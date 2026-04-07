Meglódultak a piacok, miután üzenetet kapott Trump
Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban - Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében úgy fogalmazott, hogy Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról. Ma pedig az olajárak felpattantak, miután Trump baljós fenyegetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben, ám az este is tartogatott még fordulatot.
Nem is lett rossz a vége

A kereskedés utolsó órájában kibontakozó fordulatnak köszönhetően az S&P 500 0,08%-os, a Nasdaq 0,10%-os pluszban zárta a keddi napot, és

csak a Dow csökkent a vezető részvényindexek közül, mégpedig 0,18%-kal.

Fordulat a kereskedés utolsó órájában

Pakisztán miniszterelnöke arra kérte Donald Trumpot, hogy két héttel hosszabbítsa meg az Irán számára szabott határidőt a Perzsa-öböl olajblokádjának feloldására. Egyúttal Teheránt is egy bizalomépítő gesztus gyakorlására szólította fel. A hír megjelenését követően emelkedni kezdtek a részvényárfolyamok, így a Dow bár negatív tartományban maradt, az S&P 500 és a Nasdaq emelkedésbe váltott. A WTI is 0,6%-os csökkenést mutat jelenleg magyar idő szerint kedd esti elszámolóárához képest.

Nem javul a tőzsdei hangulat

A Dow 0,5%-os, az S&P 500 0,4%-os, a Nasdaq 0,6%-os mínuszban van. Az aluteljesítők között a Nike 2,9%-os, a Walmart 3,5%-os esést mutat.

Elözönlötték a shortosok a Wizz Airt, negatív Európa-csúcsot döntött a légitársaság

A hedge fundok rekord számban nyitottak short pozíciókat az európai részvények piacán 2026 első negyedévében. A befektetők ugyanis arra számítanak, hogy az iráni háború gazdasági következményei különösen súlyosan érintik a kontinenst - ír róla a Financial Times. A lap szerint a londoni tőzsdén jegyzett Wizz Air lett Európa leginkább shortolt részvénye.

Zuhan az Apple, aggódik a piac az új iPhone miatt

Kedden 4 százalékot esett az Apple részvényeinek árfolyama, jelenleg 2,8 százalékos mínuszban áll. A gyengülést az a hír okozta, hogy a vállalat komoly mérnöki kihívásokkal küzd a régóta várt hajlítható iPhone fejlesztése során - tudósított a CNBC.

Repkednek a mínuszok, lefelé lóg ki a Nasdaq

A magas olajárak és az Iránnal kapcsolatos hírek nem tesznek jót a tőzsdei hangulatnak Amerikában: a Dow és az S&P 500 0,5%-os, a Nasdaq 0,7%-os mínuszban mozog, utóbbit lefelé mozgatja az Apple körüli bizonytalanság is, lásd alább.

Egekben az olaj ára, csaknem négyéves csúcs dőlhet meg

Tovább emelkedik az olaj ára, miután egyre közeledett a Donald Trump amerikai elnök által Iránnak szabott határidő a Hormuzi-szoros megnyitására. A WTI jegyzése az amerikai tőzsdén 2022 júniusa óta nem látott napi záróár felé közelít. Eközben a Közel-Keleten egyre intenzívebbek a katonai csapások - írja a Reuters.

Erős lett a zárás

Nagyon erős napot zárt a magyar tőzsde, a BUX index végül 1,6 százalékkal került feljebb.

Nyilatkozott a Fed egyik vezetője: "Egyelőre nincs szükség az alapkamat módosítására."

A New York-i Fed elnöke, John Williams szerint az iráni háború nyomán megemelkedő energiaárak ugyan felfelé tolják a teljes inflációt, a maginflációs nyomás kilátásai ugyanakkor érdemben nem változtak. A jegybankár szerint ezért az alapkamat módosítására ezért egyelőre nincs szükség - tudósított a Bloomberg.

Esik az arany

Az arany ma 0,7 százalékos esést követően unciánként 4615 dollárra került; a visszaesés hátterében a fokozódó iráni-amerikai feszültség áll.

Az Intel is beszáll a gigantikus gyárépítésbe, ami elhozza a humanoid robotok korát

Az Intel bejelentette, hogy csatlakozik Elon Musk Terafab nevű chipgyártó projektjéhez. A texasi székhelyű kezdeményezés célja olyan nagy teljesítményű processzorok gyártása, amelyek a mesterséges intelligenciát és a robotikát szolgálják ki.

