Brutális rali a koreai tőzsdén, kilőttek a chipgyártók

A Samsung kedden közzétett előzetes becslése szerint

a vállalat első negyedéves működési eredménye több mint nyolcszorosára nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A kiugró számok mögött a mesterségesintelligencia-infrastruktúra iránti robbanásszerű kereslet áll. Ez a megnövekedett igény szűkössé tette a kínálatot, és jelentősen felhajtotta a chipárakat.

A kedvező kilátások nyomán a Korea Investment & Securities 28 százalékkal, 216 ezer milliárd vonra emelte az SK Hynix éves működési eredményére vonatkozó előrejelzését. Ez a 2025-ös eredmény több mint négyszerese lenne. A drasztikus növekedést a DRAM- és NAND-memóriachipek vártnál erőteljesebb áremelkedése indokolja.

Az SK Hynix papírjai szerdán 13,9 százalékot raliztak. Ezzel messze túlszárnyalták a Samsung 8,7 százalékos, valamint a teljes részvénypiac 7 százalékos emelkedését. A világ második legnagyobb memóriachip-gyártója a hónap végén teszi közzé első negyedéves gyorsjelentését.

Forrás: Reuters

