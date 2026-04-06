Trump szavaira kicsit elbizonytalanodtak, de végül pozitívban zártak az amerikai tőzsdék

Pozitívban zárt Amerika
Bár Donald Trump sajtótájékoztatója kissé megbolygatta az emelkedést az amerikai tőzsdéken, a kereskedési idő végére végül enyhe pluszban zártak a főbb részvényindexek a tengeren túlon.
Az S&P 500 árfolyama 0,45%-kal került feljebb, a Dow Jones pedig 0,36%-os emelkedéssel fejezte be a napot. A Nasdaq 0,54%-os pluszban zárt.
Emelkedik az olajár, 111 dollár felett a Brent hordónkénti ára
A hétfői kereskedési nap második felében meredek emelkedésnek indult az olajár. Donald Trump a Fehér Házban kemény szavakkal illetti az iráni rezsimet, amelyek szerint akár már holnap képes lennének kiiktatni Iránt. Az elnök sajtótájékoztatójával párhuzamosan a Brent hordónkénti ára elérte a 111-es szintet is.
Megremegtek a tőzsdék Trump szavaitól, de továbbra is enyhe emelkedésben Amerika
Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót az amerikai haderő napokban végrehajtott mentőakciójával kapcsolatban. Trump egyik mondatában jelentős fenyegetést fogalmazott meg Iránnal szemben, mely szerint akár már holnap éjjel képes lenne kiiktatni a közel-keleti államot. A sajtótájékoztató ideje alatt látható kilengést mutattak az amerikai tőzsdék, azonban a főbb indexek továbbra is enyhe pluszban vannak.
- Az S&P 500 eddig 0,2%-ot emelkedett
- a Nasdaq 0,4%-kal került fejlebb,
- a Dow Jones pedig a korábbi 0,1% alatti pluszban van.
Pozitív a hangulat Amerikában: emelkednek a legfőbb indexek
A befeketők eddig úgy néz ki pozitívan értékeltik az Irán és az Egyesült Államok között formálódó béketervet. Bár a tárgyalások kimenetelével kapcsolatban eddig vegyes visszajelzések érkeztek a két állam vezetőitől, emelkedésben vannak eddig a főbb részvényindexek.
- Az S&P 500 eddig 0,3%-ot emelkedett
- a Nasdaq 0,4%-kal került fejlebb,
- a Dow Jones pedig eddig 100 pontos, 0,2%-os emelkedést mutatott a hétfői kereskedési nap folyamán.
Emelkedés a Dow-nál
A tőzsdenyitás óta a Dow enyhén emelkedett, 85 pontos emelkedés mellett mintegy 0,18%-os növekedést tudtak regisztrálni.
Kinyitott a tőzsde Amerikában: minden tekintet Trumpra szegeződik
Az S&P 500 0,2 százalékkal erősödött, a Nasdaq Composite pedig 0,4 százalékot emelkedett. Ezzel szemben a Dow Jones ipari index minimálisan, 21 pontot esett. A főbb mutatók már az előző héten is erős teljesítményt nyújtottak. Az S&P 500 egy 3,4 százalékos heti emelkedéssel törte meg az öthetes veszteségsorozatát, ami tavaly november vége óta a legjobb heti eredménynek számít.
A piacok figyelmének középpontjában az amerikai–iráni konfliktus alakulása állt.
Az Axios értesülései szerint az Egyesült Államok, Irán és a regionális közvetítők egy lehetséges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyalnak. Ez a lépés akár egy tartós békéhez is vezethetne, bár a keddi határidő előtti részleges megállapodás esélyei csekélyek. A Reuters arról is beszámolt, hogy Pakisztán közvetítésével egy új keretmegállapodás került mindkét fél asztalára. Ez a javaslat egy azonnali tűzszünetet és a Hormuzi-szoros újranyitását célozza.
Donald Trump vasárnap a Truth Social platformon kemény hangvételű ultimátumot intézett Iránhoz. Az elnök kijelentette: amennyiben a Hormuzi-szorost keddig nem nyitják meg a tengeri forgalom előtt, az Egyesült Államok csapást mér az ország erőműveire és hídjaira. Trump emellett hétfő délutánra egy közös sajtótájékoztatót is összehívott a hadsereg vezetésével.
Az olajárak a hét elején hevesen ingadoztak. Az amerikai WTI nyersolaj hordónkénti ára körülbelül egy százalékkal emelkedett, így 112 dollár fölé került. A nemzetközi referenciának számító Brent típusú olaj jegyzése eközben nagyjából 109 dolláron stagnált. Tavis McCourt, a Raymond James elemzője szerint a piac ellenálló képességét két tényező magyarázza. Az egyik
a 2026 eleji erős gazdasági lendület, a másik pedig a határidős olajpiaci görbe erőteljes backwardationje, amely egyaránt megnyugtatólag hat a hitel- és a részvénypiacokra.
Az egyedi részvények közül kiemelkedett a Soleno Therapeutics, amelynek árfolyama közel 40 százalékot ugrott. Ez azután történt, hogy a Neurocrine Biosciences egy 2,9 milliárd dolláros, részvényenként 53 dolláros készpénzes felvásárlásról állapodott meg a céggel. A Netflix 1,5 százalékot erősödött, miután a Goldman Sachs vételre minősítette fel a papírt. A Twilio szintén jól teljesített, a részvény több mint 3 százalékot emelkedett a Jefferies felminősítése nyomán. A bitcoin árfolyama átmenetileg 70 ezer dollár fölé kúszott, ami közel kéthetes csúcsot jelentett.
Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images