Esnek a tengerentúli tőzsdék

A nyitást követően mínuszban vannak az amerikai részvényindexek: a Dow 0,6 százalékkal, az S&P 500 ésa Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.

Megerősítették: felpörögtek a tárgyalások az utolsó pillanatban – Néhány órán belül eldől Irán sorsa

Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elősegítésére irányuló erőfeszítések továbbra is folynak – közölte kedden a Reuters hírügynökséggel a tárgyalásokról tájékoztatott két pakisztáni forrás.

Ugrik az olaj Trump szavai után

Az olajárak meredek emelkedésbe kapcsoltak, miután Donald Trump baljós fenyegetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben, annak a saját maga által kitűzött határidőnek a lejárta előtt, amelyet a Hormuzi-szoros újranyitására szabott.

Egy egész civilizáció fog meghalni ma este, és soha többé nem lehet majd visszahozni” – írta Trump egy közösségimédia-bejegyzésben. „Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg meg fog.”

Az amerikai WTI nyersolaj ára mintegy 2,4%-kal 115 dollárra emelkedett hordónként, a nemzetközi irányadó Brent nyersolaj júniusi határidős jegyzése pedig 111 dolláron forog hordónként.

Kíméletlen bejelentés Donald Trumptól: ma este valószínűleg egy egész civilizáció el fog pusztulni

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: most jön el a világ egyik legfontosabb pillanata, ma este lehet, hogy az iráni civilizáció teljesen el fog pusztulni.

Egyre nagyobb pluszok a magyar tőzsdén

Mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Rossz hír érkezett a befektetőknek: a kilövő olajárak miatt visszavágták az amerikai tőzsde kilátásait

A UBS Global Wealth Management a közel-keleti konfliktus okozta tartósan magas olajárakra hivatkozva csökkentette az S&P 500 indexre vonatkozó 2026-os várakozását, írja a Reuters.

Váratlan fordulat Amerikában: gigantikus pénzesőt kapnak ezek az óriáscégek

Meredek emelkedéssel nyithatnak az amerikai egészségbiztosítók részvényei, miután a szövetségi kormány a vártnál jóval nagyobb mértékű finanszírozásemelést jelentett be a 2027-es Medicare Advantage programban - írja a Reuters.

Új stratégiai megállapodásokat kötött amerikai cégekkel a 4iG

A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) a mai napon négy jelentős, stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Megindult a felhalmozás a színfalak mögött: amíg a világ nagy része szabadul tőle, Kína tonnaszámra veszi az aranyat

A Bloomberg beszámolója szerint a kínai jegybank márciusban az elmúlt több mint egy év legnagyobb mennyiségét vásárolta meg aranyból, miközben az iráni háború nyomán a nemesfém árfolyama jelentős nyomás alá került.

Megtörtént az OTP-nél, amire sokan vártak!

Ma végre megtörtént az OTP-nél az, amire sokan már hetek óta várnak. Ez pedig új fantáziát hozott a részvényekben. Mutatjuk a kapaszkodókat és hogy érdemes-e pont most beszállni az OTP részvényeibe!

Ugrik az OTP részvénye

Hirtelen nagyot ugrott az OTP részvénye; eddig "csak" 1,5-2,2 százalék közötti pluszban állt a bankpapír, most viszont nagy volumenű vételek indultak és 3,4 százalékra ugrott az OTP.

Kiszivárgott: gigantikus olajüzletet köthet Magyarország Amerikával

Magyarország félmillió tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal JD Vance alelnök keddi, budapesti látogatása alkalmából, az ügylet értéke mintegy 500 millió dollár lehet - írja a Bloomberg egy, a neve elhallgatását kérő forrásra támaszkodva. Az amerikai ügylet a hazai olajfelhasználásnak kb. a 6,7 százalékát jelentheti.

Itt az új csúcs a Richternél!

A hazai blue chipek közül egyelőre a Richter teljesít a leggyengébben, ám a 0,6 százalékos emelkedés is elég volt a gyógyszergyártónak ahhoz, hogy új történelmi csúcsra kerüljön a jegyzés. Egész pontosan 12 370 forintra emelkedett az árfolyam, ezzel együtt idén már 23,7 százalékos a plusz.

Itt a figyelmeztetés: most zuhanhat be az egyik legfontosabb ipari fém ára

A Goldman Sachs figyelmeztetése szerint a réz árfolyama további csökkenés előtt állhat, amennyiben a Hormuzi-szoros továbbra is blokád alatt marad - írja a Bloomberg.

