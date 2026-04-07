Meglepetés a Richtertől: extra osztalék jön

Közzétette éves rendes közgyűlésének előterjesztéseit a Richter, amely szerint a társaság a törzsrészvényesek számára összesen 120 milliárd forint osztalékot fizetne ki. A tervezett kifizetés két elemből áll: egy, az üzleti teljesítményhez igazodó rendes osztalékból, valamint egy egyszeri, speciális osztalékból.

A rendes osztalék, amely a 2025-ös év adózott eredményéhez kapcsolódik, 96,6 milliárd forint. Ez a vállalat számításai alapján 40 százalékos kifizetési aránynak felel meg, amely a társaság által megcélzott 30–50 százalékos osztalékfizetési sáv közepén helyezkedik el. A kifizetési arány meghatározásakor a vállalat figyelembe vette azokat a tételeket is, amelyek ugyan módosíthatják a számviteli eredményt, de nem jelentenek tényleges pénzkiáramlást. Ide tartoznak például a nem realizált devizaárfolyam-hatások, az értékvesztések, illetve bizonyos nem pénzmozgással járó adótételek.

A rendes osztalékon felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja. A döntés hátterében az áll, hogy a társaság év végi nettó készpénzállománya meghaladta a tőkeallokációs keretrendszerben meghatározott küszöbértéket.

A teljes osztalékjavaslat részvényenkéntkerekítve 656 forintotjelent, ami a mai záróárfolyammal számolva 5,4 százalékos osztalékhozam.

A társaság ugyanakkor hangsúlyozza: a pontos részvényenkénti osztalék véglegesítésére az osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja előtt kerül sor, mégpedig a ténylegesen forgalomban lévő részvények száma alapján. A számítás során a saját részvényállományt is figyelembe veszik, mivel az befolyásolja, hogy a kifizetendő összeg mekkora része jut egy-egy osztalékra jogosult részvényre.

Tavaly részvényenként 509 forintos osztalékot fizetett a Richter és a Refinitiv konszenzusa alapján az elemzői várakozás 608 forint volt március végén.

A napirendi pontok között szerepel, hogy igazgatósági tagokat is választ idén a Richter közgyűlése. A 2026. évi rendes közgyűlés napjával lejáró igazgatósági mandátumok megújítása érdekében az igazgatóság három évre újraválasztásra jelöli Balogh Gabriellát, Németh Lászlónét és Szepesi Balázst. A Richter emellett egy további jelölésről is tájékoztatott: a szervezeti tudás folytonosságának és a stratégiai stabilitásnak a biztosítása érdekében az igazgatóság előrehozott jelölési ütemezéssel javasolja Cserháti Péter igazgatósági tag újraválasztását is. Az ő esetében a javasolt új, hároméves mandátum nem a 2026-os, hanem a 2027. évi rendes közgyűlés napjától indulna.

A javaslatokról a részvényesek a 2025. évi éves rendes közgyűlésen dönthetnek, április 29-én.

A Richter részvényei felülteljesítők idén a magyar tőzsdén, ma történelmi csúcsot is döntött a részvény.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

