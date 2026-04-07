Zuhan az Apple, aggódik a piac az új iPhone miatt

A Nikkei Asia értesülései szerint az Apple és ellátási lánca feszített ütemterv szerint dolgozik az új készüléken, a jelenlegi módszerek azonban nem elegendőek a felmerülő mérnöki problémák teljes körű megoldásához. Az április és május eleje közötti időszakot kritikusnak tartják a projekt szempontjából. Ekkor dől el ugyanis, hogy a gyártás megkezdése előtt sikerül-e elhárítani a fennálló akadályokat.
A hajlítható iPhone-t eredetileg az iPhone 18-cal együtt, 2026 szeptemberében mutatták volna be. A technológiai óriás 2020 óta minden évben négy új modellt leplez le a hagyományos őszi rendezvényén. A mostani nehézségek azonban felboríthatják ezt a megszokott ütemtervet.
Az amerikai vállalat legfőbb riválisa, a Samsung már 2019-ben piacra dobta első hajlítható okostelefonját.
Az iPhone továbbra is az Apple első számú bevételi forrása.
A 2026-os pénzügyi év első negyedévében a cég 143,8 milliárd dolláros árbevételének több mint felét ez a termékkategória biztosította.
A Nikkei Asia kiemelte, hogy a memóriachip-hiány nem játszik szerepet az új eszköz késésében. Ez az alkatrészhiány ugyan megnehezíti a többi iPhone-modell iránti kereslet kielégítését, de a hajlítható okostelefon csúszását nem ez okozza.