Emelkedik a 4iG és az Opus részvénye

A piacnyitást követően a választásokhoz közeledve közelről figyelt 4iG árfolyama 2,5 százalékos pluszban van, az Opus pedig 2,3 százalékkal került feljebb.

Kisebb pluszban Európa

Óvatos emelkedéssel indul a nap a kontinens tőzsdéin, a DAX és a FTSE 100 is 0,1 százalékkal, a CAC pedig 0,4 százalékkal került feljebb.

Erős nyitás a magyar tőzsdén

A BUX index 0,6 százalékos emelkedéssel kezdi a napot, a hazai blue chipek közül az OTP vezeti a sort a maga 1,1 százalékos pluszával.

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: váratlan problémák miatt hónapokat csúszhat az Apple csúcsmobilja

A mérnöki tesztfázisban akadtak el az Apple első összehajtható iPhone-jának fejlesztői. A fennakadás akár hónapokkal is késleltetheti a készülék piacra kerülését, írta hétfőn forrásaira hivatkozva a Nikkei Asia.

Jöhet az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,22 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,49 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC, és a FTSE is 0,27 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,26 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,63 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Az MNB kedd reggel publikálja legfrissebb értékpapír-statisztikáját, miközben Nyugat-Európában a szolgáltató szektor konjunktúraindexe jelenik meg, a nap második felében pedig amerikai adatok jönnek, melyekre érdemes lesz figyelni.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 99,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 669,88 0,4% 3,2% -1,8% -2,9% 21,8% 39,6%
S&P 500 6 611,83 0,4% 4,2% -1,9% -3,4% 30,3% 62,3%
Nasdaq 24 192,17 0,6% 5,4% -1,8% -4,2% 39,1% 78,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 413,68 0,5% 2,9% -4,0% 6,1% 58,1% 79,9%
Hang Seng 25 116,53 0,0% 1,5% -2,5% -2,0% 9,9% -13,2%
CSI 300 4 440,79 0,0% -1,1% -4,7% -4,1% 15,0% -13,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 168,08 0,0% 2,7% -1,8% -5,4% 12,2% 52,3%
CAC 7 962,39 0,0% 2,4% -0,4% -2,3% 9,4% 29,9%
FTSE 10 436,29 0,0% 3,0% 1,5% 5,1% 29,6% 52,9%
FTSE MIB 45 624,94 0,0% 4,1% 3,3% 1,5% 31,7% 84,3%
IBEX 17 555,9 0,0% 3,5% 2,8% 1,4% 41,3% 103,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 123 996,4 0,0% 2,7% 1,7% 11,7% 49,3% 179,5%
ATX 5 457,38 0,0% 3,1% 1,0% 2,5% 45,0% 70,2%
PX 2 535,64 0,0% 2,6% -2,2% -5,6% 29,9% 131,8%
Magyar blue chipek              
OTP 36 810 0,0% 5,1% 0,8% 4,9% 65,8% 170,8%
Mol 3 946 0,0% -1,6% 7,2% 34,2% 35,5% 82,3%
Richter 12 150 0,0% 2,1% 5,7% 23,2% 20,8% 34,9%
Magyar Telekom 2 144 0,0% 4,6% 0,4% 19,6% 42,2% 422,9%
Nyersanyagok              
WTI 114,01 0,7% 8,9% 25,6% 99,1% 82,6% 92,2%
Brent 108,88 0,0% -3,5% 17,5% 78,9% 64,5% 73,2%
Arany 4 662,87 -0,2% 2,9% -9,3% 7,8% 53,2% 167,3%
Devizák              
EURHUF 381,3500 -0,6% -2,0% -3,2% -0,7% -6,2% 5,7%
USDHUF 330,3878 -0,6% -2,6% -2,9% 1,1% -10,7% 8,4%
GBPHUF 437,3799 -0,8% -2,0% -3,5% -0,7% -8,4% 4,1%
EURUSD 1,1543 -0,1% 0,7% -0,3% -1,7% 5,0% -2,5%
USDJPY 158,4850 0,0% -0,7% 0,6% 1,1% 8,9% 44,4%
GBPUSD 1,3237 -0,1% 0,3% -0,9% -1,6% 2,3% -4,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 857 2,9% 3,2% 1,1% -22,4% -17,9% 18,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,34 -0,1% 0,1% 4,8% 4,2% 8,1% 161,9%
10 éves német állampapírhozam 2,97 0,0% -1,4% 4,8% 3,7% 17,1% -929,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,01 0,0% -4,8% -0,1% 2,0% 1,0% 151,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

