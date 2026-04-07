Meglódultak a piacok, miután üzenetet kapott Trump

Az olajárak meredek emelkedésbe kapcsoltak, miután Donald Trump baljós fenyegetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben, annak a saját maga által kitűzött határidőnek a lejárta előtt, amelyet a Hormuzi-szoros újranyitására szabott.

„Egy egész civilizáció fog meghalni ma este, és soha többé nem lehet majd visszahozni” – írta Trump egy közösségimédia-bejegyzésben. „Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg meg fog.”

Az amerikai WTI nyersolaj ára mintegy 2,4%-kal 115 dollárra emelkedett hordónként, a nemzetközi irányadó Brent nyersolaj júniusi határidős jegyzése pedig 111 dolláron forog hordónként.