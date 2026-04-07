Új stratégiai megállapodásokat kötött amerikai cégekkel a 4iG

A bejelentés alapján a 4iG SDT két megállapodást kötött a Northrop Grumman amerikai védelmi vállalattal. Az első megállapodás értelmében a HUSAT program részeként

a Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját.

A közlemény szerint a műhold a korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épül, és a szállítása 2030-ra várható. Ez az együttműködés a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari partnerségének számít.

A másik Northrop Grummannal kötött megállapodás a felek által tavaly decemberben aláírt keretmegállapodás kibővítéséről szól. Ennek keretében az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek (C-UAS), a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programok indulnak.

A 4iG SDT emellett nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot kötött az amerikai L3Harris Global Communications-zel. A megállapodás a védelmi digitalizáció, valamint a HIMARS rendszerek hazai ipari integrációja terén nyithat új együttműködési lehetőségeket, és a közlemény szerint tovább erősítheti a vállalat szerepét a NATO-kompatibilis technológiák regionális fejlesztésében.

Továbbá a 4iG SDT a REMRED Zrt.-vel közösen nem kötelező érvényű, háromoldalú megállapodást írt alá a vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex Technology-val. A megállapodás egy közös vállalat megalapításának feltételrendszerét rögzíti, amely egy Európában megvalósuló, sorozatgyártásra optimalizált kisműholdgyártási kapacitás kiépítését célozza. A tervezett kapacitás kifejezetten több műholdból álló rendszerek, vagyis műhold-konstellációk kiszolgálására fókuszálna.

