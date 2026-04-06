Kinyitott a tőzsde Amerikában: minden tekintet Trumpra szegeződik
Kinyitott a tőzsde Amerikában: minden tekintet Trumpra szegeződik

Az amerikai tőzsdék alig mozdultak hétfőn, miután a befektetők az iráni háború lehetséges tűzszünetével kapcsolatos, egymásnak ellentmondó jelzéseket mérlegelték. Az olajárak emelkedtek, a piacok pedig egyértelműen Donald Trump keddi ultimátuma előtt igyekeztek pozíciót fogni - tudósított a Cnbc.

Az S&P 500 0,2 százalékkal erősödött, a Nasdaq Composite pedig 0,4 százalékot emelkedett. Ezzel szemben a Dow Jones ipari index minimálisan, 21 pontot esett. A főbb mutatók már az előző héten is erős teljesítményt nyújtottak. Az S&P 500 egy 3,4 százalékos heti emelkedéssel törte meg az öthetes veszteségsorozatát, ami tavaly november vége óta a legjobb heti eredménynek számít.

A piacok figyelmének középpontjában az amerikai–iráni konfliktus alakulása állt.

Az Axios értesülései szerint az Egyesült Államok, Irán és a regionális közvetítők egy lehetséges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyalnak. Ez a lépés akár egy tartós békéhez is vezethetne, bár a keddi határidő előtti részleges megállapodás esélyei csekélyek. A Reuters arról is beszámolt, hogy Pakisztán közvetítésével egy új keretmegállapodás került mindkét fél asztalára. Ez a javaslat egy azonnali tűzszünetet és a Hormuzi-szoros újranyitását célozza.

Donald Trump vasárnap a Truth Social platformon kemény hangvételű ultimátumot intézett Iránhoz. Az elnök kijelentette: amennyiben a Hormuzi-szorost keddig nem nyitják meg a tengeri forgalom előtt, az Egyesült Államok csapást mér az ország erőműveire és hídjaira. Trump emellett hétfő délutánra egy közös sajtótájékoztatót is összehívott a hadsereg vezetésével.

Az olajárak a hét elején hevesen ingadoztak. Az amerikai WTI nyersolaj hordónkénti ára körülbelül egy százalékkal emelkedett, így 112 dollár fölé került. A nemzetközi referenciának számító Brent típusú olaj jegyzése eközben nagyjából 109 dolláron stagnált. Tavis McCourt, a Raymond James elemzője szerint a piac ellenálló képességét két tényező magyarázza. Az egyik

a 2026 eleji erős gazdasági lendület, a másik pedig a határidős olajpiaci görbe erőteljes backwardationje, amely egyaránt megnyugtatólag hat a hitel- és a részvénypiacokra.

Az egyedi részvények közül kiemelkedett a Soleno Therapeutics, amelynek árfolyama közel 40 százalékot ugrott. Ez azután történt, hogy a Neurocrine Biosciences egy 2,9 milliárd dolláros, részvényenként 53 dolláros készpénzes felvásárlásról állapodott meg a céggel. A Netflix 1,5 százalékot erősödött, miután a Goldman Sachs vételre minősítette fel a papírt. A Twilio szintén jól teljesített, a részvény több mint 3 százalékot emelkedett a Jefferies felminősítése nyomán. A bitcoin árfolyama átmenetileg 70 ezer dollár fölé kúszott, ami közel kéthetes csúcsot jelentett.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

