Elözönlötték a shortosok a Wizz Airt, negatív Európa-csúcsot döntött a légitársaság
Elözönlötték a shortosok a Wizz Airt, negatív Európa-csúcsot döntött a légitársaság

Portfolio
A hedge fundok rekord számban nyitottak short pozíciókat az európai részvények piacán 2026 első negyedévében. A befektetők ugyanis arra számítanak, hogy az iráni háború gazdasági következményei különösen súlyosan érintik a kontinenst - ír róla a Financial Times. A lap szerint a londoni tőzsdén jegyzett Wizz Air lett Európa leginkább shortolt részvénye.

A Breakout Point adatszolgáltató információi alapján az idei év első három hónapjában a bejelentett európai short pozíciók száma megközelítette a 12 ezret. Ez

a legmagasabb érték azóta, hogy 2012-ben bevezették a rövidre eladásokra vonatkozó közzétételi szabályokat.

Az Európai Unióban a short pozíciókat akkor kell nyilvánosságra hozni, ha azok elérik a kibocsátott részvénytőke 0,5 százalékát. A legnagyobb short kitettséggel rendelkező alapok közé tartozik az AQR Capital Management, amely az egy évvel ezelőtti 54-gyel szemben már 128 bejelentett pozícióval rendelkezik európai részvényekben. Szintén ide sorolható a Two Sigma Investments, amely 3-ról 85-re növelte az ilyen ügyleteinek számát.

Az iráni háború kitörése óta a Brent nyersolaj ára mintegy 50 százalékkal, hordónként nagyjából 110 dollárra emelkedett, míg az irányadó európai TTF földgázár több mint 65 százalékot ugrott. Európa nettó energiaimportőrként jóval kiszolgáltatottabb, mint a nettó exportőrnek számító Egyesült Államok. A Stoxx Europe 600 index a háború kezdete óta több mint 6 százalékot esett, így szinte teljesen elveszítette az addig felhalmozott éves nyereségét. Andreas Bruckner, a Bank of America európai részvénystratégája szerint

a régió "shortolhatónak tűnik válság idején", mivel rendkívül kitett a formálódó energiaválságnak.

A fegyveres konfliktus leginkább a légitársaságokat sújtotta. A londoni tőzsdén jegyzett Wizz Air lett Európa leginkább shortolt részvénye, miután a diszkont légitársaság profit warningot adott ki.

A cég jelezte, hogy a járatkiesések és a megugró üzemanyagárak miatt az iráni háború idén teljesen lenullázhatja a nyereségét.

A papírra vonatkozó short állomány aránya a háború kezdete óta csaknem megduplázódott, elérve a 15 százalékot.

Eközben a részvényárfolyam több mint negyedével zuhant, de a rivális easyJet szintén a short ügyletek kedvelt célpontjává vált.

Egyes alapok kimondottan a brit gazdaság teljesítményének kitett vállalatok esésére fogadnak. A Citadel és a D. E. Shaw többek között az Ibstock brit téglagyártó elleni short pozícióit növelte, így a papírnál az összesített short állomány már meghaladta a 12 százalékot.

Emmanuel Cau, a Barclays európai részvénystratégiai vezetője szerint

az Egyesült Királyság mindig is a szkepticizmus és a negativitás terepe volt a befektetők számára.

Hozzátette, hogy a háború energiaárakra és kamatokra gyakorolt hatása ismét felerősítette a brit fogyasztói válsággal kapcsolatos aggodalmakat.

A mesterséges intelligencia okozta piaci átrendeződéstől való félelem szintén teret adott a shortolásnak.

A Ubisoft Entertainment, az Assassin's Creed mögött álló játékfejlesztő az egyik leginkább shortolt európai részvénnyé vált. A vállalat célkeresztbe kerülése azután történt, hogy átszervezést jelentett be, és több közelgő játékát törölte vagy elhalasztotta.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

