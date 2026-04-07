Új rekord: így tarolták le az akkumulátorok a világ negyedik legnagyobb gazdaságát
Kalifornia az egyik legérdekesebb és legelőremutatóbb példa a globális villamosenergia-rendszer átalakulására. Az állam - amely az Egyesült Államok és önmagában is a világ egyik legnagyobb gazdasága - ma már egyre inkább „élő laboratóriumként” működik, ahol a magas megújuló részarány mellett tesztelik a jövő energiarendszerének működési modelljeit.
A modern villamosenergia-rendszerekben a megújuló források – különösen a napenergia, a szélenergia és a vízenergia – domináns szerepet töltenek be. Ez azt okozza, hogy a nappali órákban a termelés gyakran meghaladja a teljes fogyasztást, ami időszakos túlkínálathoz vezet. Az új, zöldebb áramhálózatok legfőbb kérdés az, hogyan kezelhető ez az ingadozás.

Az egyik válasz az energiatárolás, különösen az akkumulátoros rendszerek gyors térnyerése.

Eközben Franciaország új lépést tesz az energiapiac torzulásainak kezelésére: a támogatott nap- és szélerőművek a jövő héttől kezdve visszafogják termelésüket, amikor az áram ára negatív tartományba kerül.

A napenergia termelés jellemzően napközben csúcsosodik, míg a fogyasztás esti órákban magasabb. Ez a strukturális eltérés korábban komoly kihívást jelentett. Az akkumulátoros tárolás azonban lehetővé teszi, hogy a nappali többletenergiát eltárolják, majd a rendszer visszatáplálja azt a hálózatba a csúcsidőszakokban.

Pusztítást ígér Trump - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Egyre nagyobb pluszok a magyar tőzsdén

Új stratégiai megállapodásokat kötött amerikai cégekkel a 4iG

A legfrissebb adatok alapján Kalifornia már képes arra, hogy:

  • a napközben megtermelt többletenergiát jelentős részben eltárolja,
  • a tárolt energiát a csúcsterhelés idején visszatáplálja,
  • és ezzel csökkentse a fosszilis tartalék erőművek szükségességét.
Ez egy alapvető paradigmaváltás: a rendszer már nem kizárólag termelésalapú, hanem egyre inkább

integrált termelés–tárolás–fogyasztás modellként működik.

A kaliforniai adatokat megvizsgálva azt látjuk, hogy április negyedikén a tárolórendszerek rekordot döntöttek: az akkumulátorok 57,17 GWh villamos energiát adtak le az éjszaka folyamán, ami a teljes rendszerterhelés megközelítőleg 10 százalékát tette ki. Éves adatok alapján 2026-ban az akkumulátorok a világ negyedik legnagyobb gazdaságában

a teljes energiaigény 8 százalékát fedezték.

A tárolás gazdaságilag is egyre inkább versenyképes:

  • A megosztott becslés szerint az akkumulátoros rendszer költsége nagyjából 0,28 cent/kWh (1 forint/kWh, a hálózatba betáplált energia alapján),
  • ami a kaliforniai villamosenergia-ár kevesebb mint 1%-a.

Az akkumulátorok tehát végső soron

kisimítják a termelési csúcsokat, csökkentik a „kacsagörbe” jelenséget, és növelik a rendszer rugalmasságát.

Ennek eredményeként Kalifornia képes arra, hogy időszakosan a teljes keresletet megújuló forrásokból fedezze – ami globális szinten is kiemelkedő teljesítmény.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

