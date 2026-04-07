Vészesen közeleg az amerikai légi csapás Iránban - Mi történik a tőzsdéken?

Portfolio 2026. április 07. 09:40

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban - Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében úgy fogalmazott, hogy Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról. Emellett idehaza a vasárnapi választás előtt érdemes lesz figyelni a forintot és a hazai részvényeket is.