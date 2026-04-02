Folytatódik a tőzsdei hullámvasút, a befektetők most Donald Trump megszólalását emésztik az iráni konfliktus kapcsán. Szerda esti beszédében az elnök egyrészt arról beszélt, hogy az USA egyre közelebb került a háború lezáráshoz, másrészt viszont azt is elmondta, hogy "extrém keményen" fognak lecsapni Iránra a következő 2-3 hétben. A beszéd nem adott világos menetrendet a deeszkalációra vagy a tűzszünetre, viszont további kemény fellépést vetített előre Iránnal szemben. Ez csalódást okozott azoknak a befektetőknek, akik a háború gyors lezárásában reménykedtek. A beszédet követően látványos hangulatromlást lehetett megfigyelni a piacokon, az ázsiai tőzsdék rögtön lefordultak, miközben az olajár kilőtt. A gyenge nemzetközi hangulat nap közben is kitart, világszerte esnek a tőzsdék, beleértve a magyar piacot is.
Vegyes zárás a tengerentúlon, a Nasdaq húzta felfelé a piacot

Az amerikai tőzsdék vegyesen zárták a napot, a technológiai papírok felülteljesítése mellett a Dow enyhe mínuszban fejezte be a kereskedést.

  • A Dow Jones 46 504,7 ponton zárt, ami 0,13 százalékos csökkenést jelent.
  • Az S&P 500 6 582,7 ponton fejezte be a napot, ezzel 0,11 százalékos emelkedést mutatott.
  • A Nasdaq 21 879,2 pontig erősödött, ami 0,18 százalékos plusznak felel meg.

A nap során jelentős hangulatváltás ment végbe: a kezdeti, kifejezetten erős eséseket követően a közel-keleti fejlemények – különösen a Hormuzi-szoros hajóforgalmának felügyeletéről szóló egyeztetések híre – fordulatot hoztak, ami végül részben felfelé húzta a piacokat, ugyanakkor a kilengések alapján a bizonytalanság továbbra is meghatározó maradhat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Váratlan bejelentés érkezett: teljesen szokatlan felvásárlást hajtott végre az OpeAI

Az OpenAI felvásárolta a TBPN nevű online technológiai talk show-t. A mesterségesintelligencia-fejlesztő cégtől szokatlan lépésnek számító tranzakció célja, hogy a vállalat aktívan formálhassa az MI körüli nyilvános párbeszédet - írta meg a Bloomberg.

Megkongatta a vészharangot a J.P. Morgan: olyan áremelkedés jön, ami letarolhatja a gazdaságot

A J.P. Morgan elemzése szerint az olajárak rövid távon akár a hordónkénti 120-130 dolláros szintig is emelkedhetnek. Ha a Hormuzi-szoros kőolajszállítási fennakadásai május közepéig elhúzódnak, a jegyzés a 150 dolláros határt is átlépheti.

Kisebb esés az amerikai piacokon, napközben is élénk kilengésekkel

Az amerikai tőzsdéken mérsékelt csökkenés látszik, a vezető indexek kisebb mínuszban állnak a nap folyamán.

  • A Dow Jones 46 416,3 ponton jár, ami 0,32 százalékos visszaesésnek felel meg.
  • Az S&P 500 értéke 6 565,9 pont, ez 0,14 százalékos csökkenést tükröz.
  • A Nasdaq 21 802,7 ponton áll, ami 0,18 százalékos mínuszt jelent.

A kereskedés során jelentős kilengések alakultak ki: a nap eleji markáns eséseket követően a közel-keleti hírek – különösen a Hormuzi-szoros hajóforgalmának felügyeletéről szóló egyeztetések – átmenetileg javították a hangulatot, de a bizonytalanság továbbra is erős, ami fokozott volatilitást vetít előre.

A kerozin ára ezzel több mint a kétszeresére nőtt a háború előtti szinthez képest

Történelmi csúcsra ugrott a kerozin ára, miután Donald Trump legújabb, Iránnak címzett figyelmeztetése felerősítette a konfliktus eszkalálódásától való félelmeket.

Az északnyugat-európai irányadó jegyzésár tonnánként 1904 dollárra emelkedett. Ez egyetlen nap alatt 18 százalékos drágulást jelent az Argus Media árjegyző ügynökség adatai szerint. A kerozin ára ezzel több mint a kétszeresére nőtt a háború előtti szinthez képest.

A meredek drágulás a nyersolaj- és a gázolajpiacot is érintő heves ármozgásokat követte. Donald Trump televíziós beszéde ugyanis megerősítette a befektetők azon aggodalmát, hogy a konfliktus a közeljövőben nem ér véget.

