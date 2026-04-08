Brutális rali a koreai tőzsdén, kilőttek a chipgyártók
Az SK Hynix részvényei szerdán 15 százalékot ugrottak, miután a Samsung Electronics az elemzői várakozásokat felülmúló első negyedéves eredményt jelzett előre. A bejelentés széles körű optimizmust váltott ki a félvezetőipari piacon.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
A Samsung kedden közzétett előzetes becslése szerint

a vállalat első negyedéves működési eredménye több mint nyolcszorosára nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A kiugró számok mögött a mesterségesintelligencia-infrastruktúra iránti robbanásszerű kereslet áll. Ez a megnövekedett igény szűkössé tette a kínálatot, és jelentősen felhajtotta a chipárakat.

A kedvező kilátások nyomán a Korea Investment & Securities 28 százalékkal, 216 ezer milliárd vonra emelte az SK Hynix éves működési eredményére vonatkozó előrejelzését. Ez a 2025-ös eredmény több mint négyszerese lenne. A drasztikus növekedést a DRAM- és NAND-memóriachipek vártnál erőteljesebb áremelkedése indokolja.

Az SK Hynix papírjai szerdán 13,9 százalékot raliztak. Ezzel messze túlszárnyalták a Samsung 8,7 százalékos, valamint a teljes részvénypiac 7 százalékos emelkedését. A világ második legnagyobb memóriachip-gyártója a hónap végén teszi közzé első negyedéves gyorsjelentését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

