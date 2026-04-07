Az Intel is beszáll a gigantikus gyárépítésbe, ami elhozza a humanoid robotok korát

Az Intel bejelentette, hogy csatlakozik Elon Musk Terafab nevű chipgyártó projektjéhez. A texasi székhelyű kezdeményezés célja olyan nagy teljesítményű processzorok gyártása, amelyek a mesterséges intelligenciát és a robotikát szolgálják ki.

A Terafab komplexumot a nemrég az xAI-jal összeolvadt SpaceX, valamint a Tesla építi Austinban. A tervek szerint két fejlett chipgyárat hoznak létre. Az egyik az elektromos autókhoz és a humanoid robotokhoz, míg a másik az űrbeli MI-adatközpontokhoz tervezett lapkákat gyártja majd. Az Intel a tervezési, gyártási és tokozási kapacitásaival járul hozzá a projekthez.

A vállalat az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a Terafab célja

évi 1 terawattnyi számítási kapacitás előállítása.

Ezzel a mesterséges intelligencia és a robotika következő fejlesztési szakaszait kívánják támogatni.

A bejelentés hatására az Intel részvényei mintegy 2 százalékot erősödtek a kereskedés kezdetén. A papír idén eddig összesen nagyjából 38 százalékos pluszban áll. Eközben a SpaceX a múlt héten bizalmasan benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét az Egyesült Államokban. A vállalat tőzsdei debütálását az idei év második felére tervezik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images