Létezik még olyan piac, ahol nem sürgős az AI bevezetése?

Portfolio 2026. április 03. 12:45

Magyarországon a vállalati AI-bevezetés sok helyen már a kísérletezésen túl jár, de nagy különbségek vannak iparágak és cégtípusok között. De vajon létezik még olyan piac itthon vagy globálisan, ahol eddig nem volt sürgető az AI, és ezek a szereplők képesek-e más iparágak hibáiból tanulni? És mik a tipikus buktatók, amelyek még az értékteremtés előtt megakaszthatnak egy AI-projektet? Ezekről is kérdeztük Ignácz Pétert, a KPMG szenior menedzserét: a beszélgetés a Checklist csütörtöki adásában, 11:01-től hallgatható meg.



A műsor első felében Futó Pétert, a Zenga.hu elemzőjét kérdeztük arról, hogy a friss adatok szerint megakadt a lakáspiac korábbi lendülete: a kínálat közben tovább bővül, a vevők pedig mintha egyszerre lennének óvatosabbak és jóval tudatosabban, célzottabban keresnének. Eközben egy korábban „csendes” vidéki városban meglepő fordulattal kilőttek a lakásárak.