  • Megjelenítés
Üzlet

Mi várható ma a tőzsdéken?

Portfolio
Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel és Európában is felfelé vehetik az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban, idehaza azonban a vasárnapi választás előtt érdemes lesz figyelni a forintot és a hazai részvényeket is.
Megosztás

Jöhet az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,22 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,49 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC, és a FTSE is 0,27 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,26 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,63 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 99,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 669,88 0,4% 3,2% -1,8% -2,9% 21,8% 39,6%
S&P 500 6 611,83 0,4% 4,2% -1,9% -3,4% 30,3% 62,3%
Nasdaq 24 192,17 0,6% 5,4% -1,8% -4,2% 39,1% 78,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 413,68 0,5% 2,9% -4,0% 6,1% 58,1% 79,9%
Hang Seng 25 116,53 0,0% 1,5% -2,5% -2,0% 9,9% -13,2%
CSI 300 4 440,79 0,0% -1,1% -4,7% -4,1% 15,0% -13,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 168,08 0,0% 2,7% -1,8% -5,4% 12,2% 52,3%
CAC 7 962,39 0,0% 2,4% -0,4% -2,3% 9,4% 29,9%
FTSE 10 436,29 0,0% 3,0% 1,5% 5,1% 29,6% 52,9%
FTSE MIB 45 624,94 0,0% 4,1% 3,3% 1,5% 31,7% 84,3%
IBEX 17 555,9 0,0% 3,5% 2,8% 1,4% 41,3% 103,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 123 996,4 0,0% 2,7% 1,7% 11,7% 49,3% 179,5%
ATX 5 457,38 0,0% 3,1% 1,0% 2,5% 45,0% 70,2%
PX 2 535,64 0,0% 2,6% -2,2% -5,6% 29,9% 131,8%
Magyar blue chipek              
OTP 36 810 0,0% 5,1% 0,8% 4,9% 65,8% 170,8%
Mol 3 946 0,0% -1,6% 7,2% 34,2% 35,5% 82,3%
Richter 12 150 0,0% 2,1% 5,7% 23,2% 20,8% 34,9%
Magyar Telekom 2 144 0,0% 4,6% 0,4% 19,6% 42,2% 422,9%
Nyersanyagok              
WTI 114,01 0,7% 8,9% 25,6% 99,1% 82,6% 92,2%
Brent 108,88 0,0% -3,5% 17,5% 78,9% 64,5% 73,2%
Arany 4 662,87 -0,2% 2,9% -9,3% 7,8% 53,2% 167,3%
Devizák              
EURHUF 381,3500 -0,6% -2,0% -3,2% -0,7% -6,2% 5,7%
USDHUF 330,3878 -0,6% -2,6% -2,9% 1,1% -10,7% 8,4%
GBPHUF 437,3799 -0,8% -2,0% -3,5% -0,7% -8,4% 4,1%
EURUSD 1,1543 -0,1% 0,7% -0,3% -1,7% 5,0% -2,5%
USDJPY 158,4850 0,0% -0,7% 0,6% 1,1% 8,9% 44,4%
GBPUSD 1,3237 -0,1% 0,3% -0,9% -1,6% 2,3% -4,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 857 2,9% 3,2% 1,1% -22,4% -17,9% 18,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,34 -0,1% 0,1% 4,8% 4,2% 8,1% 161,9%
10 éves német állampapírhozam 2,97 0,0% -1,4% 4,8% 3,7% 17,1% -929,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,01 0,0% -4,8% -0,1% 2,0% 1,0% 151,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