Európa különösen kiszolgáltatott a közel-keleti kerozinellátás esetleges kiesésének

Az Oroszország elleni szankciók életbe lépése óta ugyanis a kontinens egyre inkább a térségből érkező szállítmányokra támaszkodik. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az elmúlt évek finomítóbezárásai jelentősen csökkentették Európa saját finomítói kapacitását.

Valami már látszik a kötvénypiacokon, készül a hátraarc

Az amerikai államkötvények piacán csütörtökön korrekció indult, miután Donald Trump előző esti, nemzethez intézett beszéde nem adott világos menetrendet az iráni konfliktus lezárására, és a Hormuzi-szoros újranyitásának ügyében is elhárította a felelősséget. A piacot ugyanakkor részben megnyugtatta a hír, hogy Irán és Omán egy közös protokollon dolgozik a szoroson áthaladó forgalom ellenőrzésére, ami a befektetők szemében már a normalizálódás irányába mutatott – írja a Reuters.

A háború hozta el a brutális nyereséget hozott egy sor európai cégnek – mutatjuk, kik kaszálnak igazán!

A legfrissebb elemzői előrejelzésekből kiderül, hogy az európai blue chip vállalatok az első negyedévben nyereségnövekedést produkáltak, amihez elsősorban az energiaszektor kiemelkedő teljesítménye járul hozzá – számolt be a Reuters.

Mérsékelt esés az amerikai tőzsdéken, ingadozó hangulat mellett

Az amerikai részvénypiacok enyhe mínuszban mozognak, a vezető indexek kisebb csökkenést mutatnak a kereskedés során.

  • A Dow Jones index 46 378,4 ponton áll, ami 0,40 százalékos csökkenést jelent.
  • Az S&P 500 index 6 559,8 ponton áll, 0,24 százalékkal alacsonyabban, mint a tegnapi záróár
  • A Nasdaq index 21 779,5 ponton áll, 0,28 százalékkal alacsonyabban

A kereskedést napközben fokozott volatilitás jellemzi: a közel-keleti fejleményekkel kapcsolatos hírek – különösen a Hormuzi-szoros forgalmának esetleges normalizálása – időről időre javítják a befektetői hangulatot, ugyanakkor a bizonytalanság továbbra is érezhető a piacokon.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Enyhül a nyomás

A nap eleji erős visszaesésből felpattantak az amerikai tőzsdék, a vezető részvényindexek már csak 0,7-1 százalék mínuszban állnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A nagy tech papírok is kezdenek magukra találni, az Nvidia, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon már csak 0,8 százalék mínuszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Nem fizetne osztalékot az Alteo

Megjelentek az Alteo éves rendes közgyűlésének előterjesztései, melyek között az osztalékra vonatkozóan is szerepel javaslat. "Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2025 januárjában közzétett, frissített stratégia megvalósítása érdekében jelenleg folyamatban lévő tranzakciók finanszírozási igénye miatt idén ne kerüljön sor osztalékfizetésre, a társaság ezt az összeget használja fel a tranzakciókra." - olvasható a javaslatok között.

Csalódást keltő számok jöttek a Teslától

A Tesla első negyedéves értékesítési adatai elmaradtak a Wall Street várakozásaitól. A publikációt követően a vállalat részvényei közel 4 százalékot estek a mai kereskedésben, bár ehhez az általános kockázatkerülés is hozzájárult.

Az USA-ban is csúnya a kezdés

Komoly eséssel kezdik a napot az amerikai tőzsdék, a Dow 1,4 százalékot esett, az S&P 500 1,3 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 1,8 százalékot veszített értékéből. A befektetők negatívan reagáltak Donald Trump tegnapi megszólalására, amelyben nem adott világos indikációt a háború lezárásának időzítéséről, sőt, további eszkalációt és súlyos csapásokat vetített előre.

SnLdvm0b
Az Air France-KLM beszállna a portugál állami légitársaságba

Az Air France-KLM csütörtökön bejelentette, hogy nem kötelező érvényű ajánlatot tett a TAP Air Portugal kisebbségi részesedésének megvásárlására. A lépés egybeesik a portugál kormány azon törekvésével, hogy folytassa a nemzeti légitársaság privatizációját.

Osztalékot fizet az MBH Bank, megjelentek a részletek

Törzsrészvényenként bruttó 124 forint osztalékra tett javaslatot az MBH Bank menedzsmentje, ami 4,07%-os osztalékhozamot jelent a jelenlegi 3050 forintos árfolyamra vetítve.

Kőkemény csapásokat ígért Donald Trump, széttépik az olajat

Folytatják az emelkedést az olajárak, miután Donald Trump az Iránnal szembeni konfliktus eszkalációját ígérte. Ez tovább fokozta az aggodalmakat a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítások elhúzódó akadozása miatt.

