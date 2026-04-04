Fájdalmas bejelentés érkezett: váratlan szigorítást vezettek be a felkapott AI-chatbotnál

Boris Cherny, a Claude Code vezetője pénteken az X-en jelentette be a változást. Eszerint a Claude előfizetései szombattól kezdve már nem támogatják az olyan harmadik féltől származó eszközöket, mint az OpenClaw. A felhasználók ehelyett a Claude-fiókjukhoz kötött, kedvezményes "extra használati csomagokat" vásárolhatnak. Alternatív megoldásként külön API-kulcsot is igényelhetnek az Anthropic fejlesztői platformján keresztül.

A döntés hátterében az áll, hogy a harmadik féltől származó eszközök aránytalanul nagy terhelést rónak az Anthropic rendszereire.

A Claude népszerűsége az utóbbi hetekben meredeken emelkedett, márciusban rövid időre még az amerikai Apple App Store élére is felkerült. Ennek következtében a cég már a múlt héten kénytelen volt szigorítani az előfizetők felhasználási limitjein. Cherny hangsúlyozta, hogy az előfizetési modellt eleve nem az ilyen típusú felhasználási szokásokra tervezték. A rendelkezésre álló kapacitással tudatosan gazdálkodnak, így előnyben részesítik a saját termékeik és API-juk felhasználóit.

Az Anthropic szóvivője a Business Insidernek megerősítette, hogy a Claude-előfizetések harmadik féltől származó eszközökkel történő összekapcsolása sérti a cég felhasználási feltételeit. Peter Steinberger, az OpenClaw megalkotója az X-en reagált a történtekre. Elmondása szerint Dave Morinnal, az OpenClaw alapítvány igazgatósági tagjával közösen próbálták meggyőzni az Anthropicot, de csak egy héttel tudták elhalasztani a szigorítást. Steinberger a lapnak kifejtette, hogy sokan kifejezetten az OpenClaw miatt fizettek elő a Claude-ra, így a döntés komoly ügyfélvesztéshez vezethet. Azt is hozzátette, hogy véleménye szerint az Anthropic a péntek esti időzítéssel szándékosan próbálta meg fű alatt tartani a kellemetlen hírt.

Az OpenClaw egy gyorsan terjedő AI-ügynök platform, amelyen a felhasználók személyes mesterségesintelligencia-asszisztenseket hozhatnak létre, majd ezeket különböző alkalmazásokkal köthetik össze. A platform népszerűsége valóságos hullámot indított el, egyes felhasználók ma már a teljes napi munkafolyamatukat és személyes teendőiket is ezekre az ügynökökre bízzák.

A korlátozásokkal az Anthropic nincs egyedül a piacon. A Google nemrégiben szintén fellépett a Gemini CLI harmadik féltől származó eszközökkel való használata ellen. A keresőóriás azonban a lépést nem kapacitáshiánnyal, hanem a felhasználási feltételek megsértésével indokolta.

