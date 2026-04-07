Kész, vége: bezár a magyar gasztroceleb ikonikus étterme
Kész, vége: bezár a magyar gasztroceleb ikonikus étterme

Bezár Wossala Rozina étterme, a Bestia a fővárosi Szent István-bazilikánál.

„Sokan tudjátok, hogy a Bestia az életem egy nagyon fontos fejezete volt. Több mint tíz évvel ezelőtt született meg, és még a nevét is rólam kapta. Egy korszakot jelentett – intenzív, szenvedélyes, sokszor mindent felülíró időszakot. De

az elmúlt években, 25 intenzív év után lassan eltávolodtam a vendéglátástól.

Nem egyik napról a másikra, hanem csendesen, fokozatosan. Operatívan már egy ideje nem vettem részt a Bestia életében, és közben bennem is elkezdett átalakulni valami.

Alapítótársaim most úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább a Bestia működtetését.

Így ez a fejezet most végleg lezárul. És talán szimbolikus, hogy mindez pont most, húsvétkor történik ”- írta a médiából jól ismert séf a Facebook-oldalán.

Címlapkép forrása: Wossala Rozina Facebook-oldala

