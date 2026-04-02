Vegyes zárás a tengerentúlon

Történelmi csúcsra ugrott a kerozin ára, miután Donald Trump legújabb, Iránnak címzett figyelmeztetése felerősítette a konfliktus eszkalálódásától való félelmeket.

Az északnyugat-európai irányadó jegyzésár tonnánként 1904 dollárra emelkedett. Ez egyetlen nap alatt 18 százalékos drágulást jelent az Argus Media árjegyző ügynökség adatai szerint. A kerozin ára ezzel több mint a kétszeresére nőtt a háború előtti szinthez képest.

A meredek drágulás a nyersolaj- és a gázolajpiacot is érintő heves ármozgásokat követte. Donald Trump televíziós beszéde ugyanis megerősítette a befektetők azon aggodalmát, hogy a konfliktus a közeljövőben nem ér véget.

Európa különösen kiszolgáltatott a közel-keleti kerozinellátás esetleges kiesésének

Az Oroszország elleni szankciók életbe lépése óta ugyanis a kontinens egyre inkább a térségből érkező szállítmányokra támaszkodik. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az elmúlt évek finomítóbezárásai jelentősen csökkentették Európa saját finomítói kapacitását.