Új szintre lép az űrverseny: egy még gyerekcipőben járó technológiába pumpálnak most irdatlan pénzeket

Peking ipari fejlesztési alapokon keresztül nyújt pénzügyi támogatást a feltörekvő űrszámítástechnikai szektorban működő vállalatoknak. A döntést Szu Kuo-pin, a város gazdasági és információtechnológiai hivatalának igazgatóhelyettese jelentette be pénteken, egy szakmai konferencián.

A kínai főváros a célzott finanszírozással a még korai fejlesztési szakaszban lévő

űrszámítástechnika (space computing) fejlődését kívánja felgyorsítani.

A fejlesztési alapokon keresztüli forráselosztás a kínai technológiapolitika bevett eszköze. A kormányzat ezzel a módszerrel jelöli ki az iparágak stratégiai irányait, miközben célzottan biztosít tőkét a kulcsfontosságúnak ítélt vállalatok számára.

Az űrszámítástechnika a műholdas infrastruktúrát és a felhőalapú adatfeldolgozást ötvözi. Ez a technológia egyre fontosabb elemévé válik Kína tágabb űripari ambícióinak.

Forrás: Reuters

