Vészesen közeleg az amerikai légi csapás Iránban - Mi történik a tőzsdéken?

Itt a figyelmeztetés: most zuhanhat be az egyik legfontosabb ipari fém ára
A Goldman Sachs figyelmeztetése szerint a réz árfolyama további csökkenés előtt állhat, amennyiben a Hormuzi-szoros továbbra is blokád alatt marad - írja a Bloomberg.
Emelkedik a 4iG és az Opus részvénye
A piacnyitást követően a választásokhoz közeledve közelről figyelt 4iG árfolyama 2,5 százalékos pluszban van, az Opus pedig 2,3 százalékkal került feljebb.
Kisebb pluszban Európa
Óvatos emelkedéssel indul a nap a kontinens tőzsdéin, a DAX és a FTSE 100 is 0,1 százalékkal, a CAC pedig 0,4 százalékkal került feljebb.
Erős nyitás a magyar tőzsdén
A BUX index 0,6 százalékos emelkedéssel kezdi a napot, a hazai blue chipek közül az OTP vezeti a sort a maga 1,1 százalékos pluszával.
Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre
Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.
Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: váratlan problémák miatt hónapokat csúszhat az Apple csúcsmobilja
A mérnöki tesztfázisban akadtak el az Apple első összehajtható iPhone-jának fejlesztői. A fennakadás akár hónapokkal is késleltetheti a készülék piacra kerülését, írta hétfőn forrásaira hivatkozva a Nikkei Asia.
Jöhet az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,22 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,49 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,41 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC, és a FTSE is 0,27 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,26 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,63 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Az MNB kedd reggel publikálja legfrissebb értékpapír-statisztikáját, miközben Nyugat-Európában a szolgáltató szektor konjunktúraindexe jelenik meg, a nap második felében pedig amerikai adatok jönnek, melyekre érdemes lesz figyelni.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 34,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 99,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 669,88
|0,4%
|3,2%
|-1,8%
|-2,9%
|21,8%
|39,6%
|S&P 500
|6 611,83
|0,4%
|4,2%
|-1,9%
|-3,4%
|30,3%
|62,3%
|Nasdaq
|24 192,17
|0,6%
|5,4%
|-1,8%
|-4,2%
|39,1%
|78,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 413,68
|0,5%
|2,9%
|-4,0%
|6,1%
|58,1%
|79,9%
|Hang Seng
|25 116,53
|0,0%
|1,5%
|-2,5%
|-2,0%
|9,9%
|-13,2%
|CSI 300
|4 440,79
|0,0%
|-1,1%
|-4,7%
|-4,1%
|15,0%
|-13,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 168,08
|0,0%
|2,7%
|-1,8%
|-5,4%
|12,2%
|52,3%
|CAC
|7 962,39
|0,0%
|2,4%
|-0,4%
|-2,3%
|9,4%
|29,9%
|FTSE
|10 436,29
|0,0%
|3,0%
|1,5%
|5,1%
|29,6%
|52,9%
|FTSE MIB
|45 624,94
|0,0%
|4,1%
|3,3%
|1,5%
|31,7%
|84,3%
|IBEX
|17 555,9
|0,0%
|3,5%
|2,8%
|1,4%
|41,3%
|103,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|123 996,4
|0,0%
|2,7%
|1,7%
|11,7%
|49,3%
|179,5%
|ATX
|5 457,38
|0,0%
|3,1%
|1,0%
|2,5%
|45,0%
|70,2%
|PX
|2 535,64
|0,0%
|2,6%
|-2,2%
|-5,6%
|29,9%
|131,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 810
|0,0%
|5,1%
|0,8%
|4,9%
|65,8%
|170,8%
|Mol
|3 946
|0,0%
|-1,6%
|7,2%
|34,2%
|35,5%
|82,3%
|Richter
|12 150
|0,0%
|2,1%
|5,7%
|23,2%
|20,8%
|34,9%
|Magyar Telekom
|2 144
|0,0%
|4,6%
|0,4%
|19,6%
|42,2%
|422,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|114,01
|0,7%
|8,9%
|25,6%
|99,1%
|82,6%
|92,2%
|Brent
|108,88
|0,0%
|-3,5%
|17,5%
|78,9%
|64,5%
|73,2%
|Arany
|4 662,87
|-0,2%
|2,9%
|-9,3%
|7,8%
|53,2%
|167,3%
|Devizák
|EURHUF
|381,3500
|-0,6%
|-2,0%
|-3,2%
|-0,7%
|-6,2%
|5,7%
|USDHUF
|330,3878
|-0,6%
|-2,6%
|-2,9%
|1,1%
|-10,7%
|8,4%
|GBPHUF
|437,3799
|-0,8%
|-2,0%
|-3,5%
|-0,7%
|-8,4%
|4,1%
|EURUSD
|1,1543
|-0,1%
|0,7%
|-0,3%
|-1,7%
|5,0%
|-2,5%
|USDJPY
|158,4850
|0,0%
|-0,7%
|0,6%
|1,1%
|8,9%
|44,4%
|GBPUSD
|1,3237
|-0,1%
|0,3%
|-0,9%
|-1,6%
|2,3%
|-4,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 857
|2,9%
|3,2%
|1,1%
|-22,4%
|-17,9%
|18,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,34
|-0,1%
|0,1%
|4,8%
|4,2%
|8,1%
|161,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,97
|0,0%
|-1,4%
|4,8%
|3,7%
|17,1%
|-929,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,01
|0,0%
|-4,8%
|-0,1%
|2,0%
|1,0%
|151,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Orientfootage
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
