Fájdalmas bejelentés érkezett: váratlan szigorítást vezettek be a felkapott AI-chatbotnál
A Claude chatbot iránti megnövekedett kereslet miatt az Anthropic megszünteti a népszerű OpenClaw AI-asszisztens támogatását az előfizetők számára. A döntés a harmadik féltől származó eszközök használatát is érinti, és jól illeszkedik az iparágban egyre terjedő korlátozási hullámba - írta a Business Insider.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Boris Cherny, a Claude Code vezetője pénteken az X-en jelentette be a változást. Eszerint a Claude előfizetései szombattól kezdve már nem támogatják az olyan harmadik féltől származó eszközöket, mint az OpenClaw. A felhasználók ehelyett a Claude-fiókjukhoz kötött, kedvezményes "extra használati csomagokat" vásárolhatnak. Alternatív megoldásként külön API-kulcsot is igényelhetnek az Anthropic fejlesztői platformján keresztül.

A döntés hátterében az áll, hogy a harmadik féltől származó eszközök aránytalanul nagy terhelést rónak az Anthropic rendszereire.

A Claude népszerűsége az utóbbi hetekben meredeken emelkedett, márciusban rövid időre még az amerikai Apple App Store élére is felkerült. Ennek következtében a cég már a múlt héten kénytelen volt szigorítani az előfizetők felhasználási limitjein. Cherny hangsúlyozta, hogy az előfizetési modellt eleve nem az ilyen típusú felhasználási szokásokra tervezték. A rendelkezésre álló kapacitással tudatosan gazdálkodnak, így előnyben részesítik a saját termékeik és API-juk felhasználóit.

Az Anthropic szóvivője a Business Insidernek megerősítette, hogy a Claude-előfizetések harmadik féltől származó eszközökkel történő összekapcsolása sérti a cég felhasználási feltételeit. Peter Steinberger, az OpenClaw megalkotója az X-en reagált a történtekre. Elmondása szerint Dave Morinnal, az OpenClaw alapítvány igazgatósági tagjával közösen próbálták meggyőzni az Anthropicot, de csak egy héttel tudták elhalasztani a szigorítást. Steinberger a lapnak kifejtette, hogy sokan kifejezetten az OpenClaw miatt fizettek elő a Claude-ra, így a döntés komoly ügyfélvesztéshez vezethet. Azt is hozzátette, hogy véleménye szerint az Anthropic a péntek esti időzítéssel szándékosan próbálta meg fű alatt tartani a kellemetlen hírt.

Masszív reformterv került az asztalra: átalakulhat a lakossági napelemek és a rezsicsökkentés rendszere

Létezik még olyan piac, ahol nem sürgős az AI bevezetése?

Új szintre lép az űrverseny: egy még gyerekcipőben járó technológiába pumpálnak most irdatlan pénzeket

Az OpenClaw egy gyorsan terjedő AI-ügynök platform, amelyen a felhasználók személyes mesterségesintelligencia-asszisztenseket hozhatnak létre, majd ezeket különböző alkalmazásokkal köthetik össze. A platform népszerűsége valóságos hullámot indított el, egyes felhasználók ma már a teljes napi munkafolyamatukat és személyes teendőiket is ezekre az ügynökökre bízzák.

A korlátozásokkal az Anthropic nincs egyedül a piacon. A Google nemrégiben szintén fellépett a Gemini CLI harmadik féltől származó eszközökkel való használata ellen. A keresőóriás azonban a lépést nem kapacitáshiánnyal, hanem a felhasználási feltételek megsértésével indokolta.

Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Masszív reformterv került az asztalra: átalakulhat a lakossági napelemek és a rezsicsökkentés rendszere
