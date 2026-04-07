Létezik egy alvási szokás, amely a duplájára emeli a szív- és érrendszeri események kockázatát
Létezik egy alvási szokás, amely a duplájára emeli a szív- és érrendszeri események kockázatát

Egy finn kutatás szerint a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát jelentősen növelheti a rendszertelen lefekvési idő. Ez a megállapítás különösen azokra igaz, akik éjszakánként kevesebb mint nyolc órát alszanak - írja a Sciencealert.

Az Oului Egyetem kutatói 3231, egységesen negyvenhat éves résztvevő alvási szokásait vizsgálták viselhető okoseszközökkel egy héten keresztül. Ezt követően tíz éven át követték nyomon a szív- és érrendszeri megbetegedések alakulását. A kutatás eredményeit a BMC Cardiovascular Disorders tudományos folyóiratban publikálták.

A napi nyolc óránál kevesebbet alvó résztvevőket lefekvési szokásaik rendszeressége alapján három csoportba sorolták. Az eredmények rávilágítottak, hogy

a rendszertelenül alvók körében kétszeres volt a súlyos szív- és érrendszeri események kockázata

a rendszeres lefekvési idővel rendelkezőkhöz képest. Ilyen eseménynek számít például a szívinfarktus vagy a stroke. A rendszertelen csoportban a lefekvés időpontja átlagosan 108 percet ingadozott a hét folyamán. Ezzel szemben a rendszeres csoportnál ez az eltérés mindössze 33 perc volt.

Érdekes módon az ébredés időpontjának változékonysága nem mutatott összefüggést a szív- és érrendszer egészségével. Kizárólag a lefekvés rendszertelensége bizonyult kockázati tényezőnek. Az alvásidő "középpontjának", vagyis a lefekvés és az ébredés közötti félidőnek a nagyobb ingadozása szintén rosszabb kardiovaszkuláris mutatókkal járt együtt. Fontos szempont, hogy a kockázat növekedése csak a nyolc óránál kevesebbet alvóknál jelentkezett. Úgy tűnik,

a megfelelő mennyiségű alvás védelmet nyújt a rendszertelen lefekvés káros hatásaival szemben.

A kutatók szerint a jelenség hátterében a cirkadián ritmus felborulása állhat. Az állandóan változó lefekvési idő ugyanis megbontja a szervezet belső óráját, ami a szív regenerációját is hátráltatja. Emellett a mindennapi stressz is közrejátszhat a folyamatban. Az alvásidejét negatívan befolyásoló tényezők, mint például a nagy munkaterhelés vagy a mentális egészségügyi problémák, önmagukban is rontják a szív- és érrendszer állapotát.

A tanulmánynak ugyanakkor vannak korlátai. A több mint háromezer résztvevőből mindössze 128-nál fordult elő súlyos szív- és érrendszeri esemény a tízéves követési időszak alatt. Ráadásul az alvást csupán egyetlen hétig mérték, ami nem feltétlenül tükrözi a hosszú távú szokásokat. A kutatás során az ok-okozati kapcsolatot sem lehetett egyértelműen bizonyítani, csupán statisztikai összefüggést tártak fel.

A rendszeres lefekvési idő betartása olyan tényező, amelyre a legtöbbünknek van ráhatása

- emelte ki Laura Nauha, a kutatás vezetője.

Címlapkép forrása: Portfolio

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

