Elözönlötték a shortosok a Wizz Airt, negatív Európa-csúcsot döntött a légitársaság

A Breakout Point adatszolgáltató információi alapján az idei év első három hónapjában a bejelentett európai short pozíciók száma megközelítette a 12 ezret. Ez
a legmagasabb érték azóta, hogy 2012-ben bevezették a rövidre eladásokra vonatkozó közzétételi szabályokat.
Az Európai Unióban a short pozíciókat akkor kell nyilvánosságra hozni, ha azok elérik a kibocsátott részvénytőke 0,5 százalékát. A legnagyobb short kitettséggel rendelkező alapok közé tartozik az AQR Capital Management, amely az egy évvel ezelőtti 54-gyel szemben már 128 bejelentett pozícióval rendelkezik európai részvényekben. Szintén ide sorolható a Two Sigma Investments, amely 3-ról 85-re növelte az ilyen ügyleteinek számát.
Az iráni háború kitörése óta a Brent nyersolaj ára mintegy 50 százalékkal, hordónként nagyjából 110 dollárra emelkedett, míg az irányadó európai TTF földgázár több mint 65 százalékot ugrott. Európa nettó energiaimportőrként jóval kiszolgáltatottabb, mint a nettó exportőrnek számító Egyesült Államok. A Stoxx Europe 600 index a háború kezdete óta több mint 6 százalékot esett, így szinte teljesen elveszítette az addig felhalmozott éves nyereségét. Andreas Bruckner, a Bank of America európai részvénystratégája szerint
a régió "shortolhatónak tűnik válság idején", mivel rendkívül kitett a formálódó energiaválságnak.
A fegyveres konfliktus leginkább a légitársaságokat sújtotta. A londoni tőzsdén jegyzett Wizz Air lett Európa leginkább shortolt részvénye, miután a diszkont légitársaság profit warningot adott ki.
A cég jelezte, hogy a járatkiesések és a megugró üzemanyagárak miatt az iráni háború idén teljesen lenullázhatja a nyereségét.
A papírra vonatkozó short állomány aránya a háború kezdete óta csaknem megduplázódott, elérve a 15 százalékot.
Eközben a részvényárfolyam több mint negyedével zuhant, de a rivális easyJet szintén a short ügyletek kedvelt célpontjává vált.
Egyes alapok kimondottan a brit gazdaság teljesítményének kitett vállalatok esésére fogadnak. A Citadel és a D. E. Shaw többek között az Ibstock brit téglagyártó elleni short pozícióit növelte, így a papírnál az összesített short állomány már meghaladta a 12 százalékot.
Emmanuel Cau, a Barclays európai részvénystratégiai vezetője szerint
az Egyesült Királyság mindig is a szkepticizmus és a negativitás terepe volt a befektetők számára.
Hozzátette, hogy a háború energiaárakra és kamatokra gyakorolt hatása ismét felerősítette a brit fogyasztói válsággal kapcsolatos aggodalmakat.
A mesterséges intelligencia okozta piaci átrendeződéstől való félelem szintén teret adott a shortolásnak.
A Ubisoft Entertainment, az Assassin's Creed mögött álló játékfejlesztő az egyik leginkább shortolt európai részvénnyé vált. A vállalat célkeresztbe kerülése azután történt, hogy átszervezést jelentett be, és több közelgő játékát törölte vagy elhalasztotta.
Fájdalmas igazság derült ki a ChatGPT-ről: hiába várják a csodát az internetes oldalak
A kimenő kattintások gyakorlatilag néhány domainre koncentrálódnak.
Meglepetés a Richtertől: extra osztalék jön
Közzétette javaslatait a közgyűlésre a cég.
Megjött a riasztó előrejelzés: 2,6 milliárd ember lehet kitéve a hőhullámoknak
Tehetnénk a folyamat ellen, csak végre kellene hajtani a párizsi klímaegyezményben vállaltakat.
Kész, vége: bezár a magyar gasztroceleb ikonikus étterme
Egy korszak lezárul.
Drágul a tankolás a szomszédban
Nőnek a szabályozott üzemanyagárak.
Megint jönnek a mínuszok - Pénteken és szombaton lehet erre számítani
Ez nem túl tavaszias időjárás.
Annyira eldurvult a budapesti taxishelyzet, hogy több rendőrt vetnek be
39 ezer forintot kért a 2800 forintos útért.
Egekben az olaj ára, csaknem négyéves csúcs dőlhet meg
Felárral adják-veszik a WTI-t a Brenthez képest, ami ritkaság.
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.