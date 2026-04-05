Masszív reformterv került az asztalra: átalakulhat a lakossági napelemek és a rezsicsökkentés rendszere

Bemutatta a következő kormányzati ciklusra javasolt szakmai programját a magyar napelemes iparág nagy részének érdekképviseletét ellátó Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSz). A szervezet által rendezett 21. Szolár Konferencián ismertetett prezentált program elismeri a napenergia alkalmazásában elért hazai eredményeket, ugyanakkor a szabályozási környezet átfogó reformját kezdeményezi. A célok között szerepel egyebek mellett az erkélynapelemek engedélyeztetése, a háztartási napelemes rendszerek termelésének kedvező szaldó elszámolásának visszaállítása és az ezekre vonatkozó kedvezményes áfakulcs bevezetése, a magyar vállalatok energiaköltségeit csökkentő saját célra termelő naperőművek szabályozásának könnyítése, a KÁT-MeTár rendszer és a kapacitáskiosztási rendszer reformja, valamint a napelemes parkolók, az agrár-fotovoltaikus rendszerek és az energiatárolók terjedésének elősegítése is.

A 2026-2030-as időszakra vonatkozóan kidolgozott intézkedési reformtervet, amelyhez további szakmai javaslatokat is várnak, a több mint 300 napelemes tagvállalatot tömörítő MNNSz elnöke, Kiss Ernő ismertette részleteiben. A 2026-2030 kormányzati ciklusra vonatkozó program ('Energiafüggetlenség és villamosenergia-rendszer reform') célja egy fenntartható, versenyképes és energiafüggetlen rendszer kialakítása, különös tekintettel a napenergia-iparra - mondta.

Elmondása szerint a Tisza Párt felkérésére készített program célja rögzíteni, hogy az MNNSz szerint mit kellene változtatni, melyek lennének azok az intézkedések, amelyek elősegítenék Magyarországon a megújuló energia, azon belül a napenergia hasznosításának elterjedését. Egyébként az előzetes program szerint a konferencián előadást tartott volna Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese is, de ezt a rendezvény előtti napon a választási kampánnyal összefüggő teendőkre hivatkozva lemondta - közölte Kiss Ernő.

Helyzetkép

A program értékelése szerint

a magyar villamosenergia-rendszer jelenlegi állapota több ellentmondást mutat.

Magyarország világelső a napelemes villamosenergia (hazai termelésen belüli) részarányában (29%), és a pozitívumok közé tartozik például a Jedlik Ányos Program is, amely új lendületed adhat a földhő, a biogáz és az ipari energiatárolók számára.

Azonban az ország a megújuló energia hasznosításában az utolsók között van (az EU-ban, az energiaszektor teljesen át van politizálva, működését sok esetben nem szakmai alapú döntések alakítják, az energiapolitikai megfogalmazások pedig gyakran változnak - vázolta a helyzetképet az elnök.

A rendszerszintű kihívások közé sorolta a negatív áramáras időszakok szaporodását, illetve a naperőművi termelés exportkényszerét, melynek értelmében márciustól októberig naponta órákon át akár 2 500 MW naperőművi teljesítményt kell exportálni, mivel nincs elég hazai fogyasztás és nincs megfelelő méretű energiatároló kapacitás. Az energiatárolás rohamos térnyerése megoldást kínál, de a jelenlegi energiastratégia 2030-ig mindössze 1 GW energiatárolói kapacitást céloznak, míg Románia 2–4 GW, Ausztria pedig 8,7 GW kiépítését tervezi, és más régiós országokban is gyors bővüléssel számolnak.

Előadásában arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar napenergia-ipar a SolarPower Europe jelentése szerint 2024-ben már 47 ezer, más forrás szerint 62 ezer embernek adott munkát.

A kihívásokat figyelembe véve az MNNSz szegmensekre bontva számos változtatási javaslatot fogalmazott meg programjában, amelyeket terjedelmi okok miatt cikkünkben a teljesség igénye nélkül ismertetünk, de az MNNSz honlapján az egész prezentáció elérhető.

HMKE-k

A háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek területén elsőként a szabályozási akadályok, "hungarikum" anomáliák megszüntetését javasolta 10 intézkedés formájában.

Ezek között első helyen a 3 fázis kötelezettség lakossági szinten való megszüntetésének szükségességét említette, mivel valójában nincsenek valódi 3 fázisú fogyasztók a háztartásokban, és ehhez kapcsolódóan az 1 fázison engedélyezett 2,5 kilowattos (kW) határt 5-8 kW-ra kellene emelni a HMKE-s esetében - mondta. A jelenlegi előírásnak való megfelelés költsége "brutális", hiszen egy mérőhely-szabványosításának ára 600 ezer forint körül alakul - ugyanezt például Ausztriában egy egyszerű, hitelesített fogyasztásmérővel meg lehet oldani -, ezért az MNNSz szerint ezt a feltételt is el kellene törölni.

A szövetség javasolja a szintén magyar sajátosságnak nevezett tűzeseti leválasztó beépítési kötelezettség és a lakossági adatszolgáltatási kötelezettség eltörlését is.

Emellett a még mindig létező betáplálási korlátozású területeken a fázisonkénti betáplálást visszamenőleges hatállyal bírságoló szolgáltatói gyakorlat megszüntetését, a kapcsolódó adminisztratív akadályok lebontását, a hosszú ügyintézési idők csökkentését, továbbá az elosztók határidő-túllépésekért történő szankcionálhatóvá tételét is szorgalmazzák.

A szövetség a bruttó elszámolási rendszer megreformálását is kívánatosnak tartja, és

a jelenlegi - "a felhasználót félévszázados megtérüléssel kecsegtető" 5 forint/kWh-s betáplálási tarifa helyett piaci alapú méltányos árat szeretne.

A javaslatok között szerepel az előzőekhez (például a fázisokkal és betáplálási bírságolással kapcsolatos problémákhoz) fűződően az energiamérleg alapú elszámolás visszaállítását és a fázisonkénti elszámolás megszüntetése is.

A szervezet elnöke szerint az egyik legnépszerűbb kezdeményezésük lesz

a szaldó elszámolás visszaállítására irányuló javaslatuk a már jogosultságot szerzett, 2024. január 1-je előtti telepítésű rendszerek esetében

- e szerint csak 2024. január 1. után 10 évvel szűnne meg a szaldó elszámolás.

Mindemellett a szervezet sürgeti a rezsicsökkentés keretein belül a sávos, több zónaidős tarifák bevezetését (melynek a jogszabályi alapjai adottak), a lakossági energiatárolás további ösztönzését, a célzott energetikai beruházási támogatásokat, a HMKE napelemes rendszerekre vonatkozó kedvezményes áfakulcs bevezetését, az erkélynapelemek engedélyezését, valamint a napelemek és napkollektorok épületeken való elhelyezésére vonatkozó szabályozás enyhítését.

A szövetség szerint egyes szolgáltatók piactorzulást okozó indokolatlan előnyben vannak a HMKE-piacon, ezért célzott hatósági fellépést tartanak szükségesnek a jogellenes előnyök megszüntetése, illetve a piaci szabályoknak való megfelelés kikényszerítése érdekében.

SCTE-k

A vállalatok által telepített saját célra termelő naperőművek (SCTE-k) terjedését különböző támogatási programok is segítik, viszont ezek térnyerését is számos jogszabály és kötelezettség hátráltatja - mondta Kiss Ernő.

A szövetség által javasolt szabályozási könnyítések között szerepel egyebek mellett a csatlakozási engedélyek (MGT-k) 3–6 hónapos érvényességének 9-12 hónapra való meghosszabbítása és az építési-elhelyezési korlátozások enyhítése, eltörlése. Ez utóbbi kifogásolt előírások közé tartozik egyebek mellett például a parkolók napelemes lefedésére vonatkozó 30%-os korlát (280/2024. (IX. 30.) kormányrendelet, Napelemek és napkollektorok elhelyezésének sajátos szabályai).

Az MNNSz nagyon fontosnak tartja

a Magyarországnak járó EU-források hazahozatalát,

és hogy ezeket a forrásokat fel lehessen használni vállalati energiatermelés és tárolás támogatására, energiaközösségek létrehozásának támogatására és PPA szerződések létrehozásának ösztönzésére is, ahogyan azt is indítványozzák, hogy a Robin Hood-adó megújulóenergia-termelőkre vonatkozó hatályát töröljék el.

KÁT/MeTáR/kereskedelmi célú naperőművek

A szervezet javaslatai között szerepel a kötelező átvételi tarifa (KÁT) rendszer reformja is.

Ennek lényeges eleme lenne

a tarifa inflációkövető emelésének visszaállítása,



melynek 2025 eleji eltörlése a becslés szerint mintegy 20%-os veszteséget okoz a termelőnek.

A KÁT rendszerben az MNNSz szeretné elérni a rendszerirányító "kereskedői" szerepének versenypiaci szereplőkhöz történő delegálását is, akiket érdekeltté tenne energiatárolók alkalmazásában is. A KÁT-termelés értékesítési feltételeinek javításával, illetve a villamos energia hatékonyabb értékesítésében érdekelt szereplők bevonásával Kiss Ernő szerint a KÁT-kassza költségeit fizető ipari fogyasztók terhei is csökkenhetnének.

A programban szerepel a MeTáR rendszer reformjára irányuló javaslat is. A szövetség visszatérne az órás elszámolásra - jelentősen csökkentve a támogatásvesztés gyakoriságát -, emellett célzott garanciaalap létrehozásával javítanák a nap- és szélerőművekhez telepítendő energiatárolók banki finanszírozhatóságát, ezzel ösztönözve a beruházásokat.

A kereskedelmi célú erőművek kapcsán a program szorgalmazza a kiszámítható és transzparens kapacitás-aukciók bevezetését.

E szerint

tervezhető, éves gyakorisággal lenne szükség közzétételi eljárások bevezetésére (melyek kiírása késik, illetve szünetel),

a kiadható kapacitásokat pedig a rendszerirányítótól és az elosztóktól független cégnek kellene meghatároznia nyilvános számítási módszerrel.

Az előadáson végig húzódó szál volt a tárolók térnyerésének ösztönzésére vonatkozó sürgetés, ami a program szerint a rendszer-optimalizációra és a negatív áras időszakok csökkentésére is jelentős részben megoldást kínálna. Ennek érdekében a jogszabályok megváltoztatását, illetve informatikai fejlesztéseket is szükségesnek tart az MNNSz.

A szövetség célja továbbá, hogy

a mezőgazdasági és napenergia-termelést közös területen lehetővé tevő agrofotovoltaikus rendszerek is teret kapjanak Magyarországon,

jelenleg ugyanis nem áll rendelkezésre az összes jogszabály, ami ezt lehetővé tenné.

Végezetül az egyik legnagyobb problémaként említette, hogy az MNNSZ által gyűjtött tapasztalatok alapján a szabálytalansági eljárások száma az elmúlt években jelentősen emelkedett. A Szövetség 110 olyan beruházást azonosított, ahol – a projektek tényleges megvalósulása ellenére – teljes támogatás-visszafizetési kötelezettséget írtak elő, míg például a nyírmártonfalvai lombkorona nélküli lombkoronasétány után nem kellett visszafizetni a támogatást.

Nagyon fontos lenne, hogy a vizsgálatok pártpolitikától függetlenek legyenek, és hogy ne az olyan beruházások uralják a magyar piacot, mint például azok, a vissza nem térítendő beruházásból megvalósult hatalmas naperőművek, amelyeket utána kétszeres haszonnal tudott továbbadni az államnak a szerencsés beruházó, hanem azokat a kkv-kat és nagyvállalatokat ösztökélnénk és támogatnánk, akik valóban dolgozni akarnak, munkahelyeket teremteni és hazánk boldogulását elősegíteni

– mondta zárásul Kiss Ernő.

Címlapkép forrása: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images