Pusztítást ígér Trump - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat
Pusztítást ígér Trump - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban - Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében úgy fogalmazott, hogy Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról. Ma pedig az olajárak felpattantak, miután Trump baljós fenyegetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben.
Ugrik az olaj Trump szavai után

Az olajárak meredek emelkedésbe kapcsoltak, miután Donald Trump baljós fenyegetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben, annak a saját maga által kitűzött határidőnek a lejárta előtt, amelyet a Hormuzi-szoros újranyitására szabott.

Egy egész civilizáció fog meghalni ma este, és soha többé nem lehet majd visszahozni” – írta Trump egy közösségimédia-bejegyzésben. „Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg meg fog.”

Az amerikai WTI nyersolaj ára mintegy 2,4%-kal 115 dollárra emelkedett hordónként, a nemzetközi irányadó Brent nyersolaj júniusi határidős jegyzése pedig 111 dolláron forog hordónként.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kíméletlen bejelentés Donald Trumptól: ma este valószínűleg egy egész civilizáció el fog pusztulni

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: most jön el a világ egyik legfontosabb pillanata, ma este lehet, hogy az iráni civilizáció teljesen el fog pusztulni.

Egyre nagyobb pluszok a magyar tőzsdén

Mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Rossz hír érkezett a befektetőknek: a kilövő olajárak miatt visszavágták az amerikai tőzsde kilátásait

A UBS Global Wealth Management a közel-keleti konfliktus okozta tartósan magas olajárakra hivatkozva csökkentette az S&P 500 indexre vonatkozó 2026-os várakozását, írja a Reuters.

Váratlan fordulat Amerikában: gigantikus pénzesőt kapnak ezek az óriáscégek

Meredek emelkedéssel nyithatnak az amerikai egészségbiztosítók részvényei, miután a szövetségi kormány a vártnál jóval nagyobb mértékű finanszírozásemelést jelentett be a 2027-es Medicare Advantage programban - írja a Reuters.

Új stratégiai megállapodásokat kötött amerikai cégekkel a 4iG

A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) a mai napon négy jelentős, stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Megindult a felhalmozás a színfalak mögött: amíg a világ nagy része szabadul tőle, Kína tonnaszámra veszi az aranyat

A Bloomberg beszámolója szerint a kínai jegybank márciusban az elmúlt több mint egy év legnagyobb mennyiségét vásárolta meg aranyból, miközben az iráni háború nyomán a nemesfém árfolyama jelentős nyomás alá került.

Megtörtént az OTP-nél, amire sokan vártak!

Ma végre megtörtént az OTP-nél az, amire sokan már hetek óta várnak. Ez pedig új fantáziát hozott a részvényekben. Mutatjuk a kapaszkodókat és hogy érdemes-e pont most beszállni az OTP részvényeibe!

Ugrik az OTP részvénye

Hirtelen nagyot ugrott az OTP részvénye; eddig "csak" 1,5-2,2 százalék közötti pluszban állt a bankpapír, most viszont nagy volumenű vételek indultak és 3,4 százalékra ugrott az OTP.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kiszivárgott: gigantikus olajüzletet köthet Magyarország Amerikával

Magyarország félmillió tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal JD Vance alelnök keddi, budapesti látogatása alkalmából, az ügylet értéke mintegy 500 millió dollár lehet - írja a Bloomberg egy, a neve elhallgatását kérő forrásra támaszkodva. Az amerikai ügylet a hazai olajfelhasználásnak kb. a 6,7 százalékát jelentheti.

Itt az új csúcs a Richternél!

A hazai blue chipek közül egyelőre a Richter teljesít a leggyengébben, ám a 0,6 százalékos emelkedés is elég volt a gyógyszergyártónak ahhoz, hogy új történelmi csúcsra kerüljön a jegyzés. Egész pontosan 12 370 forintra emelkedett az árfolyam, ezzel együtt idén már 23,7 százalékos a plusz.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Itt a figyelmeztetés: most zuhanhat be az egyik legfontosabb ipari fém ára

A Goldman Sachs figyelmeztetése szerint a réz árfolyama további csökkenés előtt állhat, amennyiben a Hormuzi-szoros továbbra is blokád alatt marad - írja a Bloomberg.