Megint nő a nyomás

Délutánra ismét begyorsult az esés a tőzsdéken, a DAX már 2,3 százalékos mínuszban van, a CAC 1,3 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 1,3 százalékos esésben van, ezen belül a technológiai alindex szenvedte el a legnagyobb, közel 3 százalékos esést.

9cAs4tZ1
Újabb rekordév az AKKO Investnél

Újabb rekordévet zárt az AKKO Invest, miután konszolidált szinten árbevétele 46 milliárd forint fölé, míg az üzleti működés eredményét mutató EBITDA 4 milliárd forint közelébe emelkedett. A társaság adózott eredményét egyszeri tételek terhelték, ugyanakkor a társaság fő tulajdonosa, a WING Csoportba tartozó Mevinvest tavaly első félévi 10 milliárd forintos tőkeemelésének köszönhetően jelentősen csökkent az AKKO Invest kötelezettségállománya, így a működés során megtermelődött nyereség és forrás akvizíciókra, üzletfejlesztési lehetőségekre is fordítható.

Valamelyest enyhült a nyomás a magyar tőzsdén

A magyar piacon némileg javult a hangulat a reggelihez képest, bár a BUX továbbra is 0,9 százalékos mínuszban van. Az OTP felfelé húzza az indexet, a bankpapír 2,6 százalékot esett, viszont a többi nagypapír relatíve jobban teljesít. A Magyar Telekom stagnál, a Richter 0,7 százalékot emelkedett, a Mol 0,6 százalékkal került feljebb.

iUDcqoO9

Európában továbbra is negatív a hangulat, a DAX 1,5 százalékos mínuszban van, a CAC 0,8 százalékot esett, a FTSE 100 viszont csak stagnál.

100 százalékos vámot vethet ki Donald Trump

Bloomberg értesülései szerint a Trump-kormányzat már csütörtökön büntetővámokat jelenthet be. Az intézkedés azokat a gyógyszergyártókat sújthatja, amelyek nem kötöttek megállapodást az amerikai gyógyszerárak alacsonyan tartásáról.

Nagy pluszban az olaj

A Trump-beszédet követően jelentős pluszban van az olajár, a Brent jegyzése 6,5 százalékkal, a WTI kurzusa pedig 6,4 százalékkal került feljebb.

lj56ifj9
Csúnyán indul a nap

Trump szavait követően jelentős eséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 1,6 százalékkal került lejjebb, a CAC 1,3 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjeb került 1,5 százalékkal, míg a spanyol piac szintén 1,5 százalékot esett.

VPgghU7q
Jelentős mínuszban kezdi a napot a magyar tőzsde

A tegnapi felpattanásnak már csak a nyomai látszanak a magyar tőzsdén, ma újra lefordult a BUX a globális piacokon tapasztalható hangulatromlással együtt.

Benyújtották a kérelmet a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez

Az Elon Musk nevéhez fűződő SpaceX iparági források szerint benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC). Ezzel a vállalat a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése felé vette az irányt. Az akár 1750 milliárd dolláros célértékelés és a 75 milliárd dolláros tőkebevonás minden eddigi rekordot megdöntene - írta meg a Bloomberg.

Nagyot esett az Appeninn profitja - Mutatjuk, mi áll a háttérben

Jelentősen visszaesett az Appeninn 2025-ös nyeresége, a társaság adózott eredménye 3,8 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 15,6 millió euróról. A gyengébb profit mögött elsősorban nem az operatív teljesítmény romlása, hanem az ingatlanportfólió negatív átértékelése, a magasabb finanszírozási teher és a gyengébb pénzügyi eredmény állt, miközben a bérbeadási üzletág alapvetően stabil maradt.

Nagy nyereséget ért el az MBH Jelzálogbank, de osztalék nem lesz

A kifejezetten erős első félév után 2025 egészét is jelentős eredménynövekedéssel zárta az MBH Jelzálogbank. Az egy évvel korábbinál 34%-kal magasabb, 8,8 milliárd forintos adózás utáni eredményből az első félév több mint 6 milliárdos, a második félév 2,8 milliárdos profitot hozott. Az MBH Csoport jelzálogbankja az év során összesen tizenhat tőkepiaci tranzakciót bonyolított le, erősítve pozícióját a hazai jelzálog- és tőkepiacon. Osztalékot nem tervez fizetni a társaság.

