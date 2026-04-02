Újabb rekordév az AKKO Investnél

Az AKKO Invest konszolidált árbevétele 6 százalékkal növekedve 46,1 milliárd forintra emelkedett 2025-ben, miközben az üzleti működés eredményét mutató EBITDA még nagyobb mértékben, 13,8 százalékkal növekedve 3,9 milliárd forintra emelkedett.
A teljesítményt elsősorban az AKKO legnagyobb leányvállalata, a NEO Property Services Zrt. tavalyi növekedése, eredménye támogatta. Az AKKO konszolidált számviteli eredménye csökkent, elsősorban egyszeri tételek, ezeken belül meghatározóan egy franciaországi hotelprojekt „hasznosítási koncepció” helyett „értékesítésre” történő átsorolásához kapcsolódó értékleírás miatt.
Ennek nyomán a vállalat tavalyi nettó konszolidált eredménye 631 millió forint volt, a megelőző évi 1,16 milliárd forint után.
A vállalat életében 2025-ben fontos mérföldkő volt, hogy fő tulajdonosa, a WING Csoportba tartozó Mevinvest Kft. 10 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre, melyből az AKKO kifizette a NEO akvizícióhoz kapcsolódó vételár hátralékát, megszerezte a Szerémi irodaház fennmaradó 50 százalékát, amelynek vételárhátralékát is megfizette, így kötelezettségállománya nagymértékben csökkent, saját tőkéje pedig 20 milliárd forint fölé emelkedett. Mindezeknek köszönhetően a működés során megtermelődő többletnyereség és forrás a későbbiekben akvizíciókra, üzletfejlesztési lehetőségekre is fordítható.
Az AKKO legnagyobb leányvállalata, a NEO Property Services a korábbi évekhez hasonlóan 2025-ben ismét sikeres évet zárt, árbevétele és eredménye is újabb rekord szintre ugrott. Az árbevétel 46,5 milliárd forint, az EBITDA eredmény 3,3 milliárd forint volt, melyből a NEO által fizetendő 2,6 milliárd forintos osztalék az AKKO Csoportot illet meg.
A NEO 2025-ben is megőrizte stabil piaci helyzetét a COVID óta fennálló, kihívásokkal teli gazdálkodási környezet ellenére. A társaság tevékenységei közé tartozik az integrált létesítménygazdálkodás (Facility Management), az ingatlankezelés (Property Management), az ingatlanberuházásokhoz kapcsolódó projektmanagement, a társasházkezelés. A NEO legdinamikusabban fejlődő tevékenysége az építőipari generálkivitelezés és fit-out tevékenység. Ebbe az üzletágba tartoznak a kivitelezési projektek (bérleménykialakítás, zöldmezős beruházás vagy ingatlanbővítés, átépítés stb.), melyek különösen hangsúlyosak a NEO stratégiájában, így erre a területre a NEO árbevétel és eredmény tekintetében a legnagyobb növekedési potenciálként tekint.
Összességében a stabil ügyfélkörnek és a sikeres új ügyfél- és ügyletszerzési tevékenységeknek köszönhetően a 2026-os üzleti évben a NEO mind árbevételének, mind eredményének további növekedését várja.
Az AKKO Invest árfolyama idén 2,4 százalékos mínuszban van.
Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Egy ember életét vesztette.
Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban
Súlyos árvíz pusztít.
Beindult a fegyverkezés Németországban, a hidegháború óta nem látott törvényt vezettek be
A 17 és 45 év közötti férfiakat érinti.
Megjött a figyelmeztetés: ilyen idő lesz a választás napján
Holnap hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik.
Újabb ország hajója kelt át sikerrel a Hormuzi-szoroson
Szombat reggel óta már 16 hajó haladt át.
Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak
Elszabadult a pokol a határvidéken.
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Ez önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
BB Tengely: Egy főre jutó GDP
A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Erre senki sem számított: meglepő helyen robbantak a magyar lakásárak
A csütörtöki Checklistben az ingatlanárak furcsa mozgását járjuk körbe.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.