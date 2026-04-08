Jön minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése, Elon Musk történelmet írhat

Az elmúlt néhány évben nem nagyon láttunk igazán nagy, rekordvolumenű részvénykibocsátásokat. Voltak persze fontos tőzsdei bevezetések, de 2020 után egyik sem került be a top10 legnagyobb közé. Ez most alaposan megváltozhat. Elon Musk űrcége, a SpaceX hosszas várakozások után úgy tűnik, hogy elindult a tőzsdei bevezetése felé. A számok brutálisak: 75 milliárd dolláros tőkebevonásról, 1,75 billió dolláros cégértékről, a világ 8. legértékesebb vállalataként való debütálásról szólnak a híradások. Ha ezek a számok beigazolódnak, a SpaceX tőzsdei bevezetése nagyságrendekkel feljebb teheti a lécet az IPO-k piacán. Megnéztük, mi áll a számok mögött, hogyan lett startupból a világ egyik legértékesebb vállalata, mitől működik az üzleti modell, és minden fontos információt, amit jelenleg tudni lehet a bevezetésről.

Régóta találgatások tárgya, hogy mikor mehet tőzsdére Elon Musk űrcége, a SpaceX. A hosszas várakozások után az elmúlt hónapokban egyre több konkrét információt jelent meg arról, hogy valóban megtörténik kibocsátás. Ha hihetünk a nemzetközi sajtó értesüléseinek, akkor a projekt igencsak előrehaladott fázisban van, egy héttel ezelőtt a Reuters arról írt, hogy a SpaceX benyújtotta az IPO-hoz szükséges dokumentumokat a Tőzsdefelügyeletnek.

Bár egyelőre nem érhető el az IPO-hoz kapcsolódó hivatalos prospektus, már most is folyamatosan szivárognak információk a tranzakcióról. Ha ezek igaznak bizonyulnak, akkor olyan tőzsdei kibocsátás előtt állunk, amilyenre a részvénypiac történetében még nem volt példa.

De nem csak az IPO-val kapcsolatos csillagászati számok érdekesek a SpaceX sztorijában, hanem hogy hogyan jutott el a csőd széléről a világ legértékesebb vállalatai közé.