Kéthetes csúcsról fordult le az arany Trump szavai után

Az arany árfolyama csütörtökön meredeken visszaesett a kéthetes csúcsáról, miután Donald Trump bejelentette: Washington az elkövetkező hetekben folytatja az Irán elleni katonai műveleteket. A nyersolaj árának ugrásszerű emelkedése és a kamatcsökkentési várakozások mérséklődése együttesen nyomás alá helyezte a nemesfémek piacát.

"Extrém keményen lecsapunk Iránra" - Nem tetszik a befektetőknek Trump bejelentése

A közel-keleti háború gyors lezárásához fűzött remények szertefoszlottak, miután Donald Trump amerikai elnök szerdai televíziós beszédében fokozott katonai csapásokat ígért Irán ellen. A befektetők egyértelmű jelzéseket vártak a konfliktus lezárásával kapcsolatban. Ehelyett a részvénypiacok zuhanásba, az olajárak pedig meredek emelkedésbe kezdtek.

Ugrik az olaj Trump beszéde után

Az olajárak csütörtökön több mint 5 dollárral emelkedtek. Donald Trump amerikai elnök ugyanis televíziós beszédében megerősítette, hogy az Egyesült Államok folytatja az Irán elleni támadásokat. A konfliktus lezárására azonban nem vállalt konkrét határidőt, a befektetők emiatt a kínálati zavarok elhúzódásától tartanak.

Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,17 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,29 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,48 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,14 százalék mínuszban nyithat, a CAC 1,7 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,84 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 1,04 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 1,21 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,58 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a svájci infláció mellett az amerikai friss munkanélkülisegély-kérelmek és a külkereskedelmi mérleg adatai jelennek meg, amelyek a munkaerőpiac és a külső egyensúly aktuális állapotáról adnak jelzést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 6,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 78,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 565,74 0,5% 0,3% -4,9% -3,1% 10,9% 40,5%
S&P 500 6 575,32 0,7% -0,3% -4,4% -3,9% 16,7% 63,6%
Nasdaq 24 019,99 1,2% -0,6% -3,8% -4,9% 23,6% 80,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 739,68 5,2% 0,0% -8,7% 6,8% 50,9% 82,9%
Hang Seng 25 294,03 2,0% -0,2% -5,0% -1,3% 9,0% -12,6%
CSI 300 4 526,07 1,7% -0,3% -3,9% -2,2% 16,4% -11,4%
Európai részvényindexek              
DAX 23 298,89 2,7% 1,5% -7,9% -4,9% 3,4% 54,2%
CAC 7 981,27 2,1% 1,7% -7,0% -2,1% 1,3% 30,8%
FTSE 10 364,79 1,9% 2,6% -5,0% 4,4% 20,0% 53,8%
FTSE MIB 45 714,95 3,2% 3,9% -3,2% 1,7% 18,6% 85,0%
IBEX 17 580,4 3,1% 2,4% -4,3% 1,6% 32,2% 105,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 124 307,6 2,4% 0,1% -1,8% 12,0% 38,3% 181,0%
ATX 5 477,32 2,5% 1,3% -3,9% 2,8% 31,8% 71,3%
PX 2 553,02 1,7% 0,6% -3,7% -4,9% 20,7% 133,8%
Magyar blue chipek              
OTP 37 250 5,2% 1,4% -5,2% 6,1% 47,1% 174,7%
Mol 3 944 -0,3% -1,4% 11,8% 34,1% 30,4% 85,2%
Richter 12 050 1,8% 0,8% 0,9% 22,1% 15,0% 32,8%
Magyar Telekom 2 130 3,1% 3,6% -1,6% 18,9% 35,3% 415,7%
Nyersanyagok              
WTI 101,9 -0,9% 11,4% 52,2% 78,0% 42,3% 72,2%
Brent 101,3 -14,4% -1,3% 39,6% 66,5% 35,0% 55,9%
Arany 4 763,51 3,0% 4,6% -9,3% 10,1% 52,1% 175,4%
Devizák              
EURHUF 382,5500 -0,9% -1,1% 1,5% -0,4% -4,9% 5,8%
USDHUF 329,1177 -1,8% -1,5% 3,1% 0,7% -11,6% 7,1%
GBPHUF 440,2749 0,2% -1,6% 2,4% -0,1% -8,6% 3,8%
EURUSD 1,1624 0,9% 0,5% -1,6% -1,0% 7,5% -1,2%
USDJPY 159,1050 0,0% -0,1% 1,9% 1,5% 6,6% 43,8%
GBPUSD 1,3335 1,1% -0,3% -0,8% -0,9% 3,2% -3,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 102 -0,2% -4,5% 3,4% -23,2% -20,0% 16,0%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 2,97 -0,4% 1,5% 13,7% 3,7% 12,0% -913,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,96 -4,0% -6,3% 7,6% 1,3% -4,4% 150,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

