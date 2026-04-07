Egyre nagyobb pluszok a magyar tőzsdén

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,4 százalékot emelkedett.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó a hangulat a magyar részvénypiacon,
mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A magyar midcapek ma vegyesen teljesítenek, a 18 részvény felének az árfolyama emelkedik, a másik feléé viszont esik. A legjobban az Opus teljesít, amelynek az árfolyama 3,5 százalékot emelkedett, az Appeninn papírjai viszont a lista végén állnak 5,8 százalékos eséssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 10,26 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Magyar Telekom, a Mol és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Megindult a lavina: sosem látott kihívással néz szembe Európa legerősebb vezetője – Totális átalakulás jön
Mélyponton Friedrich Merz és kormányának támogatottsága, súlyos válságban a kisebbik koalíciós partner.
Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Aki nem lép időben, az bukja a támogatást
Érkeznek az első áramszámlák.
Váratlan fordulat Amerikában: gigantikus pénzesőt kapnak ezek az óriáscégek
Azonnal reagálnak a befektetők.
Új stratégiai megállapodásokat kötött amerikai cégekkel a 4iG
Űr-és védelmi ipari területen.
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.