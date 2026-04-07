  • Megjelenítés
Új stratégiai megállapodásokat kötött amerikai cégekkel a 4iG
Üzlet

Új stratégiai megállapodásokat kötött amerikai cégekkel a 4iG

Portfolio
A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) a mai napon négy jelentős, stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

A bejelentés alapján a 4iG SDT két megállapodást kötött a Northrop Grumman amerikai védelmi vállalattal. Az első megállapodás értelmében a HUSAT program részeként

a Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját.

A közlemény szerint a műhold a korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épül, és a szállítása 2030-ra várható. Ez az együttműködés a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari partnerségének számít.

A másik Northrop Grummannal kötött megállapodás a felek által tavaly decemberben aláírt keretmegállapodás kibővítéséről szól. Ennek keretében az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek (C-UAS), a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programok indulnak.

Még több Üzlet

A 4iG SDT emellett nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot kötött az amerikai L3Harris Global Communications-zel. A megállapodás a védelmi digitalizáció, valamint a HIMARS rendszerek hazai ipari integrációja terén nyithat új együttműködési lehetőségeket, és a közlemény szerint tovább erősítheti a vállalat szerepét a NATO-kompatibilis technológiák regionális fejlesztésében.

Továbbá a 4iG SDT a REMRED Zrt.-vel közösen nem kötelező érvényű, háromoldalú megállapodást írt alá a vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex Technology-val. A megállapodás egy közös vállalat megalapításának feltételrendszerét rögzíti, amely egy Európában megvalósuló, sorozatgyártásra optimalizált kisműholdgyártási kapacitás kiépítését célozza. A tervezett kapacitás kifejezetten több műholdból álló rendszerek, vagyis műhold-konstellációk kiszolgálására fókuszálna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility