Meglépi Franciaország: tömegesen kapcsolják le a nap- és szélerőműveket, mert mínuszba fordultak az árak

A döntést a EDF jelentette be, amelynek megújuló energiákért felelős egysége, az EDF OA kezeli az államilag támogatott erőművek villamosenergia-értékesítését.
A vállalat közlése szerint április 14-től
összesen 842 MW beépített kapacitású naperőmű és szárazföldi szélerőmű termelését korlátozzák majd azokban az időszakokban, amikor a spot piaci árak negatívvá válnak.
A mechanizmus technikai működése viszonylag egyszerű, de fontos piaci következményekkel jár. Az érintett erőművek várható termelését a vállalat napi szinten -0,11 euró/MWh áron kínálja fel a nagykereskedelmi piacon.
De a -0,11 euró/MWh-ás ár gyakorlatilag egy „leállási küszöbként” is működik:
ha a piaci ár ez alá csökken, az erőműveket "le kell tekerni", ha viszont az aukciós ár ennél magasabb marad, a termelés folytatódik.
A negatív ajánlat azért éri meg, mert a támogatási rendszer (pl. CFD) kiegyenlíti a piaci ár és a garantált ár közti különbséget, így a termelő akkor is bevételhez jut, ha a piaci ár negatív.
A vállalat hangsúlyozta, hogy ezek az úgynevezett rugalmas ajánlatok minden nap benyújtásra kerülnek, függetlenül attól, hogy várhatóak-e negatív árak. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a rendszer automatikusan reagáljon a piaci helyzet alakulására, és minimalizálja az adminisztratív beavatkozás szükségességét. A változás nem elszigetelt lépés, hanem egy szélesebb átalakulási folyamat része.
Az EDF OA a következő hetekben fokozatosan növeli azon nap- és szélerőművek volumenét, amelyek aktívan reagálnak a piaci árjelzésekre.
A cél egy 7,4 GW-os portfólió kialakítása,
amely már érdemi hatást gyakorolhat a francia villamosenergia-rendszer működésére. A jelenség nem új Franciaországban. Az ország három tengeri szélerőműve – összesen 1,5 GW kapacitással – már 2025 májusa óta visszafogja termelését negatív árak esetén. A mostani intézkedés ezt a gyakorlatot terjeszti ki a szárazföldi megújuló kapacitások egy részére is.
A szabályozási környezet is folyamatosan igazodik a piaci realitásokhoz. A francia kormány nemrég engedélyezte, hogy az EDF OA már a 10 MW feletti naperőművek esetében is kérhesse a termelés csökkentését negatív árak idején, szemben a korábbi 12 MW-os küszöbbel.
Ez a lépés tovább növeli azon kapacitások körét, amelyek részt vesznek a rendszer kiegyensúlyozásában.
Az intézkedés jól illusztrálja a megújuló energiaforrások növekvő arányából fakadó kihívásokat. Bár a nap- és szélenergia kulcsszerepet játszik az energiarendszer dekarbonizációjában, időjárásfüggő jellegük miatt egyre gyakrabban vezetnek túlkínálati helyzetekhez, különösen alacsony kereslet mellett. Ilyenkor a negatív árak nemcsak gazdasági torzulást jelentenek, hanem a rendszer stabilitását is veszélyeztethetik. A támogatási rendszerek fokozatosan átalakulnak, és nagyobb hangsúlyt kap a rugalmasság, az árérzékenység és a rendszerintegráció.
Címlapkép forrása: Shutterstock
