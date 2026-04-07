Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: váratlan problémák miatt hónapokat csúszhat az Apple csúcsmobilja

A mérnöki tesztfázisban akadtak el az Apple első összehajtható iPhone-jának fejlesztői. A fennakadás akár hónapokkal is késleltetheti a készülék piacra kerülését, írta hétfőn forrásaira hivatkozva a Nikkei Asia.

A lap értesülései szerint

a vártnál több probléma merült fel a korai próbagyártás során.

A porblémák megoldása és a szükséges módosítások elvégzése további időt igényel. A legrosszabb forgatókönyv szerint a csúszás akár hónapokat is jelenthet az eredeti megjelenési ütemtervhez képest.

A Nikkei Asia januárban még arról számolt be, hogy az Apple 2026 második felére tervezi nagyszabású termékbemutatóját. Ezen az eseményen az első összehajtható iPhone mellett két hagyományos kialakítású modell is debütálna. Az új készülékek fejlettebb kamerarendszert és nagyobb kijelzőt kapnának. Az Apple egyelőre nem reagált a Reuters hírügynökség megkeresésére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock