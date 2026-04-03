Négy napra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet majd kereskedni
Nagy csapkodás jellemezte a világ tőzsdéit az elmúlt hetekben, az iráni háborúval kapcsolatos hírek és Donald Trump bejelentései mozgatták a piacokat: a béke lehetőségének felcsillanására emelkedtek, az eszkalációs eseményekre pedig meredeken estek a részvényindexek. Most néhány napra bezárnak a legnagyobb tőzsdék, mutatjuk, hol lesz kereskedés a húsvéti ünnepek alatt.

A Budapesti Értéktőzsdén négynapos szünet következik,

nagypénteken és húsvét hétfőn sem lesz kereskedés.

A nagyobb nyugat-európai és régiós tőzsdéken is kereskedési szünnap lesz pénteken és hétfőn, míg az amerikai piacokon csak nagypénteken tartanak zárva a piacok, húsvét hétfőn már a szokott rendben zajlik a kereskedés.

A főbb ázsiai tőzsdék közül Japánban a tokiói részvénypiac pénteken és hétfőn is kinyit, míg Kínában a sanghaji tőzsdén pénteken lesz kereskedés, hétfőn viszont egy másik ünnep, a Ching Ming Fesztivál, vagyis a „Tiszta Fény Ünnepe” miatt szünetel a kereskedés.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján.