Emelkedik a 4iG és az Opus részvénye

A piacnyitást követően a választásokhoz közeledve közelről figyelt 4iG árfolyama 2,5 százalékos pluszban van, az Opus pedig 2,3 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kisebb pluszban Európa

Óvatos emelkedéssel indul a nap a kontinens tőzsdéin, a DAX és a FTSE 100 is 0,1 százalékkal, a CAC pedig 0,4 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Erős nyitás a magyar tőzsdén

A BUX index 0,6 százalékos emelkedéssel kezdi a napot, a hazai blue chipek közül az OTP vezeti a sort a maga 1,1 százalékos pluszával.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: váratlan problémák miatt hónapokat csúszhat az Apple csúcsmobilja

A mérnöki tesztfázisban akadtak el az Apple első összehajtható iPhone-jának fejlesztői. A fennakadás akár hónapokkal is késleltetheti a készülék piacra kerülését, írta hétfőn forrásaira hivatkozva a Nikkei Asia.

Jöhet az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,22 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,49 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC, és a FTSE is 0,27 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,26 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,63 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Az MNB kedd reggel publikálja legfrissebb értékpapír-statisztikáját, miközben Nyugat-Európában a szolgáltató szektor konjunktúraindexe jelenik meg, a nap második felében pedig amerikai adatok jönnek, melyekre érdemes lesz figyelni.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 99,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 669,88 0,4% 3,2% -1,8% -2,9% 21,8% 39,6%
S&P 500 6 611,83 0,4% 4,2% -1,9% -3,4% 30,3% 62,3%
Nasdaq 24 192,17 0,6% 5,4% -1,8% -4,2% 39,1% 78,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 413,68 0,5% 2,9% -4,0% 6,1% 58,1% 79,9%
Hang Seng 25 116,53 0,0% 1,5% -2,5% -2,0% 9,9% -13,2%
CSI 300 4 440,79 0,0% -1,1% -4,7% -4,1% 15,0% -13,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 168,08 0,0% 2,7% -1,8% -5,4% 12,2% 52,3%
CAC 7 962,39 0,0% 2,4% -0,4% -2,3% 9,4% 29,9%
FTSE 10 436,29 0,0% 3,0% 1,5% 5,1% 29,6% 52,9%
FTSE MIB 45 624,94 0,0% 4,1% 3,3% 1,5% 31,7% 84,3%
IBEX 17 555,9 0,0% 3,5% 2,8% 1,4% 41,3% 103,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 123 996,4 0,0% 2,7% 1,7% 11,7% 49,3% 179,5%
ATX 5 457,38 0,0% 3,1% 1,0% 2,5% 45,0% 70,2%
PX 2 535,64 0,0% 2,6% -2,2% -5,6% 29,9% 131,8%
Magyar blue chipek              
OTP 36 810 0,0% 5,1% 0,8% 4,9% 65,8% 170,8%
Mol 3 946 0,0% -1,6% 7,2% 34,2% 35,5% 82,3%
Richter 12 150 0,0% 2,1% 5,7% 23,2% 20,8% 34,9%
Magyar Telekom 2 144 0,0% 4,6% 0,4% 19,6% 42,2% 422,9%
Nyersanyagok              
WTI 114,01 0,7% 8,9% 25,6% 99,1% 82,6% 92,2%
Brent 108,88 0,0% -3,5% 17,5% 78,9% 64,5% 73,2%
Arany 4 662,87 -0,2% 2,9% -9,3% 7,8% 53,2% 167,3%
Devizák              
EURHUF 381,3500 -0,6% -2,0% -3,2% -0,7% -6,2% 5,7%
USDHUF 330,3878 -0,6% -2,6% -2,9% 1,1% -10,7% 8,4%
GBPHUF 437,3799 -0,8% -2,0% -3,5% -0,7% -8,4% 4,1%
EURUSD 1,1543 -0,1% 0,7% -0,3% -1,7% 5,0% -2,5%
USDJPY 158,4850 0,0% -0,7% 0,6% 1,1% 8,9% 44,4%
GBPUSD 1,3237 -0,1% 0,3% -0,9% -1,6% 2,3% -4,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 857 2,9% 3,2% 1,1% -22,4% -17,9% 18,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,34 -0,1% 0,1% 4,8% 4,2% 8,1% 161,9%
10 éves német állampapírhozam 2,97 0,0% -1,4% 4,8% 3,7% 17,1% -929,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,01 0,0% -4,8% -0,1% 2,0% 1,0% 151,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
