált árbevétele 6 százalékkal növekedve 46,1 milliárd forintra emelkedett 2025-ben, miközben az üzleti működés eredményét mutató EBITDA még nagyobb mértékben, 13,8 százalékkal növekedve 3,9 milliárd forintra emelkedett.

A teljesítményt elsősorban az AKKO legnagyobb leányvállalata, a NEO Property Services Zrt. tavalyi növekedése, eredménye támogatta. Az AKKO konszolidált számviteli eredménye csökkent, elsősorban egyszeri tételek, ezeken belül meghatározóan egy franciaországi hotelprojekt „hasznosítási koncepció” helyett „értékesítésre” történő átsorolásához kapcsolódó értékleírás miatt.

Ennek nyomán a vállalat tavalyi nettó konszolidált eredménye 631 millió forint volt, a megelőző évi 1,16 milliárd forint után.

A vállalat életében 2025-ben fontos mérföldkő volt, hogy fő tulajdonosa, a WING Csoportba tartozó Mevinvest Kft. 10 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre, melyből az AKKO kifizette a NEO akvizícióhoz kapcsolódó vételár hátralékát, megszerezte a Szerémi irodaház fennmaradó 50 százalékát, amelynek vételárhátralékát is megfizette, így kötelezettségállománya nagymértékben csökkent, saját tőkéje pedig 20 milliárd forint fölé emelkedett. Mindezeknek köszönhetően a működés során megtermelődő többletnyereség és forrás a későbbiekben akvizíciókra, üzletfejlesztési lehetőségekre is fordítható.

Az AKKO legnagyobb leányvállalata, a NEO Property Services a korábbi évekhez hasonlóan 2025-ben ismét sikeres évet zárt, árbevétele és eredménye is újabb rekord szintre ugrott. Az árbevétel 46,5 milliárd forint, az EBITDA eredmény 3,3 milliárd forint volt, melyből a NEO által fizetendő 2,6 milliárd forintos osztalék az AKKO Csoportot illet meg.

A NEO 2025-ben is megőrizte stabil piaci helyzetét a COVID óta fennálló, kihívásokkal teli gazdálkodási környezet ellenére. A társaság tevékenységei közé tartozik az integrált létesítménygazdálkodás (Facility Management), az ingatlankezelés (Property Management), az ingatlanberuházásokhoz kapcsolódó projektmanagement, a társasházkezelés. A NEO legdinamikusabban fejlődő tevékenysége az építőipari generálkivitelezés és fit-out tevékenység. Ebbe az üzletágba tartoznak a kivitelezési projektek (bérleménykialakítás, zöldmezős beruházás vagy ingatlanbővítés, átépítés stb.), melyek különösen hangsúlyosak a NEO stratégiájában, így erre a területre a NEO árbevétel és eredmény tekintetében a legnagyobb növekedési potenciálként tekint.

Összességében a stabil ügyfélkörnek és a sikeres új ügyfél- és ügyletszerzési tevékenységeknek köszönhetően a 2026-os üzleti évben a NEO mind árbevételének, mind eredményének további növekedését várja.

Az AKKO Invest árfolyama idén 2,4 százalékos mínuszban van.

